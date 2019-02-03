Не факт. Выпуск №131

В мае 1688 года 16-летний Петр Романов, будущий первый Император Всероссийский, прогуливался по Измайлово и увидел в одном из амбаров небольшое парусное судно. С этого момента Петр увлекается мореплаванием и вскоре начинает строить свою «Потешную флотилию». Впереди предстоят Чесменское сражение, Синоп и другие громкие победы русского флота. Но главное – Россия станет морской державой и потеснит шведов на Балтике. В результате Ништадтского мирного договора после поражения в Северной войне Швеция утратит «имперские» амбиции и больше никогда не будет играть значительной роли в европейской политике. Ведущий программы «Не факт» Арарат Кещян выяснит, как «потешные» суда превратились в боевые фрегаты, и постарается разобраться, что помогло Петру Великому разгромить шведского короля Карла XII.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=yYkm0uFoDK0