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Новые иностранные агенты

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Министерство юстиции РФ расширило список иностранных агентов.
В новую версию включены:

1. Пропагандистская помойка The Bell (я думал, они уже давно там, а оказывается, только сегодня)
2. Русофоб из "Что?Где?Когда?" Равшан Аскеров (тут клейма негде ставить)
3. "Журналист" Михаил Фишман
4. Экологическая шайка "42".

Так сказать дополнение к сегодняшней посадке Яшина на 8,5 лет.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8020877.html
Метки: иностранные агенты, министерство юстиции, Россия
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 1215 935
    Valeriy Bondarik четыре часа назад

      ~~..~~ VCEM privet`ik ~~..~~

      …н-да…”Процесс” пошёл…
      и СПИСОК из “такИХ”…придётся(НАВЕРНОе)дополнять…
      Нет,В-НАТУРЕ,списочек НЕ стоит закрывать…
      (Неуж-то КАЖДЫЙ месяц – ПРИДЁТСЯ восполнять…)
      “`наверное У-СПЕЦов – В-СПИСКАХ – целая “рать”…
      :-(новую “Матроскую-тишину” и “Кресты” – не ПОРА-ли открывать…
      …..Наверное НОВЫЙ ШТАТ “туда” – Уже Стали НАНИМАТЬ…..
      (а Будут-ли СРЕДЬ “этИХ” – в “ВАГНЕРовцев” ВЕРБОВАТЬ…)
      :-(Чтоты ТАМ,на передовых – В-итоге УТИЛИЗИРОВАТЬ) :-(
      “““““““““““““`
      ??? Кому ВЫГОДНО эту Войну НА Украине ПРОДОЛЖАТЬ…???
      (Ведь ТАМ – Славянские народы – Продолжают УНИЧТОЖАТЬ)
      _ _ _ _ _
      Ничего ни к кому личного. Благодарю.
      = = = = =
      С уважением – Валерий Бондарик.
      г.Эдмонтон.Канада. 09-12-22.

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