Главная » Видео, История, Мировоззрение

Не факт. Выпуск №132

13:29. 9 февраля 2019 Просмотров - 63 Нет комментариев Опубликовал:

В разгар Первой мировой произошла настоящая катастрофа. В августе 1917 года на Казанском пороховом заводе вспыхнул пожар. Настолько мощный, что потушить его смогли только через полторы недели. Погибло – по официальным данным – 13 человек, еще 8 позже скончались от ран. Но главное, в результате оказалась почти обезоружена российская армия. Пожар уничтожил свыше миллиона снарядов и 12 тысяч пулеметов. По меркам войны, это огромное количество. За всю Первую мировую было произведено около 30 000 пулеметов.
Главное военное предприятие Российской империи было остановлено, а русская армия осталась без оружия и боеприпасов. После случившейся в Казани трагедии воевать России стало попросту нечем. Разобраться в причинах Казанской катастрофы должна была специальная следственная комиссия, однако следователи успели немного. Вскоре грянул Октябрь.
Что же случилось на Казанском пороховом заводе в августе 1917-го, кто виноват в случившемся? Программа «НЕ ФАКТ!» и ее ведущий Арарат Кещян постараются разобраться в произошедшем и найти ответы.

Подробности на http://tvzvezda.ru

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=CfXmepu2rgk

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Не факт. Выпуск №131
... европейской политике. Ведущий программы «Не факт» Арарат Кещян выяснит, как «потешные...
Бэкграунд, выпуск-300 за 6 апреля 2013
...описание Здравствуйте! В эфире трехсотый выпуск аналитической программы «Бэкграунд».Минувшая ... описание Вы смотрите трехсотый юбилейный выпуск аналитической программы «Бэкграунд». В... общий настрой выпуска на одном каком-то событии, факте. Андрей Володько...
Русская политика на РСН, выпуск 10
... несколько моментов, несколько фактов из этой истории, которую...Мы должны общими усилиями собрать факты, доказательства, которые есть,...каждое свое слово подтверждаем фактами и доказательствами. Н....P.P.S. Предыдущие выпуски «Русской политики»: Русская политика...
Бэкграунд, выпуск-315 за 31 августа 2013
...страны. Здесь разрабатывалось и выпускалось уникальное оборудование для союзной промышленности... С учетом этого фундаментального факта все остальные попытки реформирования ... прохождения практики курсантами. Этим фактом Стоит гордиться - считает директор...
Бэкграунд, выпуск-257 за 19 мая 2012
...оценку должен получить и сам факт участия восточноевропейских союзников Германии ... Обращает на себя внимание тот факт, что «восточная инициатива» Президента...гигантских расстояний, увеличивающих удельные издержки выпуска любой продукции, какая вырабатывается ...
Бэкграунд, выпуск-298 за 23 марта 2013
...четкой реакции. Накануне юбилейного трехсотого выпуска программы «Бэкграунд» нашего зрительского ..., одним своим присутствие узаконивает факт иностранной оккупации этой территории. ...Вернадский. Человек и ученый. Новые факты биографии» - отнюдь не случайный ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>