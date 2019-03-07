Обращение инициативной группы «Будущее России» – 2

Оба этих варианта поразительно глупы и утопичны. Ну куда мы переселимся с Земли? На уже мёртвый Марс, где условия для жизни на порядки хуже, чем на Земле? Так уж лучше начать спасать Землю! А о переселении в Галактику, конечно, мечтать можно, да вот только пока нет ни одной реальной технологии, которая это обезпечит даже в отдалённой перспективе.

Стивен Хокинг недавно написал, что у человечества есть 200 лет, чтобы переселиться на другие планеты. Илон Маск мечтает об экспансии в Солнечную систему и строит для этого космические корабли. Следовательно, по представлениям очень многих — Землю уже не спасти, и человечество может сохраниться, только переселившись на другие планеты.

То, что человечество довершает очередной кризис биосферы — факт очевидный. Глобальный анализ этой ситуации был дан в последнем послании Римского клуба. О кризисе не устают вещать многие СМИ и аналитики. Возникает вопрос — что делать?



Многим кажется более реальным вариант сокращения численности населения в 7…10 раз. И тогда для «золотого миллиарда» на оставшихся экологических ресурсах можно будет продолжить привычный жизненный уклад.

Однако, как бы издеваясь над этим планом, природа подвела Запад к цивилизационной катастрофе. Весь золотой миллиард поражен смертельным недугом – вырождением. Явный признак – коэффициент рождаемости около 1,3, что говорит о том, что через лет 100 от золотого миллиарда в лучшем случае останется «огрызок» в 100 миллионов человек.



Во–вторых, во всем западном мире стремительно нарастает эпидемия самой «модной» болезни – депрессии. По авторитетным оценкам, она уже сейчас охватила 25% населения (каждого четвертого!), а через 10-20 лет именно депрессия выйдет на первое место среди всех болезней и парализует экономику развитых стран. Рост депрессии начался особенно бурно именно с момента разрушения СССР.

Ну, допустим, в «золотой миллиард» попадут наиболее жизнелюбивые и обезпеченные представители западного мира. Что будет с человечеством дальше? Вся история показывает, что развитие и совершенствование технологии приводило к росту численности людей на планете, а трудности и деградация — к временному (!) сокращению численности. Никогда войны за оставшиеся ресурсы не спасали ни один социум от стагнации, деградации и гибели. Такова история.

И тут авторы идеи «золотого миллиарда» решили, что они мудрее эволюции, всей истории человечества и придумали панацею — элитную жизнь для себя и близких во веки веков. Как будто в истории не было опыта той же Римской империи, которая разрушилась от непомерного потребления и пресыщения жизнью.

Если бы они придумали новый Рим на другой планете, мы с удовольствием посмотрели бы на их безумный эксперимент со стороны, как бы они там мучительно деградировали и потом исчезли бы как Разум навсегда. Но на Земле этот эксперимент недопустим. И есть надежа, что высшие силы его не допустят.

Что же делать с глобальным кризисом?

Мы полагаем, что экспансия в другое пространство за пределы планеты действительно вероятна, но через некоторое время — возможно в следующем столетии. А сейчас наступает потребность «подтянуть тылы» после НТР в ХХ веке.

Нам нужна глобальная гармонизация нашей жизнедеятельности во всех её проявлениях: социальном, экологическом, технологическом, сельскохозяйственном, идеологическом, мировоззренческом и т.п.



Гармонизация позволит минимум в 10 раз уменьшить затраты ресурсов планеты на тот же уровень потребления, к которому мы привыкли. Именно гармонизация жизни — ближайшая стратегическая задача человечества.

Но гармонизация такого рода — это совсем не то, что предполагают «зелёные». Это не возврат к дикой природе, это восхождение к Новой Гармонии.





А что потребует гармонизация всей жизнедеятельности? Она потребует переделки всей суммы технологий, всех социальных отношений, всего взаимодействия с дикой природой и т.д. и т.п. Это грандиозная перестройка всей жизни человечества. [Здраво. – Прим. ss69100.]

Но если в ХХ веке развитие человечества шло по пути экстенсивному, по пути захвата всё большего КОЛИЧЕСТВА ресурсов, то в ХХI веке нужно перестроиться на путь интенсивный, на путь улучшения КАЧЕСТВА наших технологий. А это можно сделать, только идя путём творческого преображения всей суммы технологий. И тут без России просто не обойтись!

Таким образом, есть только два выхода из глобального кризиса. Первый предложил Запад, и он родился в недрах его элитарного мировосприятия — это путь остановки, путь сброса «балласта», путь, который приведет мир к деградации и гибели. Увы, Запад уже закончил свое развитие и поэтому не может ни сформулировать, ни предложить какой-то новый глобальный проект всему человечеству. [Запад новый глобальный проект не только предложил, он его уже, к сожалению, успешно осуществляет: те самые „золотые полмиллиарда”. – Прим. ss69100.]

И есть второй путь — переустройство всего мира, гармонизация всей жизни на планете, которая позволит на порядки увеличить эффективность нашей жизни и снять нарастающую угрозу планетарной экологической катастрофы. Это путь Универсального синтеза. И по этому пути человечество сможет пройти только вместе с Россией и только с обновлённой Россией!

Может ли при этом спасти планету от глобального коллапса что-то иное, кроме глобального инновационного обновления?

История человечества показывает — нет. Идущая цифровизация и искусственное сдерживание роста населения — это временные меры, которыми глобократы пытаются удержать мир от планетарного хаоса на какое-то время. Но радикально они ничего не изменят. Впрочем, сама по себе цифровизация, безусловно, полезна, ибо она на порядки сократит потери социальной энергии на учёт идущих в социуме процессов.

Цифровизация — не более, чем инструмент. Вопрос только в том, кем и как он будет использоваться.

Проблема человечества как биологического вида в том, что оно задумано эволюцией в качестве средства вывода жизни в космос, а не для комфортного проживания и потребления ресурсов планеты. Ресурсы планеты даны человечеству не просто так, а для превращения его в космическую цивилизацию.





Поэтому прогресс не остановить. И только развитие даст реальный выход из всех сегодняшних кризисов и проблем.

А развитие основано на инноватике, оно без неё невозможно. Мировой инновационный процесс в ближайшее время потребует мобилизации всех ресурсов, направленных именно на эту проблему. Иначе мир захлестнёт волна глобальных конфликтов, кризисов, голода, экологических катастроф, прообраз которых описан в Апокалипсисе. И этот процесс может возыметь необратимый и фатальный характер для всего человечества.

Глобальная мобилизация без «постановки под инновационное ружьё» всей России невозможна. Следовательно, рано или поздно, пусть даже в несколько отдалённой перспективе перед угрозой всеобщей гибели весь мир будет помогать России развивать на её просторах инновационную экономику.



Вопрос лишь в том, когда мир придёт к этому пониманию, и что делать до этого момента самой России?

5. Есть ли альтернатива инновационному пути для России?

Процесс превращения России в ресурсный придаток мировой экономики не нравится подавляющему большинству населения, т.к. оно осознанно и подсознательно видит в нём угрозу своему существованию. Поэтому в общественном поле обсуждаются разные альтернативы этой модели. Наиболее крупные из них можно свести к двум — «назад в СССР» и «давайте построим европейскую экономику».

Оба эти плана не учитывают того, что на данном этапе уже невозможно создать экономику, которая бы была закрытой от мировой конкуренции.

И здесь у России есть несколько минусов. Первый очевидный — это сложные климатические условия, которые гораздо хуже, чем на юге — в том же Китае. Второй — менее очевидный — русский народ на порядок уступает китайскому в способности «стоять на конвейере». Русского человека история воспитала в стиле аврального (и героического) труда, что несовместимо по стилю с конвейером. В том числе именно поэтому мировая экономика стала переносить свои производства не в Россию, а в Китай.

Недаром Достоевский как-то сказал: "Дайте русским мальчикам карту звёздного неба, и они наутро вернут её исправленной". А известный своей романтичностью писатель начала века А. Грин, в молодости испробовавший почти все разновидности работ в городе, написал великолепные в своей исторической чуткости стихи:

«Что за жизнь?!

В ярме нас скотском

Рок друг с другом заковал!

Ненавистная работа

Увлеченья лишена,

За станком томит зевота,

Ноют плечи и спина;

Труд бездушный, механичный,

Властью давит нас привычной,

Нет в нём радостных глубин,

Интереса, восхищенья;

Нет задора и кипенья,

Только свист да стук машин;

Выполняя волю их,

Мы теряем нас самих»

1) Back in USSR.

Наиболее активно патриотами России обсуждается план возврата к экономике и социальным отношениям СССР. Здесь всем всё кажется очевидным, ведь СССР был могучей державой со второй экономикой в мире и лишь (якобы) ошибки и продажность элиты привели его к краху.



Легче всего агитировать за то, что уже когда-то имело грандиозный успех и до сих пор вызывает ностальгию у старшего поколения. Тем более что дружественный нам Китай пошёл (как многим думается) именно по этому пути. И успех Китая настолько очевиден, что сторонникам советского варианта будущего он представляется применимым и для новой России.



Однако сторонники этого плана совершенно не учитывают главное изменение, которое произошло на рубеже веков — ни одна цивилизация, ни одна страна уже не способна активно экономически развиваться вне мирового рынка разделенного труда. И китайцы стали успешными ещё и потому, что учли это и встроили свою экономику в мировую. Иначе ничего бы у них не получилось.

Более того, Китай не создает полностью самодостаточную экономику, а вписан в мировую. И если даже Китай с его огромным населением не берется за создание самодостаточной экономики типа СССР, то для России этот вариант безсмысленно даже рассматривать.



Буквального возврата назад в прежний СССР XX века пути у нас нет. Путь только один — вписаться в мировое разделение труда. [В каком качестве? Продавца патентов? – Прим. ss69100.]

2) Создать демократическую страну по образу и подобию Европы

Во всех постсоветских республиках данный вариант с треском провалился. Но он и не мог не провалиться. Его сторонники, как правило, никогда не имели отношения к реальному сектору экономики — промышленности и сельскому хозяйству. Они были и остаются гуманитариями всех толков (журналисты¸ драматурги, торговцы, чиновники и т.п.).



И поэтому никогда реально не сопоставляли потенциал гражданской промышленности и сельского хозяйства в бывшем СССР и развитых странах Европы.



И сегодня даже в таких «старых» европейских странах, как Италия, промышленность быстро сокращается — она не способна конкурировать на мировом рынке с азиатскими товарами.



А сельское хозяйство живёт исключительно благодаря государственным дотациям. Экономика многих европейских стран «старого созыва» держится лишь благодаря неоколониальной эксплуатации и эмиссионной подпитке, которая ведёт все эти страны всё глубже в долговую яму.



На плаву успешно держится, пожалуй, лишь Германия. Англия, предвидя общий крах экономики Евросоюза, уже отбросила «канаты» и на своем «острове-корабле» начала дрейф в сторону США.

А ситуация с «новыми европейцами» ещё хуже. Из прибалтийских стран молодёжь уехала на заработки в старую Европу, а оставшееся там население выживает за счёт переводов от своих родственников и благодаря финансовым вливаниям Евросоюза.

Надежды на то, что благодаря конкуренции создаваемые в России гражданские производства смогут вытащить нашу экономику — полная утопия гуманитариев, даже смутно не представляющих, насколько уровень нашей промышленности и её инфраструктурной связанности ниже современного мирового производства. России никогда не догнать Китай по массовости и дешевизне производимого продукта.



Не догнать и Германию по уровню технологического воплощения различных идей.



Максимум, на что может рассчитывать наша промышленность (не считая атомной и оборонной) — это местное производство и предоставление в ренту территории и рабочей силы для иностранных компаний, которым выгодно по разным причинам размещать своё производство именно в России (например, из-за близости источника перерабатываемого сырья). [Читаешь подобное, сравниваешь с написанным выше и ниже – и ясно видится когнитивный диссонанс авторов. – Прим. ss69100.]

6. Как организовать инновационный сектор в России?

Мировая практика показывает, что инновационные разработки дают прибыль до 1000%. Создать столь прибыльный сектор экономики для России – это и жизненная необходимость и объективная возможность, учитывая, что кадры для этого имеются. Нужно только найти системного заказчика.



Ясно, что на первых порах львиную долю этой прибыли придётся отдать ему, оставив себе лишь небольшую часть. Но это не критично, ибо развивающаяся стремительно инновационная отрасль, даже если она будет прибыльная всего на 10-30%, создаст в стране множество рабочих мест и предпосылки для улучшения социальной обстановки в стране.

Итак, во-первых, инновационная отрасль будет самоокупаемой изначально, ибо она будет создаваться под внешний заказ. Следовательно, с самого начала она будет давать валютную прибыль стране, объём которой при правильной постановке может превысить в разы прибыль от продажи сырья.



Во-вторых, создание нового сектора экономики даст мощный импульс для развития творческого потенциала народа, что косвенно окажет очень благоприятное воздействие и на остальные сектора экономики.



В-третьих, этот сектор способен занять в идеале миллионы наиболее активных и одарённых людей России. И, в-четвертых, его развитие выведет Россию из мировой изоляции и существенно улучшит её облик на мировой арене, что позволит гораздо эффективнее сотрудничать со всем миром.

Более того, есть надежда, что именно в этом секторе в итоге будет создана новая сумма технологий, которая на порядки увеличит эффективность всей жизнедеятельности людей на планете, что спасёт её от угрозы новой мировой войны и от глобального ресурсного кризиса в целом. А как можно оценить экономическую эффективность спасения человечества?

Попытаемся приблизительно прикинуть количество россиян, которые могут быть задействованы в инновационном секторе экономики.

Имеются статистические оценки, которые показывают, что к исследовательской деятельности пригоден лишь 1 человек из 200, а к творческой – 1 из 2000. Это всего 0,5…0,05 % населения. Для 145 миллионной России – 70 тысяч, а с учетом трудоспособного населения в 3-5 раз меньше – 10…20 тысяч.

И что могут дать стране и миру 10…20 тысяч творческих личностей? И как они решат проблему занятости?

Ну, начнем с того, что на 1 творца только при разработке нужна команда от 50 до 100 человек. Только тогда он становится эффективным. А если доводить разработку до опытных производств, то еще в 2–3 раза больше. Умножим и получаем не менее 2 миллионов, занятых в инновационном секторе.

Значит необходимо направить на творческий сектор львиную долю государственных инвестиций. Инновационный сектор, в котором может быть занято 2…3 миллиона населения России, способен удвоить и утроить ВВП России и дать всему миру на порядки больше, чем в него будет вложено.

В-третьих, если нужно, то долю людей, способных заниматься творческим процессом, можно и умножить. В Японии на крупных фирмах в инновационную деятельность вовлекли практически всех работающих, создали там кружки качества, стимулируя изобретательность на всех уровнях и всех видов.

Если в России начнётся инновационное движение, и люди в нём будут зарабатывать больше среднего, а деятельность будет там интереснее, чем где бы то ни было, то в этот сектор вполне может влиться до 10 миллионов россиян.

А с учетом того, что в развитых странах в секторе услуг занято 70% населения, мы получим страну, в которой локомотивом будет инновационный сектор. В фарватере инноватики много более эффективным и доходным станет и сырьевой сектор, а также производство «ледоколов», местная промышленность, сельское хозяйство и всё остальное, включая сектор услуг. Вследствие этого вопрос занятости населения снимется системно.

Следует сказать и два слова о «лечебном социальном эффекте» инновационного сектора. Дело в том, что творческие таланты появляются не благодаря воспитанию в самых элитных семьях, а непредсказуемым образом повсюду. Сколько талантливых организаторов, изобретателей и учёных пришло из «деревни» (образно и буквально) в ХХ веке в СССР? А сколько их пришло оттуда же в царской России? Не секрет: большинство — из провинциальных городов, сёл и деревень.

Бог сеет таланты по всей стране, не разбирая, элитная семья или нет. А, следовательно, чтобы собирать «урожай» талантов, необходимо будет просеять всё «русское поле» со всеми его закутками и медвежьими уголками. Этим, собственно, и занимается сегодня Запад в глобальном масштабе и во многих отраслях, включая даже спорт.

Новая инновационная элита России (какой бы ни была она этнической принадлежности) должна будет добиться от руководства создания нормальных условий жизни по всей России для всех семей. Ведь творческий ребёнок будет расти в этой средней семье, и от её состояния будет зависеть и его развитие.



Нужно будет создать одинаковые условия для получения качественного образования всех детей. Нужно будет создать эффективную систему социального лифта для будущих талантливых учёных и изобретателей по всей стране. Такая система уже была построена в СССР, и она показала свою безпрецедентную эффективность.

Кстати, если кто-то сомневается, что таланты появляются именно в совершенно непредсказуемых местах, то пусть ознакомится с методикой поиска нового Будды в Тибете или с «технологией» набора мальчиков почти младенческого возраста жрецами Древнего Египта. Уже тогда — тысячи лет назад — жрецы Египта знали, что никакой наследственностью не обезпечить преемственность и дееспособность жреческого сословия, и отбирали они будущих жрецов именно по деревням Египта и по одним им только понятным критериям. Отбирали очень успешно, судя по тому, что египетская цивилизация просуществовала около 5000 лет.

Но нужно ли ждать глобального социально-экономического коллапса, чтобы мировая экономика пришла в Россию за инновационным продуктом, или есть шанс начать уже прямо завтра?

7. Внешние заказчики на инновационный продукт из России

История и практика показывает, что Запад не стремится вкладывать в развитие инновационных процессов в России. Более того, они создают искусственные ограничения для её развития. На Западе давно уже поняли: у кого в руках технологическое и научное лидерство, тот и управляет миром. Это их специализация. [Ничего подобного. У СССР было и научное, и технологическое лидерство, если брать в целом. А Запад к концу 80-х был на пороге экономического краха. И каков результат состязания? У кого мощнее средства распространения своей идеологии, тот и становится победителем. История нам это ясно продемонстрировала. – Прим. ss69100.]

А что в будущем? То же самое.

Аналогичную политику недавно начал проводить Китай. Но у него это получалось по некоторым причинам хуже, чем у Запада. Поэтому Китай пошёл и по другому пути — он приступил к планомерному освоению интеллектуального ресурса России в самой России. Особенно активно он начал это делать, начиная с 2018-го года.



Например, созданы совместные программы по разработке нового вертолёта на базе российского Ми-26Т и широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета CR929. Есть и другие подобные примеры.

Таким образом, судя по всему, Китай начал планомерно входить в российскую среду для поиска партнёров в области самых передовых разработок.

Китай — великая страна. Но серьёзную инноватику они у себя запустить не могут — не те задатки и не тот менталитет у народа. В Китае характерен культ дисциплинированных исполнителей, а в инноватике на первых этапах нужен менталитет творческих бунтарей. Копировать, повторять, организовывать технологические процессы — они большие мастера, а вот создавать прорывные технологии у них получается плохо. Поэтому и приехали они к нам — в Россию.

Хорошо или плохо, что в Россию за инновационным продуктом первым пришёл Китай, а не Япония или Южная Корея? Рассуждать на эту тему можно сколько угодно, но тенденция уже налицо, и началась она с запроса на творческий продукт именно со стороны Китая.

Выводы

Итак, анализ мировой истории показывает, что стратегическое направление для России — предложить мировой экономике хорошо организованный сектор инновационной промышленности. Именно в этом секторе проявится лучшее свойство трудового характера русского народа — его универсальное творческое начало.

Именно это направление развития и должно стать локомотивом, который вытянет всю страну со всеми её другими секторами экономики в ряд наиболее развитых и процветающих стран.

Выход на это магистральное направление может происходить тремя разными, но связанными или параллельными путями.

Путь первый: в Россию зайдут иностранные компании, которые будут нуждаться в инновационном продукте (в первую очередь из Китая). [Из Китая? А что вы раньше писали о Германии и России? - Прим. ss69100.]

Путь второй: Россия после того, как её снимут с нефтяной иглы, вынуждена будет спасаться за счёт мелкого индивидуального изобретательства.

Путь третий: Мир вступит в глобальный кризис, который невозможно будет разрешить никакими политическими, экономическими и военными мерами. И когда мир поймёт, что выход только в обновлении всей суммы технологий, в революционном инновационном изменении образа жизнедеятельности, только тогда начнется всеобщая мобилизация на этом направлении. И в этих безвыходных условиях Россия уже вынуждена будет поставить под «инновационное ружьё» лучших своих людей.

Но, какой бы вариант ни реализовался, для того, чтобы окончательно не утерять культуру инноватики, необходимо кардинально реформировать школьное образование, чтобы подготовить наших детей и внуков к грядущим вызовам и переменам. [Ну наконец-то! – Прим. ss69100.] Но это уже другая тема.

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