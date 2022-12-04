О будущем Федерации Шахмат России
Сергей Карякин о перспективах отечественных шахмат.
О будущем Федерации Шахмат России
Дорогие друзья! У меня важная новость!
В последние месяцы я активно и по делу критиковал руководство Федерации шахмат России. Я искренне был уверен, что конструктивная критика поможет Федерации обратить внимание на проблемные моменты своей деятельности.
Увы, по прошествии 8 месяцев никаких позитивных изменений в деятельности ФШР я не вижу. Исполнительный директор Марк Глуховский, выступивший инициатором подписания открытого письма против СВО, спокойно проживает в Израиле и все так же остаётся на своей должности, несмотря на полные провалы в управлении (как минимум, отсутствие на рабочем месте) и коррупционные скандалы. Подавляющее большинство шахматистов и региональных федераций не получает от ФШР никакой поддержки. Помощь молодым, перспективным шахматистам ничтожна. Главный принцип Федерации – «Гений должен быть голодным». Многие талантливые спортсмены переезжают в другие страны, и никто даже не выходит с ними на диалог. Как человек неравнодушный, я не могу стоять в стороне и молчать!
Недавно действующий президент ФШР Андрей Филатов объявил о том, что он снова будет баллотироваться на третий срок (впервые он возглавил ФШР в 2014 году). Эмиссары Федерации уже разнесли весть в регионы, что выборы будут безальтернативными, и начали собирать подписи в пользу "единственного" кандидата.
На выборы с Филатовым идёт команда из пяти вице-президентов, все они уважаемые и заслуженные люди, много сделавшие для развития шахмат, но примечательно отсутствие в этом списке прославленного А.Е. Карпова, который является действующим вице-президентом ФШР. Может быть, все дело в том, что он имел неосторожность согласиться со мной в некоторых вопросах критики деятельности ФШР?! Однако, ключевую роль в повседневной деятельности Федерации играет исполнительный директор, и продление полномочий Глуховского на этом посту я расцениваю как плевок в лицо всей шахматной общественности.
Учитывая выше упомянутые обстоятельства, после длительных раздумий я решил баллотироваться на пост Президента ФШР!
Да, у меня может не получиться. Конкуренты сильны, и за 8 лет правления расставлено немало «своих людей».
Но я чувствую своим долгом и делом чести попробовать изменить сложившуюся ситуацию!
Мне бы очень хотелось, чтобы наш вид спорта развивался, несмотря на текущие застой и стагнацию.
Моя цель – организовать работу с молодыми талантами, провести много новых турниров, способствовать всячески тому, чтобы наши игроки и тренеры не уезжали за границу в поисках лучшей жизни. И не менее важно организовать реальную поддержку регионам из федерального центра. Сегодня про них вспоминают раз в 4 года перед очередным съездом…
Я гарантирую, что приложу все силы для улучшения деятельности Федерации Шахмат России по всем направлениям, считаю, что в случае моего избрания могу придать ей новый импульс для развития!
Выражаю признательность Федерации Шахмат Чеченской республики за выдвижение моей кандидатуры! (по новым правилам ФШР кандидат в президенты должен идти на выборы от аккредитованной региональной федерации).
Если мы не победим сейчас, придётся ждать долгие 4 года, а этого времени нет.
Действующий президент Федерации Филатов А.В. назначил себя ещё и главным тренером сборных. Но выиграть олимпийское золото нам это не помогло.
Комплексное развитие шахмат в России – вот моя задача, миссия, и цель! Призываю всех неравнодушных людей, которые заинтересованы в развитии шахмат и хотят позитивных перемен, поддержать меня. Мне было бы важно увидеть, что мы вместе, и я уверен, что только так мы можем победить!
https://t.me/karjakinchess/876 – цинк
Поддерживаю выдвижение Сергея Карякина по пост главы Федерации Шахмат России. Старое руководство очевидно не отвечает изменившимся обстоятельствам и просто плывет по течению.