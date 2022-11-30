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В основе процесса манипулирования обществом через массовую культуру и кинематограф лежит миф о том, что существует так называемый «развлекательный контент», задача которого якобы только в том, чтобы приносить яркие эмоции, помогать человеку отдохнуть и расслабиться. Пока человек считает, что он просто развлекается и это не влечёт никаких последствий для его психики и поведения, то он не оценивает критически поступающую к нему информацию.

Благодаря мифу о существовании «развлекательного контента» реальные цели управления массовой культурой спрятаны за ложной вывеской «развлечения», что позволяет избегать обсуждения действительно значимых и первостепенных вопросов: «какие идеи и ценности продвигает произведение?», «какие установки формирует?», «как влияет на массовую аудиторию?», «чему учит?» и так далее.

Идеология развлечения – система взглядов на массовую культуру как на инструмент развлечения общества и средство получения прямой и косвенной прибыли от создаваемого контента. В рамках идеологии развлечения любой медиапродукт принято оценивать в первую очередь по критерию «нравится / не нравится». При этом критерий «полезности / вредности» либо совсем не учитывается, либо принижается.

Подмена критериев оценки контента

Как мы оцениваем все видеоролики на Ютубе и любой другой интернет-платформе? С позиции «Нравится / Не нравится». А правильная ли это оценка? Понятно, что она привычна всем нам, но главные манипуляции всегда на самом видном месте, просто люди не обращают на них внимания.

Для сравнения приведём здесь аналогию с питанием – что было бы если родители при выборе пищи для детей руководствовались бы только критерием «Нравится / Не нравится» или его аналогом «Вкусно / Не вкусно». Наверное, дети кушали бы в основном, сладости, чипсы, пиццу и картошку фри, и в скором времени у них начались бы серьёзные проблемы со здоровьем. Поэтому при покупке продуктов питания мы всегда ориентируемся в первую очередь на критерий «Полезно / Не полезно».

Так вот с информацией и медиаконтентом ситуация та же самая, её нужно оценивать не только по критерию «Нравится / Не нравится», но и «Полезно / Не полезно», ведь она влияет на наше психическое здоровье, также как пища – на физическое. Если этого не делать, то в массовой статистике количество психических заболеваний в обществе будет постоянно расти аналогично тому, как если бы мы все питались только чипсами и сладостями.

А теперь вспомните хоть одну крупную интернет-платформу, где бы оценивали информацию с точки зрения её полезности. Они все вроде как разные – Ютуб, Рутуб, ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники, но суть везде одна и та же – пользователей приучают оценивать информацию с уровня эмоций, а не вдумчивого анализа. С недавних пор на многих площадках вам разрешили не просто ставить лайк, но ещё и выбирать свою эмоцию – то есть вам теперь предлагают выбор из множества неправильных вариантов.

Идеология развлечения зафиксирована в качестве нормы не только на уровне алгоритмов соцсетей, но и в значительной степени в государственных ведомствах.

На государственном уровне идеологию развлечения дополняет финансовый подход к культуре, как к инструменту получения прибыли. Кратко его можно сформулировать так: «Мы спонсируем кино/театр/музыку не для того, чтобы научить общество чему-то полезному и хорошему, а чтобы заработать на потребителях нашей продукции».

Одним из наглядных примеров этого процесса является спонсирование государством в лице Фонда кино съёмок фильмов ужасов под прикрытием риторики о том, что необходимо занять и эту коммерческую нишу кинематографа. Подробно эта тема раскрыта в видеоролике «Призыв к Фонду кино».

Идеология развлечения опирается на множество ложных тезисов, внедрённых в сознание масс:

спрос рождает предложение

я творец – я так вижу

искусство отражает реальность

не нравится – не смотри

на каждое искусство есть свой зритель

детей воспитывают только родители

влияние искусства непредсказуемо

искусство ценно само по себе

Каждое из этих и им подобных суждений ориентировано на блокирование общественной дискуссии о влиянии медиаконтента и перевод возникающих обсуждений в иную, менее конструктивную плоскость.

Давайте проанализируем несколько тезисов идеологии развлечения и увидим, как они работают на практике.

Тезис «не нравится – не смотри»

Обычно, после того, как в кинотеатрах или на телевидении покажут какой-то русофобский или явно вредный по смыслам фильм, в обществе возникает недовольство. Общественные организации пишут письма в органы власти, группы родителей призывают усилить контроль над телевизионными программами и так далее.

Но на любое недовольство у кинематографистов и телевизионщиков есть один универсальный ответ: «Не нравится — не смотрите. Переключите канал или выберите другой фильм! У нас свобода выбора, и вы всегда найдёте то, что вам интересно».

Действительно, изредка встречаются и интересные, и даже полезные передачи, фильмы, но процент их крайне мал. Так может, правы телевизионщики? Может, не надо критиковать ни кровавые супергеройские боевики, ни пошлые юмористические передачи, ни грязные реалити-шоу, ни прочую дребедень, которой заполнен эфир? Не нравится — нажал кнопку пульта и смотри другую передачу.

Чтобы разобраться, кто прав, давайте пофантазируем.

Представьте себе следующую ситуацию. На первом этаже вашего многоэтажного дома открываются легально или полулегально несколько фирм. Ночной клуб с казино и наркопритоном. Курсы квартирных воров. Круглосуточный пивной бар. Вы начинаете возмущаться, требовать их закрытия. Но на все ваши жалобы вы слышите один универсальный ответ: «Не нравится — не заходите туда! Это не для вас. Это для другой категории посетителей, которым это нужно и нравится». Действительно, никто же не заставляет вас идти в эти клоаки, идите в библиотеку, музей, концертный зал и т.д. А проходя мимо зазывающих витрин, просто закройте глаза или отвернитесь в другую сторону и не мешайте веселиться другим людям. Но вскоре выяснится, что в вашем доме резко выросло число краж, ограблений, драк, не говоря уже о том, что в подъездах и лифтах стойкий запах мочи и алкоголя. Конечно, можно не обращать внимания на всё это, продолжать закрывать глаза и уши, затыкать нос и быстро пробегать в свою квартиру. Можно постоянно себя убеждать, что между этими безобразиями и конторами на первом этаже нет никакой связи. Можно восхвалять невиданный уровень свободы, который достигнут в вашем отдельно взятом доме. Но, в конце концов, скопившееся и окрепшее зло настигнет и вас. Но тогда может оказаться, что возмущаться уже поздно. Большинство жителей уже привыкло к такой жизни, считает её единственно возможной, правильной. И постепенно весь ваш дом превратится в один большой бедлам. А потом жителей просто не останется. Кто-то сопьётся, кто-то умрёт от наркотиков, кого-то убьют в драках или при ограблении…

Мрачная картина? Да, но вполне реальная. Зло, по своей природе, не может оставаться в ограниченном пространстве. Ему нужно постоянное расширение, постоянное вовлечение новых людей. Иначе оно просто задохнётся и погибнет. И надеяться на то, что разлагающие телепередачи или фильмы смотрят только те люди, с которыми мы никогда не встретимся, бессмысленно. А вот этих людей, в отличие от телевизора, выключить пультом уже не получится. И переключиться с этих людей на порядочных людей простым нажатием кнопки тоже не удастся.

Тезис «спрос рождает предложение»

В комментариях в Интернете часто можно встретить фразу «Спрос рождает предложение». И речь в большинстве случаев даже не о беседах на экономических форумах, а об обсуждении различных антиобщественных явлений нашей жизни. Например, только попытаешься сказать о том, что телеканал ТНТ под маской юмора занимается пропагандой всего низменного и глупого (то же шоу «Дом 2» вспомнить) как тебе ответят, что «ничего не поделаешь, значит, на это есть спрос».

И вроде как руководство ТНТ получается ни в чём и не виновато, оно просто создаёт продукт, который пользуется спросом. Редакторам телеканала ещё и «спасибо» надо сказать за их заботу об обществе… Но давайте задумаемся: так ли это? Формируется ли предложение спросом, или часто в нашей жизни бывает совсем наоборот?

Далеко за примерами ходить не будем, а разберёмся с тем, как появилась армия зрителей всё того же телепроекта «Дом 2». Аудитория у него существует довольно большая – отрицать это бессмысленно. Все эти сегодняшние фанаты шоу когда-то были обычными маленькими детьми, и логично предположить, что у них не было никакого желания смотреть «Дом 2» или подобный ему контент. Они в принципе даже не знали о его существовании, и чувствовали себя вполне комфортно. Соответственно спроса и потребности тоже не было.

Но по мере взросления они видели рекламу телепроекта «Дом 2», узнавали из новостей о жизни так называемых «звёзд» проекта, слышали от друзей про канал ТНТ, периодически смотрели телевизор, вольно или невольно попадая на эту передачу – и, что называется, втянулись, привыкнув потреблять аморальный контент. В результате к сегодняшнему дню для многих из них это действительно стало потребностью – ежедневно наблюдать через замочную скважину за жизнью других людей. Какой вывод из всего этого можно сделать?

Спрос сформировался под влиянием внешней среды.

Более того, если бы не было передачи «Дом 2» или её аналогов, то и не было бы желающих смотреть подобный контент. Какое дело африканскому аборигену из дикого племени до телеканала ТНТ? Да никакого. Потому что он никогда о нём не слышал и не знает, что это такое. А почему огромной части молодёжи России есть дело до продукции этого канала? Потому что есть предложение, которое и формирует тот самый спрос.

И не просто предложение, а очень навязчивая агитация – каждый новый сериал или телешоу канала ТНТ получает широчайшую рекламную кампанию как в Интернете, так и на улицах городов. И задача таких рекламных кампаний как раз и сводится к тому, чтобы привлечь определённое количество зрителей к просмотру, сформировав у них потребность в том, о чём они раньше даже не слышали.

К тому же, как можно утверждать, что «спрос рождает предложение», если в современном мире существует такая наука как «Маркетинг»? Ежегодно сотни российских и мировых вузов выпускают десятки тысяч специалистов-маркетологов, главная задача которых ­– умело формировать спрос для продвижения всевозможных товаров или услуг. В подавляющем большинстве случаев речь идёт о различных методиках информационного влияния на аудиторию как с целью привлечения внимания, так и с целью формирования новых взглядов или потребностей.

Тезисы «искусство отражает реальность» и «мы показываем правду жизни»

С помощью этих тезисов непорядочные творцы часто пытаются уйти от ответственности за результаты своего творчества и от вопроса о том, как они своими произведениями влияют на общество. Чтобы вывести их на чистую воду давайте задумаемся, всегда ли «отражение реальности» и распространение достоверной информации несёт благо обществу? Любая ли правда, тиражируемая, например, на телевидении, полезна аудитории?

Для поиска ответов рассмотрим несколько конкретных примеров.

Пример первый. Многие знают, что российский телеканал НТВ славится своей склонностью ко всевозможной чернухе. В эфире телеканала регулярно выходят передачи, сюжеты которых построены на подборке различных событий, связанных с убийствами, ограблениями, автоавариями и прочими происшествиями. В интернете ходит даже такая шутка: «Акула способна учуять кровь на расстоянии 50 километров. Среди людей такой способностью обладают только журналисты НТВ!»

Транслируют ли журналисты в этих передачах достоверную информацию? Да, транслируют, потому что все эти несчастные случаи или трагедии, о которых эмоционально рассказывают телевизионщики, действительно произошли. Но как влияет на зрителя регулярное погружение в подобный контент? Очевидно, что влияние отрицательное – зритель начинает думать, что в его стране всё плохо, кругом одни несчастья, по сути, аудитория через такую подборку негатива заражается депрессивными настроениями.

Но ведь телеканал НТВ мог бы выискивать уникальные случаи достижений, открытий, взаимопомощи, спасений и прочих хороших событий из жизни страны. И это тоже была бы правда, но она бы влияла на зрителей положительно.

Пример второй. В новостных выпусках Первого канала журналисты периодически рассказывают про музыкальные фестивали по типу «Нашествия». Подобные мероприятия спонсируются алкогольными компаниями (чаще всего производителями пива) и закономерно подборка исполнителей, песен и антураж самих концертов несут алкогольно-одурманивающую тематику. Делая рекламу таким мероприятиям, Первый канал способствует спаиванию общества, хотя и транслирует правду в своих сюжетах.

Но ведь в России регулярно проходят и трезвые фестивали, слёты, концерты, которые несут людям абсолютно иной идейно-смысловой посыл. На них собираются люди, сознательно выбравшие трезвый образ жизни, и их творчество несёт другие ценности. Почему бы журналистам главного телеканала страны не рассказать своим зрителям такую правду?

Если эти два примера ещё не дали ответ на поставленный вопрос, то рассмотрим здесь третий. Он придуманный и грубый, но очень наглядный с точки зрения разъяснения темы.

Пример третий. Можно поставить видеокамеру на мусорке и с утра до вечера транслировать шоу «жизнь бомжей». Будет ли показанное на экране «достоверным фактом»? Конечно, да. Желающие могут даже лично приехать на место и убедиться, что всё показывается, как есть на самом деле. Ведь журналисты ничего не искажают, они просто круглые сутки снимают будни бомжей на помойке, можно даже сказать «высвечивают острую социальную проблему».

Кстати, шоу «Дом 2» на телеканале ТНТ построено именно по такому принципу: в нём собрали в одном месте людей с низкими нравственно-волевыми качествами, желающих лёгких денег и славы, и посадили всех в одно замкнутое пространство. Понаставили камер и снимают, как вся эта компания воюет и ругается друг с другом.

Но несёт ли миллионам зрителей пользу такая «правда жизни»? Очевидно, что нет. Подобный контент, как в случае с камерой на мусорке или шоу «Дом 2», очень вреден, как бы телевизионщики или кинематографисты не прикрывали свою антиобщественную деятельность отговорками в стиле «мы просто отражаем реальность».

Реальность очень многогранна, и отражение одних граней и их тираживарование в СМИ или в кинематографе полезно обществу, а отражение других граней вредит.

Таким образом, когда мы рассматриваем деятельность кинематографистов и журналистов, недостаточно обращать внимание только на достоверность публикуемой ими информации, важно оценивать посыл и влияние распространяемых сюжетов. Конечно, нельзя распространять ложную информацию. Но и распространять правду надо только так, чтобы она несла пользу обществу.

Практические задания к уроку

1. Посмотрите мотиваторы о современном искусстве.

Какой посыл они доносят до зрителя?

2. Тренируем фантазию

Представьте себе такую ситуацию. Вы оказались на выставке картин популярного художника, специализирующегося на семейном портрете. В ходе просмотра экспозиции, вы обратили внимание, что на всех рисунках семьи с двумя и тремя детьми показаны несчастными и уставшими. А вот семьи с одним ребёнком или совсем без детей – наоборот жизнерадостны и даже нарисованы в более ярких тонах.

После просмотра вы делаете художнику замечание о том, что такая подборка работ дискредитирует многодетные семьи, формирует к ним негативное отношение, и что его творчество может плохо повлиять на аудиторию, особенно детскую. Но в ответ слышите аргументы:

«я творец – я так вижу, не надо меня учить»

«на каждое искусство есть свой зритель, вам не нравится, а другим нравится»

«детей должны воспитывать родители, а не художники»

«мы все разные, поэтому влияние искусства непредсказуемо»

«и вообще – искусство ценно само по себе, вам надо отказаться от оценочных суждений»

Поразмышляйте над вопросом, как бы вы ответили этому художнику. Представьте, что ваш ответ записывают журналисты на камеру и завтра он будет опубликован в газете. Через какие образы и примеры вы бы раскрыли ложность аргументов художника?

Источник: Курс «Медиаграмотность», урок 17

Видеолекция по теме: «Идеология развлечения в основе деградации массовой культуры»

Беседа автора программы «Смыслы будущего» Тимура Юсупова с редактором проекта «Научи хорошему» Дмитрием Раевским на тему того, как управляется массовая культура, на какие цели работает, и как победить идеологию развлечения.