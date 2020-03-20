Харри Реднапп: «Лондон похож на город-призрак. Как в фильме ужасов»

Известный британский специалист, бывший главный тренер «Тоттенхэма» и «Вест Хэма», в интервью «СЭ» рассказывает о карантине в Англии и о том, что делать с чемпионством «Ливерпуля»

Зачем нужна туалетная бумага, когда есть газеты

— Как вы, Харри? — первый вопрос Реднаппу.

— Со мной все хорошо, спасибо. Сегодня играл в гольф. Скорее всего, в последний раз в этом месяце — поля массово закрывают по всему Лондону.

— Вы не на карантине?

— Без особой необходимости из дома не выхожу. Вот у друга моей жены был сепсис в прошлом году, он самоизолировался. Хотя этот человек гораздо моложе меня, ему около 50 лет. Но вообще все мы должны быть осторожными в это время. Посмотрите на Италию, на Испанию. Все закрыто! Во Франции тоже неспокойно. Очень страшное время. На улицах Лондона — никого. Рестораны, театры, кинотеатры — все закрывается! В супермаркетах пусто.

— Вы в магазине закупались чем-то впрок?

— Я — нет. Но все почему-то покупают туалетную бумагу. Почему — не знаю. Наверно, от страха. Но мне она не очень нужна. Я рос в бедной семье, у нас не было никакой туалетной бумаги, зато были газеты! А газет у меня дома — целый шкаф!

— Чем будете заниматься в ближайшие недели?

— Я боюсь, что гольф временно закончен. Сейчас приду домой и буду смотреть телевизор — думаю, так пройдут все эти дни. Не знаю, что ещё делать. В ресторан не сходить, в кино — тоже, нужно оставаться дома.

— Вы вообще помните что-то подобное?

— Нет, впервые такое. Это действительно страшная вещь. Лондон похож на город-призрак. Как будто я в фильме ужасов. Люди боятся выходить на улицу. Еще неделя и закроется вообще все. У людей прогорает бизнес, многие теряют деньги. Даже не знаю, что хуже — это или коронавирус.

Перенос Евро — верное решение

— Во вторник на год перенесли чемпионат Европы. Ожидали?

— Это единственно верное решение. Все очень-очень серьезно, нет шансов, что мы смогли бы провести летом Евро с этим вирусом, это невозможно. Куда-то же надо переносить национальные чемпионаты.

— Кажется, что сдвиг Евро на 2021 год — плюс для сборной Англии.

— Сам по себе перенос крупного турнира — это плохо. Тем более из-за вируса. Но я согласен, что у нас сейчас растет фантастическое поколение, великолепная группа молодых футболистов. Думаю, что в следующем году игроки станут сильнее, Кейн наберет форму. Мы все ждем Евро, но главное — победить вирус. Люди важнее футбола.

— Чемпионат Англии приостановили, как и другие национальные турниры. «Ливерпуль» можно признать чемпионом?

— Нет, так ни в коем случае нельзя делать. Если признавать «Ливерпуль» чемпионом, то нужно фиксировать всю таблицу. Да, с титулом красных все ясно, но есть ещё борьба за еврокубки и за выживание. Будет несправедливо, если вылетят те, кто сейчас на трех последних местах. И кто поднимется вместо них? В чемпионшипе ведь тоже борьба ещё не завершена. Отменять сезон тоже нельзя, как сейчас говорят. Я надеюсь, что один-два месяца чемпионат побудет на паузе, а потом возобновится. Командам придется проводить матчи через два дня на третий, но что делать.

Ван Дейк, Алиссон и Трент — прорыв «Ливерпуля»

— В целом, что вы думаете о прорыве «Ливерпуля»? В чем его причины?

— Всегда говорил, что для успеха важны сильные футболисты. «Ливерпуль» купил ван Дейка и отличного вратаря Алиссона, ещё пришел крепкий молодой парень из академии — Трент Александр-Арнолд. Эти трое сделали разницу между «Ливерпулем» двухлетней давности и нынешним.

— Это лучшая команда в истории премьер-лиги?

— Я не уверен. Неуязвимый «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед», делавший трофейный хет-трик, тоже были мощными. Но этот «Ливерпуль» точно в числе величайших.

— Красные уже проиграли один матч в чемпионате, хотя могли бы провести непобедимый сезон. Получится ли в следующем году?

— В Англии это сделать очень сложно. Достижение «Арсенала»-2003/04 — уникальное. В премьер-лиге каждая встреча сложна, здесь очень много сильных противников. Я думаю, что «Челси» в следующем сезоне станет сильнее, потому что сейчас у Фрэнка Лэмпарда очень молодая команда. Непонятно, что будет с тем же «Арсеналом» и «Тоттенхэмом», «Манчестер Юнайтед» прибавляет… Пройти весь путь без поражений станет ещё труднее.

Обложка: Харри Реднапп, фото Reuters

Источник: https://nstarikov.ru/harri-rednapp-london-pohozh-na-gorod-prizrak-kak-v-filme-uzhasov-114096