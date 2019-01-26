Не факт. Выпуск №130

С «лампочки Ильича» началась история электрификации всего Советского Союза, а впоследствии и становление страны как промышленного гиганта мирового уровня. Но появилась эта самая лампочка в советских квартирах, домах, на заводах и фабриках только благодаря внешней разведке. Западные страны, владевшие необходимыми технологиями, тщательно оберегали секрет производства лампочек. Тем самым удерживая Россию в зависимом положении. Только в 1920-м разоренной войной молодой республике пришлось потратить около 250 миллионов рублей золотом, закупая лампочки на Западе. Ведущий Арарат Кещян узнает, с какими трудностями столкнулись советские власти, выяснит, кто сыграл ключевую роль в освещении страны и как «лампочка Ильича» связана с террористом и организатором покушения на жизнь Ленина.



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Источник: www.youtube.com