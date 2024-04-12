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Вооружённые силы России стали обстреливать Харьков значительно чаще, и тому есть четыре причины. В воскресенье с такой новостью вышло украинское издание "Страна.ua". По его мнению, можно найти минимум четыре объяснения резкого возрастания интереса России к Харькову и Харьковской области: "от того, что с марта украинско-российская граница в районе Белгородской области стала новой линией фронта, до того, что ВС России продолжают наносить удары по критической инфраструктуре "незалежной".
"Во-первых, с середины марта украино-российская граница на участке Белгородской области стала фактически новой активной линией фронта. Соответственно, резко возросло и число ударов россиян по приграничным районам в Харьковской и Сумской областях.
Во-вторых, до Харькова теперь достают модернизированные версии российских КАБов (корректируемые авиабомбы. — Ред.), которые могут бить на 90 километров.
В-третьих, судя по публикациям в российских военных интернет-сообществах, при помощи постоянного использования беспилотников-разведчиков армия РФ установила визуальный контроль над Харьковом и получила возможность быстро выявлять цели и корректировать огонь.
Четвёртое. Обстрелы энергообъектов в Харькове идут в канве стратегии РФ по нанесению критического ущерба украинской энергоинфраструктуре", — пишет издание.
Отмечается, что при этом возможности систем ПВО защитить Харьков ограничены из-за близости границы с Россией и минимального подлётного времени средств поражения.
Всё так, но я знаю ещё как минимум три причины резкой активизации ВС РФ, которые невдомёк Стране.ua. И они куда как более важны, чем те, что были перечислены выше.
Итак, пятая причина: Харьков в советское время был одним из крупнейших в мире промышленных и научных центров опережающего развития. Сотни научно-исследовательских институтов, гигантская научно-производственная и просто промышленная база, лучшие в мире, самые подготовленные к оборонной, космической и машиностроительной тематикам академические, инженерные, технические и рабочие кадры.
Передача Харькова Украине, то есть его переход под контроль Запада в 1991 году, стала одним из главных преступлений ельцинской клики, сравнимым с отказом от Крыма.
Понятно, что в городе сегодня от былого советского величия практически ничего не осталось, поскольку украинская олигархия была заинтересована исключительно в разворовывании всего вокруг, до чего дотянутся загребущие руки, а уж никак не в высокой науке и передовых производствах.
Но тем не менее в Харькове сохранились до сих пор работающие объекты, крайне важные для отечественной промышленности и науки. В городе 142 действовавших на момент начала СВО научно-исследовательских института, 45 высших учебных заведений, включая Харьковский университет и политехнический институт, 16 музеев, городская картинная галерея, 6 государственных театров, 80 библиотек. Это всё русские по своему генезису учреждения, естественно, как и всё на Украине, густо залитые русофобскими помоями, но вполне поддающиеся фильтрации и очищению.
Основу производственного потенциала до СВО составляли предприятия высокотехнологичных отраслей, хотя, конечно, и сильно просевшие в своём развитии за тридцать с лишним лет: энергомашиностроения, электротехнической промышленности, транспортного и сельскохозяйственного машиностроения, приборостроения, радиоэлектроники, авиакосмической промышленности.
На построенных исключительно в советский период предприятиях области производилась до недавнего времени вся линейка паровых турбин бывшей Украины, 60% тракторов, 55% подшипников, почти половина станков с числовым программным управлением, 44% керамической плитки для внутренней облицовки стен, 23% шифера, около 20% цемента, мостовых кранов, каустической соды и асбестоцементных труб и муфт.
Примерно 63% предприятий приватизаторами-олигархами за 1990–2000-е годы было остановлено, обанкрочено, распилено, распродано и перепрофилировано в развлекательные заведения. Но ведь многое сохранилось. Навскидку: Харьковский завод транспортного машиностроения имени В.А. Малышева, советское предприятие транспортного и энергетического машиностроения, производящее специальную и транспортную технику гусеничного типа, двигатели внутреннего сгорания; завод "Электротяжмаш" — советское предприятие по разработке и выпуску мощных гидрогенераторов, гидрогенераторов-двигателей, турбогенераторов для тепловых и атомных электростанций, электродвигателей для приводов прокатных станов, шахтных подъёмников, буровых установок и многого другого; "Хартрон", который до сих пор занимается разработкой и производством систем управления для ракетно-космической техники, понятно, что сейчас исключительно в интересах ВСУ и НАТО; Харьковский электромеханический завод, который, кроме электрооборудования для металлургической и горнодобывающей промышленности, выпускает комплектные устройства для оснащения механизмов, электромагнитные контакторы и автоматические выключатели; советский завод "Южкабель" — крупнейшее предприятие по выпуску кабельно-проводниковой продукции на бывшей Украине; советский Харьковский подшипниковый завод, одно из крупнейших советских (а значит, и мировых) предприятий по выпуску подшипников (для России, подчеркну, сегодня достаточно проблемное направление, где спрос резко превышает предложение), обеспечивает своей продукцией атомные и тепловые электростанции, нефтяные месторождения и угольные шахты, метрополитены и новостройки, железные дороги и городской транспорт; "Турбоатом", головная научная организация советского энергомашиностроительного комплекса, до сих пор входит в число ведущих турбостроительных фирм мира, специализируется на выпуске паровых турбин для тепловых электростанций, атомных станций, гидравлических турбин для гидроэлектростанций и гидроаккумулирующих электростанций, газовых турбин для ТЭС и паровых установок, другого энергетического оборудования; Харьковский тракторный завод (ХТЗ), Харьковский приборостроительный завод имени Т.Г. Шевченко (ХПЗ) и десятки других предприятий, построенных в Советском Союзе и не имеющих ни малейшего отношения к "незалежной".
Да, крупнейшие учёные, производственники, инженеры, представители легендарных рабочих династий давно либо умерли, либо сильно состарились, а в массе своей — уехали из депрессивного Харькова. Но, во-первых, большинство всё же осталось и работает, простым людям просто некуда ехать, и так просто бросать тот мир, в котором прожил всю жизнь, может отнюдь не каждый.
Во-вторых, как только город и область вольются в состав России, а это произойдёт в достаточно скором будущем, наступит время возвращения в Харьков и, вообще, переезда в харьковскую агломерацию на ПМЖ: абсолютно уверен, что Россия вложит беспрецедентные средства в восстановление и развитие русского Харькова, а президент Путин лично будет делать всё, чтобы вернуть городу былое величие и славу крупнейшего отечественного научно-промышленного центра.
Именно поэтому различные украинские медиа фиксируют возрастание активности ВС РФ на харьковском направлении в первую очередь. Но это, разумеется, выше их понимания.
Шестая причина. Как только падёт Харьков, станет совершенно бессмысленно оборонять всё левобережье Украины. Ну если, допустим, по каким-то виртуально-политическим причинам Зеленскому необходимо будет "бодаться" за оставшуюся оккупированной Украиной Славянско-Краматорскую агломерацию, то уж смысла защищать север Левобережья, Сумскую, Черниговскую, Полтавскую, Черкасскую области не будет в принципе никакого. То же касается и центра/юга — Кировоградской и Днепропетровской областей. Понятно, что отступление за Днепр грозит революцией и приходом к власти генералов с непонятными политическими намерениями, но оборона по Днепру — это самое логичное мероприятие военного характера, которое может позволить себе совместная военная группировка НАТО и ВСУ.
Нужно будет сосредоточиться на Одессе и Киеве — действительно ключевых с точки зрения сохранения бандеровской государственности городах и кластерах, а не цепляться за сумские болота или кировоградские степи. Если раньше, когда была полноценная, хорошо подготовленная натовцами и прекрасно снабжавшаяся армия, с такими заморочками ещё можно было экспериментировать, то теперь — это просто смешно. Даже если Зеленский упрётся рогом, после падения Харькова ему немедленно объяснят, что "мы сдаём всю левобережную Украину и начинаем с русскими переговоры по демаркации границы по Днепру". Проблема только в том, что русские с такой постановкой вопроса никогда не согласятся. Кроме Левобережья Россия будет настаивать на юге, без этого контроль над Чёрным морем не может быть в полной мере восстановлен, а следовательно, задача по демилитаризации Украины — не выполнена. Но Левобережье, думается, достаточно скоро будет освобождено и, скорее всего, без сильных боестолкновений. Но только после освобождения Харькова.
Собственно говоря, если не брать наших граждан, которые являются самой главной и ни с чем не сравнимой ценностью, самое материально значимое на левом берегу — это Донецко-Криворожский угольно-металлургический бассейн и Харьковский научно-промышленный комплекс. Всё остальное значительно, но на порядок менее весомо. Никакого военно-стратегического значения оставшиеся области также не имеют.
Но про это украинские СМИ тоже никогда не слышали, там простые ребята работают: "утром деньги — вечером стулья".
Седьмая причина. После потери Харькова невозможно будет говорить об Украине как о чём-то стратегически значимом, даже для Запада. А поскольку, как мы уже показали выше, эта потеря влечёт за собой неизбежное оставление ВСУ Днепропетровской, остатков Запорожской области и Донбасса, сразу же практически обнуляется экономический потенциал Украины как эрзац-независимого государства и реальной колонии Запада. Донбасс, Харьков, Днепропетровск и Запорожье давали вместе 76% ВВП Украины, произведённого в сфере промышленности.
А это значит, что страна уже стала вечным дотационным банкротом и экономическим "геморроем" для Запада, и в первую очередь для ЕС, даже если русские войска не сдвинутся за Днепр ни на шаг. А они сдвинутся.
С военной точки зрения после утраты Крыма и левобережья валарам, эльфам и прочим представителям "светлых сил" ловить также особенно нечего. Дело в том, что они мечтали максимально приблизить свои позиционные районы к Центральной России — так удобнее "убивать орков". А теперь максимум, на что можно рассчитывать, — расположиться вдоль Днепра. Это совсем не так круто, как в 70 км от Белгорода и в 700 от Москвы, но, в принципе, при прочих равных и это бы сошло: как говорится, за неимением гербовой пишем на простой. Однако проблема вот в чём: очень быстро выяснится, что в рамках дальнейших переговоров Россия в ультимативном порядке потребует полной демилитаризации остатков Украины. А это означает, что никаких баз создавать нельзя: ни по Днепру, ни во Львовской области. Более того, на правобережной Украине в обязательном порядке появятся российские военно-позиционные районы, просто чтобы следить за выполнением режимов Д1 и Д2 (соответственно демилитаризации и денацификации). И на кой чёрт, стесняюсь спросить, Западу понадобится такая Украина? Но выхода-то у "сил света" никакого нет, они сами загнали себя в эту ловушку.
Получится так, что торговаться с Россией можно будет, только выполняя условия России, а если они их выполняют, то по итогам оказываются там, где и должны находиться, — у западной границы СССР. Ведь очень быстро встанет вопрос о Николаевской и Одесской областях, а далее, как нетрудно догадаться, о Приднестровье. За Приднестровьем немедленно последует Гагаузия, а за Украиной — Молдавия, где более половины населения хотят в Россию. История закончится известно чем — освобождением народов СССР от либерально-фашистского ига. Причём если кто-то думает, что я шучу или преувеличиваю, то ничуть не бывало, всё именно так и будет. А детонатором этих процессов, как мы уже показали выше, станет освобождение Харькова и Харьковской области.
Вот такие причины резкого повышения активности ВС РФ под Харьковом не учли наши "светлоликие" украинские медийные небратья.
Только что стало известно, что в Харьковской области могут объявить принудительную эвакуацию семей с детьми. Об этом сообщил назначенный Киевом губернатор региона Олег Синегубов в эфире очередного украинского тупого телемарафона.
Пока речь идёт лишь о Харьковском и Богодуховском районах.
Синегубов в прямом эфире дал понять, что этот вопрос сейчас экстренно изучается властями. Ранее обязательную эвакуацию провели в Купянском районе.
Уже ночью 8 апреля, когда готовился данный материал, по сведениям онлайн-карты так называемого Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога в Харьковской области звучит с 0:15.
ВКС России, передают очевидцы с мест, уничтожили в районе харьковского аэропорта иностранную систему ПВО зенитного типа, очень похожую на NASAMS — передвижной норвежский зенитный ракетный комплекс.
На данный момент харьковчане в массе своей заряжают электронные устройства от генераторов в отделениях местной почтовой компании.
Ночью в субботу ВС РФ уничтожили склад в Харькове. На нём хранились снаряды для чешских РСЗО Vampire, из которых боевики "Азова"* беспрерывно обстреливали Белгородскую область. Минобороны России также сообщило, что армия ликвидировала в районе Харькова две пусковые установки ЗРК SAMP-T франко-итальянского производства.
Ситуация накаляется с каждым днём, и всё яснее становится смысл активизации России под Харьковом.
Фото: русский город Харьков
* Запрещённая в РФ террористическая организация
Николай Сорокин
Комментарий редакции
Тезисы статьи:
1. Вооруженные силы России значительно усилили обстрелы Харькова и Харьковской области по четырем причинам:
– Украинско-российская граница в Белгородской области стала новой линией фронта.
– Россия использует модернизированные версии корректируемых авиабомб с увеличенной дальностью.
– Россия установила визуальный контроль над Харьковом с помощью беспилотников.
– Россия продолжает обстрелы энергообъектов Харькова в рамках стратегии по нанесению критического ущерба украинской энергетической инфраструктуре.
2. Автор выделяет еще три более важные причины активизации ВС РФ под Харьковом:
– Харьков в советское время был одним из крупнейших промышленных и научных центров, и его передача Украине в 1991 году стала преступлением.
– Падение Харькова сделает бессмысленной оборону левобережной Украины, это приведет к потере важных промышленных и сырьевых регионов.
– Потеря Харькова лишит Украину статуса стратегически важного государства для Запада, сведя ее экономический потенциал к "вечному дотационному банкроту".
Вывод: Статья указывает на ключевое стратегическое значение Харькова для России в контексте специальной военной операции. Падение этого города может кардинально изменить баланс сил и повлечь за собой дальнейшее высвобождение оккупированных территорий Украины.
Подводить итоги:
-Залужный не поехал в Англию
-в день увольнения его посетили два немецких генерала
-если наркоман не сдастся до 21 мая, может произойти военный переворот, т. е. война за влияние.
-атманы разделены между основными игроками: Франция (правая сторона глобалистов)
-Польша (Лондон)
-Германия (?)
-все остальные
Вторая вещь
-Неоконы хотят начать большую войну с Ираном руками Биби.
- Иран не будет втянут в эту игру.
-Большой войны не будет, и со временем режим Биби рухнет
Это может быть так?
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для военного переворота тоже нужны деньги и внешние игроки, не говоря уже о сплоченности генералов, общем интересе, который напрочь отсутствует. Это не Чили или Египет, где достаточно контролировать два порта
скорее. возможно усиление атаманщины — тоже по сути военный переворот, но не в центре, а повсюду на местах — за счет общего интереса игнорировать Киев. Если американцы не дадут Киеву денег, а условие одно -замена Зели, то такое развитие неизбежно — зачем атаманам пан гетьман без золотого запасу. Можно и без посредства киевского офиса выйти на того же Макрона или Орбана с его венскими банкирами, или на немцев через Туска.
большой войны не будет, ибо это совсем не нужно всем банкстерам, даже из правого крыла (правые радикалы им нужны для шантажа других крыльев угрозой большой войны, чтобы продолжить распил эмиссионных и бюджетных денег)
и таки да, режим наци в Израиле не надолго переживет режим в Киеве, разве что до осени, когда станет ясно, что правые глобалисты в конгресс не проходят в значимых количествах
Коля Сорокин “забыл” про базы паразитов-оккупантов. На сегодня паразиты свалили на Днепропетровск. Столицу Днепровского каганата. Т.е. Харьков ими “списан”.