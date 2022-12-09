Лампочка Ильича погасла: Эстония Погружается в БЛЭКАУТ | Геоэнергетика Инфо
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Лампочка Ильича погасла: Эстония Погружается в БЛЭКАУТ. Геоэнергетика Инфо
В настоящее время Прибалтика соединена с Россией только балансирующими перетоками электроэнергии по приграничным ЛЭП. Три республики давно планируют выйти из энергокольца БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия и Литва). За последние 10-15 лет Прибалтика сделала для этого многое — был построен СПГ-терминал в Литве. В Эстонию потянулись электрический кабель и газопровод Balticconnector, заработал с января 2020 года, мощностью 2,5 млрд кубометров газа в год из Финляндии.
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Мы тут с матерью недавно поспорили. На мой аргумент, что в областной столице, в микрорайоне Прилуки, в туалет не на улице, ходит только она с отцом, ну и еще жители пары домов, где установлен септик, мама мне ничего возразить не сумела. Семьсот человек, примерно, проживает в данном районе.
КАкая беда ,женечка ты же айтишница -нарисуй им креативный лозунг и пусть они идут в мэрию…Это ж надо ,как в Китае северяне еще туалета теплого не видели ,так и твои Прилуки..Вот это и есть расслоение общества..Что делается ,караул?
“Мещанский суд Москвы приговорил бывшего муниципального депутата Илью Яшина* 8,5 годам колонии общего режима по делу о распространении фейков про российскую армию.
«Назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима», — огласила приговор судья, её слова приводит РИА Новости.
п.с.Бедный Ильюша ,ему Собчачка на митингах губки помадкой маслила,чтобы не заветрились,а теперь ему в грязный туалет придется ходить.Ну как в этой стране можно жить ,вот в Германии принцы даже воюют за правое дело наряду с тетками Виталиями (русская???)а у нас все скудоумные ,ничего не хотят знать про корабли Ниссин..Бедный локи он страну спасает уже который год -зайди в 2017 год-как он там сражается ,так же красиво и многословно ,как будто пишет роман и словарный запас тот же,что и сегодня..Какой патриот ,какая патетика ,а ты женечка про вульгарный отстойник..