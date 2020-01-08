Сводки от ополчения Новороссии 08 января 2020
- 16:50 НМ ДНР: Украинские боевики два раза открыли огонь по территории ДНР.
- 16:02 Обмен пленными: активист из Белоруссии – был в тюрьме за участие в одесском антимайдане.
- 15:38 Освобожденная из украинского плена одесситка Фотиева в эксклюзивном интервью для News Front.
- 15:00 «ВСУшников» превращают в бесправных рабов, но они всё равно бегут с передовой: сводка с Донбасса.
- 13:56 Боевое братство по-украински: солдат ВСУ бросил раненного товарища истекать кровью под больницей.
- 00:30 Советник секретаря СНБО Сивохо нашёл «медиатора» для конфликта на Донбассе.
- Вчера 23:30 Рождество вблизи линии фронта: с окраины Горловки – Георгий Медведев.
НМ ДНР: Украинские боевики два раза открыли огонь по территории ДНР
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Обмен пленными: активист из Белоруссии – был в тюрьме за участие в одесском антимайдане
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Освобожденная из украинского плена одесситка Фотиева в эксклюзивном интервью для News Front
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«ВСУшников» превращают в бесправных рабов, но они всё равно бегут с передовой: сводка с Донбасса
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам брифинга офицера пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Дмитрия Астраханя.
По данным, зафиксированным наблюдателями СЦКК ДНР, за прошедшие сутки украинские боевики два раза открывали огонь по районам населенных пунктов Республики.
На донецком направлении боевики Иванова из 56-й бригады и Марченко из 28-й бригады ВСУ вели обстрелы районов н. п. Спартак и поселка шахты «Трудовская» г. Донецка с применением противотанковых гранатомётов и стрелкового оружия.
Информация о разрушениях объектов гражданской инфраструктуры и пострадавших среди мирного населения уточняется.
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Мы продолжаем фиксировать снижение морально-психологического состояния украинских боевиков в зоне «ООС» и безрезультативные попытки украинского командования навести порядок в подчиненных соединениях.
Так, по полученным нами данным, комбриг 10-й бригады военный преступник Зубанич, с целью прекращения самовольного оставления части среди подчинённых, приказал произвести изъятие у них всех документов, удостоверяющих личность, включая паспорта, военные билеты и водительские удостоверения.
Однако, данные действия принесли больше проблем, нежели уменьшили количество «самовольщиков». Так, в настоящее время все отделения военной службы правопорядка и военных комендатур в зоне ответственности 10-й бригады на мариупольском направлении переполнены задержанными боевиками без документов.
И если в предыдущих случаях боевик, задержанный вне расположения части без разрешительных документов, просто доставлялся обратно в часть, то в настоящее время, ввиду полного отсутствия у него каких-либо документов, подтверждающих его личность, требуется проверка сотрудниками правоохранительных органов и СБУ, что существенно увеличивает время задержания.
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По имеющейся у нас информации, в настоящее время военной службой правопорядка в районе Мариуполя производится проверка более 120 человек, задержанных в военной форме без документов и представившихся военнослужащими 10-й огшбр.
Не лучше ситуация и в 56-й бригаде, которой командует военный преступник Иванов.
После прибытия в расположение соединения очередной комиссии штаба «ООС» по проверке факта огнестрельного ранения боевика 21-го батальона Дададжанова в ходе пьяной драки 6 декабря и бегстве с оружием виновника ранения Юрченко выявлен факт незаконного отсутствия еще четверых боевиков батальона.
Наши источники сообщают, что вчера вечером в ходе телефонного разговора командующего «ООС» Кравченко и комбрига 56-й бригады Иванова по факту полного отсутствия воинской дисциплины в бригаде, Иванов согласился с критикой руководства о его неспособности справиться с происходящим в подчиненных подразделениях и сообщил, что после выхода бригады из зоны «ООС» по ротации в конце января напишет рапорт на перевод на должность с меньшим объемом задач, а в случае отказа — напишет рапорт на увольнение из ВСУ на пенсию.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Боевое братство по-украински: солдат ВСУ бросил раненного товарища истекать кровью под больницей
Вторую неделю наступившего года ВСУ встречает с очередными потерями, понесёнными вследствие низкой дисциплины и халатности со стороны личного состава, пишет “ПИКiNFORM”.
За минувшие сутки подразделения Операции объединенных сил понесли потери: было ранено двое военнослужащих, один покончил жизнь самоубийством. Официальный представитель Народной милиции ДНР рассказал об обстоятельствах инцидентов, ссылаясь на данные разведки. В первом происшествии ранение получено в результате драки, причиной которой стала ссора двух военнослужащих в состоянии алкогольного опьянения.
Под влиянием спиртных напитков военнослужащий Юрченко из 21-го батальона 56-й отдельной мотопехотной бригады подрался с сослуживцем Дададжановым, и применил огнестрельное оружие. Ранив оппонента из автомата и стремясь скрыть последствия содеянного, стрелок вызвал такси и доставил пострадавшего в городскую больницу Красногоровки, где медперсонал отказал в предоставлении необходимой помощи без уведомления правоохранительных структур. После этого Юрченко отправился в медучреждение населенного пункта Селидово, где медики также отказали в помощи без сообщения о происшествии.
Военнослужащий Юрченко оставил раненного сослуживца на входе в здание больницы и скрылся с огнестрельным оружием. Его розысками занимается Военная служба правопорядка (ВСП) Украины при содействии Нацполиции. Ещё один инцидент произошёл в окрестностях населённого пункта Широкино. Разряжая АК-74, рядовой Гринченко из 108-го батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ, произвёл случайный выстрел, вследствие чего получил огнестрельное ранение левой стопы.
Одновременно с этими происшествиями в 109-м батальоне той же 10-й огшбр, в районе Павлополя военнослужащий Насальский произвёл выстрел в голову, предположительно с целью свести счёты с жизнью. Первичным предположением, объясняющим суицид, являются издевательства со стороны сослуживцев самоубийцы. Это подтверждает и факт задержания двух сержантов из подразделения погибшего — они являются подозреваемыми в доведении до самоубийства.
Представитель Народной милиции ДНР заявил, что для сокрытия настоящих причин смерти военнослужащего, командование ООС планирует представить его гибель как результат «обстрела» со стороны Республик Донбасса. Следует ожидать заявления от структур ВСУ с озвучиванием вымышленных причин смерти бойца.
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Советник секретаря СНБО Сивохо нашёл «медиатора» для конфликта на Донбассе
Церковь как социальный институт присутствует по всем сторонам конфликта на Донбассе и может выступить в нем медиатором, считает Сергей Сивохо.
Советник секретаря Совета Национальной безопасности и обороны Украины по реинтеграции Донбасса Сергей Сивохо полагает, что Церковь может оказывать содействие в урегулировании конфликта на востоке Украины. Об этом он сказал в эфире одного из украинских телеканалов, приведя в пример Свято-Успенскую Святогорскую лавру Украинской Православной Церкви.
«Все люди хотят мира, — сказал Сергей Сивохо в прямом эфире телемарафона „Рождество. Люди вместо войны. Дети Донбасса“. — Церковь, естественно, как институт, который присутствует по всем сторонам конфликта, имеет свой голос и всегда была помощницей и отличалась благотворительностью, миротворчеством… К примеру, Святогорский монастырь в самые тяжелые времена принимал тысячи беженцев… Церковь может выступить медиатором (конфликта, — прим. ред.). То, что озвучивает Церковь, — хорошо: все посылы мирные».
При этом советник секретаря СНБО подчеркнул, что «мир наступает тогда, когда молчат те, кто раньше разжигал войну», а также «нужно выполнять все достигнутые договоренности и в этом ключе двигаться дальше».
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Рождество вблизи линии фронта: с окраины Горловки – Георгий Медведев
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