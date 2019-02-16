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Не факт. Выпуск №134

12:09. 16 февраля 2019 Просмотров - 51 Нет комментариев Опубликовал:

В конце 19 века в Азии идет настоящая шпионская война. Эта «Большая игра», как еще в 1840 году окрестили соперничество России и Британии за политическое влияние в регионе, докатывается и до «крыши мира» – Тибета. В Лхасе, закрытой для иностранцев резиденции духовного лидера буддистов Далай-Ламы, разворачивается «битва теней» – противостояние британской и российской разведок. После прибытия в Тибет первых английских шпионов – индусов Найна и Мани Сингхов, туда же направляются экспедиции российских путешественников-разведчиков Пржевальского, Певцова и Козлова, которым удается собрать огромное количество сведений о стране. В начале 20-го века «закрытой» для внешнего мира остается только столица Тибета – Лхаса. От того, какая империя первой установит связь с тибетским правительством и войдет в запретный город, зависит господство в целом регионе. Но проникновение в священную Лхасу – смертельный риск для любого иностранца. Правда ли, что «битву теней» на «крыше мира» выиграл российский паломник-разведчик? На самом ли деле Тибет, Китай, Монголия и Россия могли стать единым государством? И действительно ли череп российского разведчика таинственно исчез сразу же после его смерти? Программа «НЕ ФАКТ!» пройдет по следам самой таинственной экспедиции рубежа 19-20 веков и постарается найти ответы на эти вопросы.


Подробности на https://tvzvezda.ru

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=LGKma3ZauNI

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