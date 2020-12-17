Лекция проекта «Научи хорошему», представленная на Северном Деловом форуме «Ливадия-2020». С другими лекциями можно ознакомиться по ссылке.

Всех нас постарались запугать коронавирусом, как будто страх когда-то помогал решать проблемы. Но в действительности есть вирус и посерьёзнее. От этого вируса маской и антисептиками защитишься не получится, здесь нужны совсем другие средства. Условно его можно назвать вирусом «массовой антикультуры». Последствия его воздействия на человека и в целом на общество выглядят следующим образом (слайд 1):

Если коронавирус наносит удар по нашему телу и представляет угрозу преимущественно для людей старшего поколения, то вирус «массовой антикультуры» опасен в первую очередь для детей и молодёжи, и калечит он психику и душу человека. Тело страдает тоже (вспомним моду на всевозможные пирсинги, татуировки, разноцветные волосы), но это скорее следствие, чем причина.

На слайде изображён схематический график, отражающий то, как влияет современная медиасреда на нравственность подрастающих поколений. Шкала по вертикали обозначает уровень нравственности, шкала по горизонтали – возраст.

График показывает, что в семье в большинстве случаев ребёнок в первые годы жизни получает достаточно хороший уровень воспитания, родители заботятся о нём, проявляют любовь, стараются привить хорошие нравственные качества, научить множеству навыков и так далее. Конечно, в жизни не всё идеально, и семьи бывают разные, но, тем не менее, подавляющее большинство родителей искренне желают своим детям добра, видят в них своё будущее и стараются воспитывать их Человеками.

Но дети растут и постепенно начинают выходить из-под родительского крыла, всё больше входя в самостоятельную жизнь и всё больше сталкиваясь с внешним миром (слайд 2). И речь здесь не столько о физическом пространстве – соседний двор или соседняя улица, а о современных информационных потоках, в которые погружается человек по мере взросления и которые начинают наполнять его мировоззрение, влиять на мысли, желания и, в конечном счёте, на поведение. На слайде эти информационные потоки объединены в понятие «медиасреда», и показано, что её влияние на формирование мировоззрения подрастающих поколений с каждым годом возрастает.

Основные составляющие медиапространства выглядят так (слайд 3):

Если на первых порах своего знакомства с медиапространством, ребёнок смотрит отдельные мультики, фильмы и слушает песни, которые обычно проходят хоть какой-то контроль со стороны родителей, то по мере взросления объём всевозможного контента и степень вовлечённости в него начинает быстро увеличиваться.

По статистике, современные подростки проводят перед экранами мониторов, телефонов и телевизоров по несколько часов ежедневно, большую часть времени потребляя так называемый «развлекательный контент», который относится к сфере массовой в кавычках «культуры».

Как показывает проведённый в рамках проекта «Научи хорошему» анализ основных сфер окружающей нас массовой «культуры»: современной музыки, телевидения, кинематографа и так далее, внутренняя алгоритмика этого доминирующего информационного потока крайне деструктивна, и сводится, по сути, к завуалированной пропаганде всевозможных пороков и воспитанию слабой безвольной атомизированной личности, ориентированной на удовлетворение своих инстинктов.

Возьмём для примера самый популярный телеканал среди молодёжи – ТНТ (слайд 4). Его контент пользуется большим спросом и в Интернете. Вся продукция этого телеканала базируется на трёх «китах»: пошлость, алкоголь и глупость. Подробно эта тема раскрыта в фильме «Вся правда о ТНТ» – его легко найти в сети.

Но дело отнюдь не только в ТНТ. Аналогичная ситуация и на других телеканалах, так называемый «развлекательный контент» которых транслирует в общество следующие посылы (слайд 5):

С экранов телевизоров, кинотеатров и мониторов молодёжи систематически объясняют, что главное в жизни – это «успех» и «деньги», и к ним гораздо быстрее можно прийти, если использовать все доступные средства. Можно идти по головам, можно обманывать и хитрить, главное самому не быть «лохом». Доносится мысль, что целомудрие и верность – это уже устаревшие понятия, что надо жить в своё удовольствие, получить богатый сексуальный опыт, нагуляться, попробовать «свободные отношения». «Лайф в кайф!», «Бери от жизни всё!» – вот девизы современной массовой культуры. При этом, алкоголь, табак и другие наркотики изображаются как непременные атрибуты взрослости и крутости, а на смену любви к Родине и верности Отечеству приходят космополитические взгляды, согласно которым жить надо там, где сытно и тепло.

Всё тоже самое транслируется и через музыку. Давайте для примера посмотрим один из видеороликов проекта «Научи хорошему», чтобы немного погрузиться в то, как это всё выглядит на практике:

В результате по мере взросления большинство подростков, пропитываясь влиянием окружающего их со всех сторон деструктивного информационного потока, статистически вероятно оказываются в «яме», которая изображена на графике влияния вируса «массовой антикультуры». Погружение в эту яму естественно связано с большим количество личных трагедий, слёз и проблем, осознать и исправить которые, вернувшись к нормальной жизни, удаётся далеко не всем.

Для многих этот график выглядит таким образом (слайд 6):

Современному среднестатистическому подростку не позавидуешь: чаще всего у него в голове на бессознательных уровнях психики идёт постоянная война между теми ценностями и идеалами, которые в него заложили родители в семье, и теми жизненными ориентирами, которые формируются под неосознаваемым им воздействием окружающей информационной среды. Выражается это в нелогичном неадекватном поведении, в том, что человек сам не знает, чего хочет, не может контролировать свои эмоции, ведёт себя противоречиво и так далее. К сожалению, школа не сильно может помочь в этой ситуации, так как воспитательный аспект из современной системы образования практически убран, да и учителям зачастую сложно противостоять ярким и соблазнительным образам виртуального мира.

Главная хитрость в том, что в большинстве случаев подростки, да и многие взрослые люди, не понимают, как их программируют на погружение в эту яму, а потому и не могут с уровня сознания выявить и остановить этот процесс. В школе не дают знаний о том, как устроена психика человека, каким образом можно сгружать в неё ту или иную информацию сразу в подсознание. Родители тоже чаще всего не могут передать этот навык своим детям, потому что сами не обладают им. В результате общество по большей части беззащитно перед манипуляцией, которая проводится под прикрытием развлечения.

Возникает закономерный вопрос (слайд 7): ситуация в сфере массовой культуры сложилась сама по себе и является следствием закономерного развития событий или это управляемый процесс и результат чьей-то сознательной политики, ориентированной, например, на сокращение населения?

С нашей точки зрения, ситуация в сфере массовой культуры носит управляемый характер, и управляется она через следующие инструменты: институты премий, финансовые потоки и контроль над центральными СМИ (слайд 8).

Американская академия киноискусства является своеобразным ориентиром и путеводной звездой в мире кино. Она вручает Оскары «правильным» актёрам, режиссёрам, сценаристам и так далее. «Правильным» – то есть тем, кто своим творчеством продвигает нужные заказчику идеи и ценности. В сентябре 2020 года Американская Киноакадемия огласила новые стандарты для выдвижения на кинопремию «Оскар» в категории «лучший фильм». Согласно им, минимум один ведущий или значительный актер второго плана должен принадлежать к недостаточно представленной расовой или этнической группе. Кроме того, не менее 30% второстепенных ролей должны играть представители ЛГБТ, расовых или этнических групп, женщины или люди с инвалидностью.

Таким образом, с уровня самой крупной кинопремии мира под прикрытием «требования разнообразия» прямо заявлено, что пропаганда извращений в фильмах путём добавления положительных ЛГБТ-персонажей должна стать обязательной. Этой пропаганды и раньше было много (слайд 9), вспомним, что в недавних победителях того же Оскара в таких фильмах как «Лунный свет», «Зелёная книга» или «Форма воды» уже среди главных положительных героев были извращенцы. Но дальше этот процесс будет идти по нарастающей.

При этом надо понимать, что идейный посыл зрителю в рамках присуждения кинопремий или обсуждения фильмов практически никогда прямо не оглашается. С помощью прикормленных или правильно подобранных кинокритиков всё публичное обсуждение сферы кинематографа, да и всего искусства, смещено в сферу оценки уровня эмоционального воздействия фильма и таких второстепенных вопросов, как игра актёров, привлекательность сюжета и так далее.

Творцов награждают якобы исключительно за их таланты, за экспрессивность, новаторство. Какие установки, модели поведения и ценности картина формирует у зрителя, или по-другому, «чему она учит» – это тема, на которую наложено табу. И крупные медиа достаточно строго соблюдают эти принципы, не пропуская альтернативную информацию, которая могла бы помешать использовать сферу массовой культуры для манипуляции обществом. Наглядно этот процесс раскрыт в видеоролике «Российские кинокритики – кто они?»:

Не менее важную роль играет управление финансовыми потоками (слайд 10). Например, в сфере кино, главными спонсорами и заказчиками выступает государство (в России – в лице Министерства культуры и Фонда кино), телеканалы и крупный бизнес. В рамках проекта «Научи хорошему» было сделано несколько видеообзоров о том, как распределяет средства российское Министерство культуры, на основании которых можно с уверенностью утверждать, что даже государственные институты сегодня работают на антигосударственные интересы. То есть, Министерство культуры РФ спонсирует фильмы, которые ориентированы на очернение истории страны, снижение интеллектуального и нравственного уровня населения, разрушение института семьи и так далее.

В основе процесса манипулирования обществом через массовую культуру лежит миф о том, что существует так называемый «развлекательный контент», задача которого – просто приносить положительные эмоции, помогать человеку отдохнуть и расслабиться. Пока человек считает, что он просто развлекается, и это не влечёт никаких последствий для его психики и поведения, то он не оценивает критически поступающую к нему информацию (слайд 11, 12). Это кстати особенно хорошо заметно по музыке. Часто бывает так, что текст песни человек знает наизусть, а о смысле запечатлённых в памяти и даже произносимых им слов он никогда и не задумывался, как раз потому, что относится ко всей этой сфере без должного внимания, не оценивая посыл композиции.

Благодаря мифу о существовании «развлекательного контента» реальные цели управления массовой культурой спрятаны за ложной вывеской «развлечения», что позволяет избегать обсуждения действительно значимых и первостепенных вопросов: «какие идеи и ценности продвигает произведение?», «какие установки формирует?», «как влияет на массовую аудиторию?», «чему учит?» и так далее.

Таким образом, в мире сегодня создана и устойчиво функционирует система по массовому производству деградационного информационного контента (слайд 13).

У неё есть своя идеология «развлечения», которая базируется на множестве ложных тезисов по типу:

искусство ценно само по себе

спрос рождает предложение

я творец – я так вижу

искусство отражает реальность

не нравится – не смотри

на каждое искусство есть свой зритель

Бесструктурно эта система управляется через контроль над крупными институтами премий, финансовыми потоками и сферой критики (что подразумевает контроль над центральными СМИ). Структурно это управление опирается на создание своих продюсерских центров, киностудий и других подразделений, непосредственно занимающих производством контента.

С помощью структурных и бесструктурных элементов этой системы воспитывается кадровая база творцов. Выстроены фильтры продвижения и профессионального роста тех, кто в силу личных качеств или сознательного выбора готов работать на деградацию общества. Например, для обновления и пополнения кадрового состава шоу-бизнеса работают такие телевизионные проекты как «Голос», «Песни», «Танцы». Подходящие для дальнейшей раскрутки кандидаты попадают в разные продюсерские центры, по типу «BlackStar», «Газгольдер», «Центр Фадеева». Представители этих продюсерских центров зачастую сами же и заседают в жюри. Успешные проекты идут в ротацию на радио, телевидение, активно рекламируются в Интернете, получают пиар в жёлтой прессе, гастролируют по России и представляют нашу страну заграницей. Яркий пример – группа Little Big.

Это глобальная система, которая создавалась десятилетиями и её масштабы огромны. Поэтому победа над вирусом «массовой антикультуры» возможна только путём постепенного изменения параметров функционирования представленной системы, что требует длительной и системной работы. С нашей точки зрения она должна быть нацелена на достижение следующих целей (слайд 14):

Стратегия противодействия вирусу «массовой антикультуры»:

Развенчание идеологии «развлечения»; демонстрация, каким образом СМИ и современная массовая культура управляет людьми. Дискредитация институтов и СМИ, поддерживающих идеологию «развлечения», стимулирование их переориентирования на иные цели. Формирование у широкой аудитории навыка критического мышления, основанного на «осознанном восприятии информации». Поддержка и продвижение творцов, желающих участвовать в этом процессе.

В результате этой работы необходимо создавать свой информационный поток и вовлекать в него широкую аудиторию, как в качестве зрителей или читателей, так и в качестве творцов и авторов.