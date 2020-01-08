Сводки от ополчения Новороссии 08 января 2020

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам брифинга офицера пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Дмитрия Астраханя.

По данным, зафиксированным наблюдателями СЦКК ДНР, за прошедшие сутки украинские боевики два раза открывали огонь по районам населенных пунктов Республики.

На донецком направлении боевики Иванова из 56-й бригады и Марченко из 28-й бригады ВСУ вели обстрелы районов н. п. Спартак и поселка шахты «Трудовская» г. Донецка с применением противотанковых гранатомётов и стрелкового оружия.

Информация о разрушениях объектов гражданской инфраструктуры и пострадавших среди мирного населения уточняется.

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Мы продолжаем фиксировать снижение морально-психологического состояния украинских боевиков в зоне «ООС» и безрезультативные попытки украинского командования навести порядок в подчиненных соединениях.

Так, по полученным нами данным, комбриг 10-й бригады военный преступник Зубанич, с целью прекращения самовольного оставления части среди подчинённых, приказал произвести изъятие у них всех документов, удостоверяющих личность, включая паспорта, военные билеты и водительские удостоверения.

Однако, данные действия принесли больше проблем, нежели уменьшили количество «самовольщиков». Так, в настоящее время все отделения военной службы правопорядка и военных комендатур в зоне ответственности 10-й бригады на мариупольском направлении переполнены задержанными боевиками без документов.

И если в предыдущих случаях боевик, задержанный вне расположения части без разрешительных документов, просто доставлялся обратно в часть, то в настоящее время, ввиду полного отсутствия у него каких-либо документов, подтверждающих его личность, требуется проверка сотрудниками правоохранительных органов и СБУ, что существенно увеличивает время задержания.

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По имеющейся у нас информации, в настоящее время военной службой правопорядка в районе Мариуполя производится проверка более 120 человек, задержанных в военной форме без документов и представившихся военнослужащими 10-й огшбр.

Не лучше ситуация и в 56-й бригаде, которой командует военный преступник Иванов.

После прибытия в расположение соединения очередной комиссии штаба «ООС» по проверке факта огнестрельного ранения боевика 21-го батальона Дададжанова в ходе пьяной драки 6 декабря и бегстве с оружием виновника ранения Юрченко выявлен факт незаконного отсутствия еще четверых боевиков батальона.

Наши источники сообщают, что вчера вечером в ходе телефонного разговора командующего «ООС» Кравченко и комбрига 56-й бригады Иванова по факту полного отсутствия воинской дисциплины в бригаде, Иванов согласился с критикой руководства о его неспособности справиться с происходящим в подчиненных подразделениях и сообщил, что после выхода бригады из зоны «ООС» по ротации в конце января напишет рапорт на перевод на должность с меньшим объемом задач, а в случае отказа — напишет рапорт на увольнение из ВСУ на пенсию.

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