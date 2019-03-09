Не факт! Выпуск №136

Середина XIX века, наука и технологии делают мощный рывок вперед, отстает только медицина. Хирурги по-прежнему оперируют как в Средневековье, без анестезии, и пациенты умирают от болевого шока прямо на операционном столе. В 1846 году американский хирург Уильям Мортон проводит первую в мире публичную операцию под общим наркозом, используя диэтиловый эфир. Его методику тут же берут на вооружение в Европе и России. Но проблему смертности это не решает – теперь пациенты умирают от самого эфира. В Российской империи вещество объявляют ядовитым и запрещают. Реабилитировать идею общего наркоза берется знаменитый хирург Николай Пирогов. Он уверен – эфир просто неправильно используют, требуется определить верную дозировку и разработать способ применения. Ведущий программы «НЕ ФАКТ!» Арарат Кещян расскажет, какие опасности пришлось преодолеть Пирогову, чтобы переубедить чиновников и вернуть в медицину использование эфирного наркоза.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Rqi3Rn9DddI