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Об эксклюзивности хай-тека

10:43. 28 ноября 2017 Просмотров - 265 3 коммент. Опубликовал:


Об эксклюзивности хай-тека


С недавнего времени заметил, что у царебесов новая методичка.

Состоит она в том, что экспортирующая пеньку и сало царская Россия на самом-то деле была хайтех-государством. Фильмы и игры со стимпанком разрушили и так ослабленные челобитиями лобные доли до основания, поэтому ослеплённые новой методичкой репостят разные картинки и рассказы "вот при царе-то закладывался и строился огромный самолёт, а значит… а вот огромный пароход, а значит…", незамысловато подводя к "… а значит если бы не шариковы, которые с вилами пришли к трудолюбивым кулакам, у каждого из которых была огромная вилла с библиотекой и камином, всё своим трудом и потом заработанное в деревне лодырей, то…".

При ближайшем же рассмотрении не рекламных, додуманных, а то и откровенно довранных картинок, выясняется следующее – 100% того, что на них изображено, или "рисунок того, что будет", или иллюстрация из книги, или некий штучный агрегат, или "концепция".

Переместимся на век вперёд и посмотрим на творчество И.Маска.

Не замечаете ли сходства в плане подходов и результатов?

Капитализм не заинтересован в инклюзивности, ему нужна эксклюзивность. Суперкар за пару миллионов, в бриллиантах – это да. Штучная яхта, чтобы несколько вертолётных площадок и "как в кино, из неё катер выходит" – это да. Только вот оно не просто страшно далеко от народа, а в принципе с ним не пересекается.

Многие десятилетия этот разрыв закрывался заплаткой "а хорошо что они сделали машину за полмиллиона баксов – значит там технологии прорабатываются, которые потом ОБЯЗАТЕЛЬНО (ключевое!!!) пойдут в серию, и всё станет дешевле, лучше, качественнее".

Возможная связь выдавалась за обязательную и безусловную. И отсутствие результатов игнорировалось, потому что неприятно, что не вписывается в приятную для ощущения концепцию.

Ведь приятно же сидеть и видеть на десктопе компа спорткар, приговаривая "они постоянно дешевеют и улучшаются, вот-вот…".

11 лет назад фирма Tesla выпустила роадстер Заказчикам он предлагался за 60К и выше, сейчас вы можете взять б/у за полтинник, а то и меньше. Прошло 11 лет непрерывного развития и улучшения технологий, а значит постоянного удешевления и роста. Анонсированный в этом году роадстер Теслы стоит от 200К долларов, и будет доступен с 2020 года.

Вы ощутили непрерывный безусловный рост технологий и постоянное удешевление? Ведь больше 10 лет прошло, оно постоянно, удешевление, идёт, постоянно растут объёмы производства, постоянно улучшаются технологии производства, всё постоянно дешевле и лучше, повторять до просветления, повторять до просветления, кто не верует тот хочет на телеге ездить.

Фикус в том, что развитие технологий, да и чего бы то ни было другого, не может быть целью при капитализме. Оно может быть одним из способов роста доходов, но никогда – более.

Поэтому весь "частный космос" рассказывает об удешевлении, но его нет. Весь "космический туризм" решает задачу "как окучить массового скучающего миллионера, чтобы его тёлочка выложила в инстаграм селфи с орбиты". Для этой задачи космосом уже считается то ли 100 километров, то ли 80. А можно и ниже, я уверен. Ну, главное чтобы до 11 км. не дошло, а то любое быдло сможет на самолетё из эконом-класса про космос написать. Весь бой за хайтех на этом участке разворачивается в секторе "какую минимальнейшую консервную банку надо сварганить, чтобы она подлетела до этой высоты, зачекинилась и назад упала несильно". И всё. Горизонт планирования отсутствует, есть оценка рынка и сбыта, они всё заменяют.

Если взять вундервафли дореволюционного времени (типа "а вот смотрите – преогромный танк штучный, вот это да"), то вы обнаружите то же самое. На может-быть-в-теории-достроенных-когда-нибудь царских самолётах летали бы накокаиненные юнкера, рисуясь друг перед другом и своими пассиями. А было бы это за счёт рабочих, как и всегда. Сейчас, чтобы гей Джордж мог воткнуть суперчарджер в свою Теслу, любой техасский мужик, заправляясь, доплачивает с каждого галлона "экологические" копейки, спонсируя "зелёные" виды транспорта. Что-то разве отличается? Ничего.

Проблема в ложном следствии – "вот при царе тоже было электричество, а значит лампочка Ильича ничего не значит, и до него была". Да-да, лампочку Ильича, как в анекдоте, придумал не Ильич, а беспартийный Эдисон, всё так. Просто лампочка Ильича – это символ массовой доступности. На уровне "в каждой избе". А не у специальных господ на красивых приёмах для особых людей.

Любая инклюзивность, т.е. доступность технологий всем и каждому, невозможна без централизации и долгосрочного проектирования инфраструктуры; любая эксклюзивность этому яро противится и делает штучные эксклюзивные вещи, потребителем которых является имеющий ресурсы, но не имеющий индивидуальности, поэтому вынужденный выражать себя через комплект индивидуальных вещей. А если эти индивидуальные вещи уже многомиллионными тиражами – не беда; доступны новые расцветки корпуса и чехлов.

Поэтому да, "а вот смотрите, какой при царе самолёт большой делали" – есть. Только вот следствий из этого что в виде авиапромышленности, что в виде доступных авиаперелётов, что в виде пачки технологий в разных рядом расположенных сферах – не могло быть. Ну, как нет их из эксклюзивного, обложенного кристаллами Сваровски спорткара для сына шейха. Т.е. ценник конский есть, вау-эффект есть, штучность есть, рекорд по какому-нибудь параметру есть, а следствий "… ну и благодаря этому технологии, удешевление, массовость" – нет. Их и не планировали.

10 лет назад за "массовый мобильник со средними характеристиками будет стоить тыщу баксов" высмеяли бы. За "видеокарты будут стоить под штуку, и их будут ставить 2, а то и больше, чтобы поиграть, и будет это обходиться в пару тыщ грина" – вычеркнули бы из "чуваков, шарящих в компах", потому что абсурд же – ну кто, ну кто будет за это всё платить такие бабки и зачем?!!! А сейчас нормально. Где это "безусловно следующее из прогресса и роста объёмов производства удешевление"?

Безусловно, в тиражировании сказок о "хайтехе при царе" играет огромную роль стандартная мечта омега-лузера про "я сам из бывших, мне так рассказывали – ох мы бы тогда жили бы в дворце и всё это могли бы себе позволить". Это да, основная проблема рунета в плане классовой борьбы в том, что примерно 100% в нём – дети дворян, купцов и аристократии. Рабочие и крестьяне не размножались несколько поколений подряд (по слухам), поэтому так и вышло.

Но нет ли ощущения, что сам подход концептуально не верный? Что вечное ожидание того, когда сверхэлитарный продукт "просочится на слой ниже", вообще не имеет смысла, т.к. такого никогда не будет, и максимум, что получится – некая незамысловатая, но сильно распиаренная имитация? Что чтобы что-то начало изменяться и становиться доступным, по любому придётся уходить на централизацию, долгосрочное планирование и проработку этого плана в каждой отрасли?

Хотя, конечно, можно и проще – репостить в стиле маниловщины про то, как бы при царе бы да построили бы да сумалёт, да ох бы да ух бы. Кого-то греет.

Но, есть предположение – греет исключительно для вида.

https://vk.com/ruslankarmanov?w=wall288925483_225635">https://vk.com/ruslankarmanov?w=wall288925483_225635 – цинк


Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: капитализм, маск, общество, ркмп, технологии
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3 коммент.»

  • 464 366
    Валерий 28 ноября 2017 в 16:05 Ссылка Пометить
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    Автор в яблочко сказал. Хруст булки достал уже. Кто то, может быть и хрустел, а большинство слюни глядючи пускали

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  • 709 557
    Игорь 28 ноября 2017 в 16:19 Ссылка Пометить
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    Пральна писать нада hi – tech!

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  • 61 47
    Nem A 28 ноября 2017 в 17:43 Ссылка Пометить
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    В принципе в статье все логично, до тех пор, пока автор, в своих рассуждениях, доходит до вещей, о которых мне известно больше, чем автору. По поводу -”а вот смотрите, какой при царе самолёт большой делали”… Судя по заглавной фотографии – это “Илья Муромец”. Так вот, их строили десятками. Они во всю участвовали в Первой Мировой. Ну а в серию для гражданской авиации они не пошли, потому, что в стране революция произошла, как можно понять, в стране не до гражданской авиации было. Вот теперь и думаю – это у автора просто плохой пример проскочил или все примеры такие?

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