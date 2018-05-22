Обращение атамана Кавказской Казачьей Линии

В.В.ПУТИНУ

Председателю Совета по делам казачества при Президенте РФ, полномочному представителю Президента РФ в СЗФО

А.Д.БЕГЛОВУ

Руководителю Федерального агентства по делам национальностей

И.В.БАРИНОВУ

Председателю Синодального комитета по взаимодействию с казачеством МП РПЦ

его Высокопреосвященству

Митрополиту Ставропольскому и Невинномысскому

КИРИЛЛУ

ОБРАЩЕНИЕ

Владимир Владимирович! Вы говорите о недопустимости пресловутого «охранительства» и консолидации российского общества перед внешними угрозами. Но Вы, как гарант конституции РФ, должны осознавать, что избиение т.н. «казаками» мирного шествия 5 мая 2018 года является не только попиранием Основного закона РФ. Это постыдное и противозаконное действие стало еще одним фактором раскола внутри страны и дальнейшего падения авторитета нынешней российской власти в мировом сообществе .

Как стало известно, избиение мирных манифестантов было совершено т.н. «казаками», относящимися к Центральному войсковому казачьему обществу (ВКО ЦКВ), которое курирует Совет по делам казачества при Президенте РФ. По нашему мнению, президентский Совет, отвечающий за «казачью политику», несет определенную ответственность за деятельность подведомственных ему реестровых казачьих организаций ВКО ЦКВ, возглавляемых генерал - лейтенантом ФСБ действующего резерва, атаманом И.Мироновым. Который, в свою очередь, был утвержден Вашим Указом.

Прямую ответственность за бандитскую выходку т.н. «казаков», избивающих безоружных граждан России, вышедших на мирную демонстрацию, кроме правительства Москвы, несет также Федеральное агентство по делам национальностей, в обязанности которого входят вопросы взаимодействия исполнительной власти страны с казачеством.

Все, не потерявшие исторического чувства ответственности за судьбу России казаки, ждут ответа от названных федеральных структур на простой вопрос. Кто должен разделить ответственность за «казаков – жандармов» - Совет по делам казачества (А. Беглов), руководитель ФАДН (И. Баринов) или только правительство Москвы (С.Собянин), а также руководство любого региона, которое задумает использовать подобных «старших помощников младших полицейских» в «казачьей» справе, при разгоне массовых мероприятий оппозиции на местах?

Участие «казаков», воевавших в ЛДНР в избиении мирных граждан, позволяет предположить, что тем самым ставится цель дискредитации казачества, откликнувшегося на кремлевскую «Русскую весну» и принявших участи в военных действиях в Новороссии. Видимо испуг перед обманутыми людьми, имеющими боевой опыт, толкает кукловодов, «сливающих» Новороссию, использовать таких казаков в разгонах оппозиции для их же дискредитации в глазах граждан России.

К сожалению, отдельные воевавшие «казаки» по глупости, по жадности или по принуждению идут на поводу подлых уловок властных структур. Казаки уже отмежевались от них.

Для России и верных ее сынов - казаков сейчас также необходимо знать реакцию на события 5 мая 2018 года Московского Патриархата РПЦ, называющей казаков - рыцарями православия. Как она по церковным канонам оценит действия своих реестровых «рыцарей», нагайками разгоняющих будущее страны – молодежь? Ту самую, у которой вмести с их отцами, кроме ненависти ко всему казачьему и православному не останется никаких чувств. Тогда не надо сетовать, что уже сами казаки храмы посещают только по великим праздникам.

Но, слово матери Церкви еще для казаков весомо. Они его ждут накануне формирования «Всероссийского казачьего войска» (В.Долуда).

Уже десятки казачьих организаций и авторитетных атаманов России осудили провокационные действия нанятых властью «братов». Теперь мы все вместе ждем официального ответа от светских и духовных властей России.

Обращение подготовлено атаманом Кавказской казачьей линии, государственным советником РФ 2 класса, членом ПДС НПСР, Сергеем Поповым.

Обращение поддержано единогласно на заседании ПДС НПСР 16 мая 2018 года в составе:

Болдырев Юрий Юрьевич Общественный деятель

Волчков Виталий Юрьевич Институт политической культуры

Греков Анатолий Иванович РОД «Возрождение. Золотой Век»

Евдокимов Михаил Александрович Союз военных моряков

Евстифеев Сергей Алексеевич Движение «Союз Русского Народа»

Кавун Святослав Сергеевич Секретарь собрания

Колесников Сергей Викторович Войско Донское Союза Казаков России

Коновалов Леонид Григорьевич ООД «Журналисты России»

Кучеров Сергей Иванович ООД «Собор Русского Народа»

Кучерявая Дарья Александровна ИГПР «За ответственную власть»

Лацис Анжелика Арвидовна Представитель Квачковой Н.М.

«РУСО»

Мямлин Кирилл Евгеньевич Институт «Высокого Коммунитаризма»

Петрухин Виктор Семёнович Инициативная группа «Народоправие»

Попов Сергей Иванович ОПД РЕКА («Русское Единство Кавказа»)

Рохлина Елена Львовна Движение в поддержку политзаключённых

Русский Александр Васильевич ООД «НАРОДНОЕ ЕДИНСТВО РОССИИ»

Садков Владимир Юрьевич МСОО «Всеславянский Собор», Союз офицеров России

Тишин Николай Владимирович Политическая партия «Великая Россия»

Ткаченко Юрий Леонидович Инициативная группа «Сохраним науку вместе»

Филин Владимир Иванович ООД «За национализацию и деприватизацию»

Чижиков Александр Васильевич Инициативная группа «Народоправие»

Шурова Вера Дмитриевна «Народно-патриотическая партия России»