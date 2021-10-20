Большевики сделали ставку на тотальную электрификацию страны и не прогадали – электричество помогло им за невероятно короткий срок превратить разрушенную аграрную Россию в мощное индустриальное государство.

Электрификация России происходила не так, как в других странах. Придя к власти, большевики быстро поняли, что если они не превратят за считанные годы отсталую аграрную страну в индустриальную экономику, то само существование советского государства будет под угрозой. А для запуска промышленности первым делом нужно было провести электричество по стране. Задача эта была нелегкая и нетривиальная, учитывая размеры российских территорий и неграмотность населения. Для советского контекста эта идея превращения энергии, постоянной трансформации была созвучна с идеей революции политической, изменения общества, с идеей перманентной революции. Поэтому большевики решили превратить ее в еще один элемент советской пропаганды и им это блестяще удалось.

Реализация плана электрификации России, утвержденного в 1921 году, не только привела к масштабным промышленным успехам, но и создала новое божество, которому принялись поклоняться художники, писатели, скульпторы, архитекторы и режиссеры. Выставка «Электрификация. 100 лет плану ГОЭЛРО» в Музее Москвы наглядно показывает, как под влиянием масштабных технических преобразований менялись советский быт и советское искусство.

Электрическая фея

«Электрическая фея» на обложке французского журнала Lumière-Electrique, 1887 Музей Москвы

В декабре 1921 года IX Всероссийский съезд Советов утвердил план Государственной комиссии по электрификации России со списком электростанций на 10–15 лет. Это был рациональный и перспективный проект по преобразованию всей страны, в котором однако присутствовал и иррациональный компонент. В ранних советских текстах об электрификации заметен мотив электричества как живительной силы и таинственной энергии. В очерке, посвященном строительству Штеровской электростанции писали: «мощная незримая сила потечет по жилам — по проводам, вдохнет весной силы в 60 умерших шахт, …оживит весь антрацитный район… И хлеб будет выше и зеленее от этой силы». Такие представления об электричестве как одновременно рациональной и мистической силе были важны для начального советского периода. Они стали продолжением предыдущих идей, сформировавшихся еще в XIX веке в философии, литературе в художественной публицистике.

Ф. Таманьо. Плакат "Фея электричества", 1900 Музей Москвы

На рубеже XIX-XX веков однозначного и короткого ответа на вопрос «Что такое электричество?» не было. В XIX веке электричество представляли как жидкость, несколько жидкостей или движение частиц. Такой неоднозначный и таинственный статус явления осложнял восприятие простыми людьми и процесс его «одомашнивания». Немногие горели желанием пустить в дом непонятную силу, которая к тому же может быть опасна. Символически это ощущение неведомого, но все же интересного опыта концентрировалось в образе феи электричества, которая в самых разных вариациях часто встречалась в дореволюционной рекламе. Такие изображения антропоморфизировали неведомую силу и представляли её в дружественном и приятном ключе. Чаще всего это была обнаженная или полуобнаженная девушка с поднятой правой рукой, в которой она держала новый искусственный источник света, а у ее ног стояла динамо-машина. Такие изображения циркулировали в Европе, Америке и в дореволюционной России.

Лампочка Ильича

Натан Альтман. Бюст В.И.Ленина Музей Москвы

Большевики творчески осмыслили образ «электрической феи» и решили сделать демиургом и символом электрификации вождя мирового пролетариата Владимира Ильича Ленина. Электрический свет, загоравшийся в каждом доме в результате электрификации, назвали «лампочкой Ильича», которая несла массам просвещение и новый быт. Кстати, само выражение «Лампочка Ильича» было растиражировано в газетах после того, как в 1920 году Ленин посетил открытие первой в стране сельской электростанции в Кашине, построенной по инициативе крестьян. Дальше миф о Ленине как о культурном герое, несущим новый электрический свет, тиражировался в кино, плакатах, книгах. Ленин не просто зажигал свет, а в буквальном смысле отождествлялся с ним, то есть Ленин и был электричеством. В экспозиции выставки «Электрификация. 100 лет плану ГОЭЛРО» можно увидеть лампочку со спиралью в виде профиля вождя. Также он часто был главным героем коллажей Эль Лисицкого, Густава Клуциса и Сергея Сенькина.

Лампа со спиралью в виде головы Ленина,1950-ые. Из коллекции Музея Москвы Музей Москвы

Ленин как «проводник электричества» встречается и в детских книгах. Так, в произведении Владимира Войнова «80 тысяч лошадей» 1925 года крестьяне в стихах благодарят Ленина, который стал инициатором строительства Волховской ГЭС, а одну из страниц украшает подпись Ленина красными чернилами. Также в детских книгах встречались популярные в то время техники фотомонтажа и коллажа. Они должны были обучить молодых читателей новой оптике и новому взгляду на мир как на что-то сконструированное и собранное человеком. Наглядный пример — книга 1937 года «Путешествие по электролампе». Еще один формат рассказа о техническом прогрессе — книги-игрушки, которые вовлекают детей, например в строительство электростанций из картона. Новый визуальный язык и новые стратегии репрезентации электричества, создавались не только для детских книг, но и для кинофильмов, плакатов, живописи, скульптуры и архитектуры.

Электросеть

Карта электрификации, 1920-е Музей Москвы

Для советских идеологов и пропагандистов была еще очень важна такая черта электрификации как ее обязательная связь с центром. Электрическая сеть, которую распространяли по далеким уголкам страны, шла из центра, то есть фактически обеспечивала связь провинции с центром. А централизация страны стала крайне важным был процессом для становления страны Советов.

Мачта линии электропередач в Москве, 1929. Фотография Александра Родченко из коллекции Мультимедиа Арт Музея Музей Москвы

Именно она должна была позволить одновременно управлять из центра всем народным хозяйством. И если видимые результаты централизации относятся к 1930-м годам, когда начали появляться первые диспетчерские пункты электросети, то на уровне идеи информация об этом циркулировала в обществе еще в 1920-ые годы. Именно тогда электросеть стала метафорой осмысления нового советского пространства, которое кардинально отличалось от пространства царской России.

Я.Г.Чернихов. Иллюстрация к книге «Архитектурные фантазии. 101 композиция», 1933. Из коллекции Музея архитектуры им. Щусева Музей Москвы

Это противопоставление часто визуализировалось, например, в кино, где прежнее пространство изображалось как бесформенное и разорванное на отдельные не связанные друг с другом части, а в новом пространстве даже самый дальний периферийный уголок был связан с центром. Электрическая сеть стала тем инструментом, который позволил отдаленным деревням чувствовать себя наравне с большими городами.

Плакат "Электричество – великая сила", 1920-е. Из собрания Российской государственной библиотеки Музей Москвы

В 1931 году философ и историк науки Борис Кузнецов издал брошюру «Единая высоковольтная сеть СССР», где описал, почему электрическая сеть важна и каким образом она отвечает идеям диалектического материализма, задачам коммунизма и социализма.

Электрификация быта

Настольная лампа с фигурой знаменосца, 1920-1930-е. Из собрания Михаила Вилькина Музей Москвы

В 1920-1930-е годы во многих городских квартирах был и свет, и электрические приборы, но о массовой электрификации говорить было еще рано — она была только в планах. Электрификация быта пропагандировалась как побочный и дополнительный процесс относительно электрификации производства. При этом каждый подключенный электроприбор должен был экономить важное для страны топливо — керосин. Предполагалось также, что электрификация нанесет сокрушительный удар по пережиткам прошлого — уничтожит допотопный самовар и коптящий примус и подарит советским гражданам быт будущего — чистый, рациональный и комфортно организованный. Одно из таких рациональных советских изобретений — утопическая будильник-электрокухня. Одновременно со звонком будильника, сам включался нагреватель воды в кухне, так что, когда рабочий выходил завтракать, его уже ждали горячий кофе и вареные яйца.

Вентилятор настольный, 1930-е. Из собрания Сергея Бобовникова Музей Москвы

Одна из задач, над которой в это время трудились советские инженеры — как с помощью электрификации перестроить быт советской женщины, освободив ее от кухонного рабства и предоставив больше времени для общественной работы. В 1937 году в журнале «Общественница» вышла большая статья от первого лица, в которой героиня жаловалась, как нерационально выглядит ее жизнь: готовка переходит в стирку, стирка в уборку, а уборка снова в готовку — и так каждый день. О своих трудностях женщина рассказала мужу, на что тот ответил, что с удовольствием поможет. Так на кухне появилась электроплита и электромотор и жизнь женщины наладилась. Это был один из первых подходов к научной организации быта в СССР.

Автор текста Наталья Никифорова – культуролог, кандидат наук, научный сотрудник-постдок НИУ ВШЭ, Институт гуманитарных историко-теоретических исследований им. А.В. Полетаева.

В Музей Москвы до 24 октября проходит выставка масштабная выставка «Электрификация. 100 лет плану ГОЭЛРО». Russia Beyond благодарит Музей за помощь в подготовке материала.