Новые иностранные агенты
Министерство юстиции РФ расширило список иностранных агентов.
В новую версию включены:
1. Пропагандистская помойка The Bell (я думал, они уже давно там, а оказывается, только сегодня)
2. Русофоб из "Что?Где?Когда?" Равшан Аскеров (тут клейма негде ставить)
3. "Журналист" Михаил Фишман
4. Экологическая шайка "42".
Так сказать дополнение к сегодняшней посадке Яшина на 8,5 лет.
~~..~~ VCEM privet`ik ~~..~~
…н-да…”Процесс” пошёл…
и СПИСОК из “такИХ”…придётся(НАВЕРНОе)дополнять…
Нет,В-НАТУРЕ,списочек НЕ стоит закрывать…
(Неуж-то КАЖДЫЙ месяц – ПРИДЁТСЯ восполнять…)
“`наверное У-СПЕЦов – В-СПИСКАХ – целая “рать”…
:-(новую “Матроскую-тишину” и “Кресты” – не ПОРА-ли открывать…
…..Наверное НОВЫЙ ШТАТ “туда” – Уже Стали НАНИМАТЬ…..
(а Будут-ли СРЕДЬ “этИХ” – в “ВАГНЕРовцев” ВЕРБОВАТЬ…)
:-(Чтоты ТАМ,на передовых – В-итоге УТИЛИЗИРОВАТЬ) :-(
“““““““““““““`
??? Кому ВЫГОДНО эту Войну НА Украине ПРОДОЛЖАТЬ…???
(Ведь ТАМ – Славянские народы – Продолжают УНИЧТОЖАТЬ)
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Ничего ни к кому личного. Благодарю.
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С уважением – Валерий Бондарик.
г.Эдмонтон.Канада. 09-12-22.