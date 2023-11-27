Где-то неделю назад мамина сыночка Антоша Долин что-то подобное прохрюкал. Лень искать точную цитату, что-то вроде: я уезжал, чтобы не молчать, а уехав понял, что лучше бы молчал.

Начали зелеными пупырчатыми лапками трогать варианты возвращения.

Думаю, сигналом стал переезд в Россию Фридмана. Ему, конечно, через прессу не надо закидушки делать, он может напрямую спросить во что ему станет ререпатриация.

Кроме того, Михаил Маратович один из главных спонсоров и кукловодов всей оппозиционной движухи, начиная с кружка чтения торы имени Альбац, заканчивая лично Навального и ФБК – начальник!

А раз начальник не в Матросской тишине, значит цена есть. У каждого, разумеется, своя.

Фридман свою узнал напрямую, Долин и Лазарева вынуждены спрашивать в рамках раскаивающихся заявлений.

С одной стороны это хорошо: даже достаточно глупенькой московской «либеральной интеллигенции» стали отчетливо видны контуры реальности, люди понимают, что на «Абрамсе» в Москву никто уже не въедет, и нового дележа большого русского пирога не будет.

С другой стороны это плохо: им ведь назовут цену, и они её отдадут, вернутся, реинсталлируют свои «кружки чтения торы», во всех прямых и переносных смыслах, и снова рассядутся своими бездарными задницами на жирные синекуры, зажав по карманам зеленые пупырчатые фиги.

Комментарий редакции

1. Некоторые российские эмигранты, резко критиковавшие Россию и уехавшие после начала СВО, теперь, видя успехи России, рассматривают возможность возвращения. Пример – заявление Антона Долина.

2. Возвращение в Россию крупных бизнесменов вроде Фридмана дает сигнал остальным, что можно договориться о цене возвращения.

3. Эмигранты понимают, что военной победы Запада не будет и дележа российских активов не случится.

4. Опасность в том, что вернувшиеся либералы опять займут влиятельные посты в культуре и медиа, продвигая свою повестку.

Таким образом, автор высказывает обеспокоенность возможным возвращением и реабилитацией либеральной оппозиции при сохранении ее взглядов.