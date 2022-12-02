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Телемарафон “За мир!”

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Смешное от ИА "Панорама". Сегодня "Дождь" не простебал только ленивый. Знатный самострел.

И уже менее смешное для "Дождя". Прибалтийские нацисты потребовали от телеканала "Дождь" убираться в Россию. Как иронично.
На деле, повторяется ситуация Великой Отечественной Войны, где не было никаких "третьих сторон". Чем дальше от Сталина, тем ближе к Гитлеру. В иных исторических обстоятельствах, телеканал "Дождь" прочувствовал этот принцип на своей шкуре. И теперь ему надо стремиться быть еще большими русофобами чем раньше, чтобы доказать свою полезность и заслужить право гужеваться в Прибалтике.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8007897.html
Метки: дождь, коллаборационисты, предатели, прибалтика, юмор
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2 Комментария » Оставить комментарий
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    марина четыре часа назад

      Театр Абсурда :”Польская сторона выразила согласие по введению ограничений на закупочную цену российской нефти в размере 60 долларов за баррель, заявил польский постоянный представитель при ЕС Анджей Садось.

      Варшава дала согласие на компромиссы ЕС по введению потолка на нефть из России в 60 долларов за баррель, это позволит Евросоюзу утвердить введение ограничений за выходные, заявил Садось, передает ТАСС.
      п.с. Они согласовали и утвердили !Ваш выход товарищ Новак ..В понедельник узнаем ,кто выполнит обьявленное.А мир всё чудесатее и чудесатее…

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