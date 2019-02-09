Не факт. Выпуск №132

В разгар Первой мировой произошла настоящая катастрофа. В августе 1917 года на Казанском пороховом заводе вспыхнул пожар. Настолько мощный, что потушить его смогли только через полторы недели. Погибло – по официальным данным – 13 человек, еще 8 позже скончались от ран. Но главное, в результате оказалась почти обезоружена российская армия. Пожар уничтожил свыше миллиона снарядов и 12 тысяч пулеметов. По меркам войны, это огромное количество. За всю Первую мировую было произведено около 30 000 пулеметов.

Главное военное предприятие Российской империи было остановлено, а русская армия осталась без оружия и боеприпасов. После случившейся в Казани трагедии воевать России стало попросту нечем. Разобраться в причинах Казанской катастрофы должна была специальная следственная комиссия, однако следователи успели немного. Вскоре грянул Октябрь.

Что же случилось на Казанском пороховом заводе в августе 1917-го, кто виноват в случившемся? Программа «НЕ ФАКТ!» и ее ведущий Арарат Кещян постараются разобраться в произошедшем и найти ответы.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=CfXmepu2rgk