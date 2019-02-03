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Не факт. Выпуск №131

13:48. 3 февраля 2019 Просмотров - 123 Один комментарий Опубликовал:

В мае 1688 года 16-летний Петр Романов, будущий первый Император Всероссийский, прогуливался по Измайлово и увидел в одном из амбаров небольшое парусное судно. С этого момента Петр увлекается мореплаванием и вскоре начинает строить свою «Потешную флотилию». Впереди предстоят Чесменское сражение, Синоп и другие громкие победы русского флота. Но главное – Россия станет морской державой и потеснит шведов на Балтике. В результате Ништадтского мирного договора после поражения в Северной войне Швеция утратит «имперские» амбиции и больше никогда не будет играть значительной роли в европейской политике. Ведущий программы «Не факт» Арарат Кещян выяснит, как «потешные» суда превратились в боевые фрегаты, и постарается разобраться, что помогло Петру Великому разгромить шведского короля Карла XII.

Подробности на http://tvzvezda.ru

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=yYkm0uFoDK0

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Один комментарий»

  • 17506 15190
    Вячеслав 3 февраля 2019 в 16:48 Ссылка Пометить
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    Итоги правления лже-Петра (его настоящее имя Петер Гольдштейн):
    Из России, где пьянство и курение считается грехом и подлежит наказанию, оставив любимую жену (царицу Евдокию, но переписываясь с ней), оставаясь в прекрасных отношениях с наставником Гордоном и другом Лефортом (с их подачи Пётр едет “инкогнито”), уезжает Пётр Первый под фамилией Михайлов. Молодой (26 лет), здоровый, с родинкой на щеке, очень образованный знает математику, астрономию, военно-инженерное дело, поражает собеседников своими знаниями…

    В посольской команде, состоящей из русских.
    Через 2 года (в 1698 году) возвращается – выше ростом, старше минимум на 10 лет, без родинки, с хронической тропической лихорадкой, ужасно плохо го-ворит по-русски (пишет латиницей), поражает своей необразованностью и не-вежеством…
    В посольской команде состоящей из одних иностранцев (кроме Меньшикова).

    А в это время в Бастилии (в 1698) году появляется”Железная Маска”, под фамилией Marchiel.

    После возвращения домой Пётр никогда не одевал царскую одежду и корону, т.к. уехавший Пётр был ниже ростом и плотнее. По приезде Пётр не подпускал к себе жену, родившую ему 3-х сыновей (третий – Павел?), и всех домочадцев, кто его хорошо знал до отъезда. Жену он тут же отправил в монастырь.
    Что начинается после возвращения Петра Великого?
    Жена отправлена в монастырь (умерла).
    Друг и наставник умирают; Иван V – казнён; дети Александр, (Наталья и Лав-рентий – сведения противоречивые) – убиты; Алексей – позднее приговорён к казни.
    Бунт стрельцов (царь не настоящий), царица Софья – повешена.
    Календарь, Азбука, 1 января 1700 г.
    Блицкриг и геноцид Сибири и Дальнего Востока (Потеря до 4 миллионов чело-век населения).
    Крепостное право, водка и табак, разврат.
    Под страхом казни были собраны все письменные документы и книги – больше их никто не видел.
    Убиты все старцы-ПолуСомати.
    Пропала “каменная” 3D карта Мира прошлой цивилизации.
    Разрушены все (почти) Духовные Места Западной Сибири.
    Потерян Китай, вместе со стенами, и частично Туркестан.
    Перестали работать Великие Шёлковые Пути.
    Алчные иностранцы заполонили НАШУ землю.

    «С другими европейскими народами можно достигать цели человеколюбивыми способами, а с русским — не так… Я имею дело не с людьми, а с животными, которых хочу переделать в людей» — подобная задокументированная фраза Петра I очень наглядно передаёт его отношение к русскому народу и даёт ещё один повод для размышлений – а тот ли пётр вернулся?

    Двойник Петра 1 выполнял задания поставивших его на власть, но потом, когда он перестал быть управляемым и замахнулся на Индию, благодаря богатствам которой Англия стала мировой империей, его убрали. Как и Павла 1, как и Сталина, как как и любого другого, который не сможет окружить себя надёжными друзьями и врачами!, и не сможет опереться в конечном итоге на доверяющий ему народ.
    Но и народ тоже не должен ждать подачек, слабакам и слюнтяям не место на пиршестве жизни. Надо научиться жить по средствам и требовать политических и экономических свобод , а не набирать кредитов под драконовские проценты, становясь рабами банков, которые на ваши же денежки одевают на вас пожизненный хомут. Жажда получать привилегии за службу наплодило массу слуг народа, членов их семей , охраны, обслуги, которых уже больше чем работающих. Такое государство долго не протянет, особенно когда рождаемость ниже плинтуса, а рядом и внутри страны усиленно размножаются другие народы, получающие помощь от продажной власти. Истоки развала – внутри страны, извне только умело управляют этим процессом через агентов влияния. Не будь слабаком, не отдавай себя на заклание, учись видеть в соплеменнике не соперника в потреблении, а боевого товарища, на которого можно опереться в тяжёлые времена, иначе тебя сметут. Надейся на своих детей и внуков, ибо в старости они должны быть твоей опорой. Не сваливай свои обязанности и усилия по воспитанию и образованию детей на чужого дядю, чтобы не плакаться потом о разрыве поколений. Укрепляй свой род и свою семью, только так можно завоевать место под солнцем…

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