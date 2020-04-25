Вирусы генома человека в магнитном поле Земли-2

Поглощённые карнавалами, парадами, олимпиадами, чемпионатами, сознательно выдумывая и создавая террористические акты, эпидемии и пандемии, поощряя и одновременно осуждая их, просвещённый мир не задумывается над проблемой человеческой судьбы. Если сегодня в мире ничего плохого не произошло, то будут вспоминать всё негативное, что произошло несколько лет назад. Средства массовой информации нагнетают страх смерти и разрушений. Мало кто думает о вечности, о бессмертии духа человеческого, живут сиюминутными проблемами и заботами. В проблеме с короновирусом религия унизила Бога в сравнении с вирусом, запретив посещение храмов, чтобы творить молитву Богу о защите и разумении.

Удивительное существо – человек, проникнув немного в тайны природы, которые она ни от кого не прячет, он сразу же стремится возвеличить свою власть, как над другими людьми, так и над природой, которая сама дала ему эти знания. Узнали строение атома в общих чертах, и сразу за атомную бомбу. Узнали в общих чертах строение генетической памяти, и туда же, захотелось вечной жизни для избранных и богатых за счёт оцифрованных и чипизированных людей-рабов, биологических роботов. Земля этого не позволит.

…Смысловыми кодонами биологи считают только те, которые отвечают за производство белков, а этих кодонов всего 1,1-1,4% от общего числа элементов ДНК . Поэтому вся остальная ДНК, а это 98%, была оценена биологами как бессмысленная или мусорная. Удивительны эти мыслящие существа – биологи, состоящие из бессмысленных ДНК. В Природе всё подчинено смыслу , всё под разумным управлением информационного магнитного поля планеты и галактического потока информации. Никто же не отрицает, что живое вещество адекватно реагирует на все факторы внешнего воздействия.



Неразумным людям из элиты опасно давать глубокое знание, но знать процесс жизни должны все. Клонирование опасно по многим причинам, и одной из них является то, что это приведёт к обеднению генома, поскольку пытаются создавать не новую форму, а повторять старую несколько раз, не совершенствуя качественную сторону жизни.



Закон жизни потому и является законом, что не позволяет ПАМЯТИ дважды запоминать одно и то же, и потому не делает этого, запрещая родственное спаривание.

Волна внешней информации имеет свойство двигаться, она проходит, и кто не успел, тот отстал в процессе изучения, и новую информацию он уже не освоит. Сам процесс жизни – это комбинированный процесс управляемого творения новых форм в сочетании с управляемым же процессом расщепления на простые элементы.



Каждая материальная форма призывается к жизни только с приходом новой волны информации, чтобы усилить этот поток информации, не дать ему ослабнуть и исказиться. Выбор жизни человеку не дан, он призван работать на Земле, обеспечивая ход её эволюции.

Геном человека живёт миллионы лет ценой жизни многих рас и поколений людей, поддерживающих состав информационного поля в районе Земли, которое соответствует возбуждающему сигналу внешней информации, постоянно распространяющемуся вдоль рукава Галактики, где и расположена наша Солнечная система.

Планета Земля – это своеобразный объёмный резонатор квантового компьютера, усиливающий возбуждающий её космический сигнал, призывая к жизни как саму планету, так и всё, что её населяет, чтобы соответствовать этому сигналу и быть готовым распространять его дальше в Космос.



Земля заранее готовит свою “рецепторную систему”- биосистему для восприятия следующего сигнала, которое в религии как наследнице переданного знания называют «вторым пришествием». До тех пор, пока есть сигнал из Центра Галактики, рукава Галактики сохраняют свою форму благодаря возбуждающему эффекту этого сигнала, побуждающего звёздообразование, порождение ими планет, которые порождают свои спутники, формируя солнечные системы.



И всё получается взаимосвязанным и зависимым, растущим и развивающимся, подвергнутым старению и переходу в энергетическое состояние, чтобы продолжить путь в информационном состоянии, распространяя жизнь. Разве это сложно понять?

Элементы структурной формы ДНК в своём принципиальном значении выглядят как нуклеотиды, оснащённые белковыми молекулами самых разных видов: ни один нуклеотид не может жить без белковой молекулы, каждому гену нужен свой и только свой белок. Так и каждому вирусу нужен свой белок.



Если считать нуклеотид структурой памяти, то белок – это его чувствительная оболочка, батарейка, способная энергетически питать гены. Нуклеотиды представлены двумя их парами – два пурина и два пиримидина. Каждый нуклеотид (Аденин, Тимин, Цитозин, Гуанин) имеет кольцевую форму молекулы, оснащённую кольцевой молекулой сахара, а сахар присоединён к линейной молекуле фосфата.



В свободном состоянии нуклеотид имеет три сахарофосфатных молекулы, например, АТФ, а в составе ДНК только одну, что явно говорит о том, что любому элементу живой материи требуется энергии меньше, если он соединится с однородными элементами в систему. Таким образом, стимулом к формированию сообщества является меньшая зависимость от наличия внешней энергии

Форма нуклеотида – это типовая форма живой структуры: замкнутый элемент памяти и его чувствительная оболочка со своей структурой памяти. Объединяясь в одно сообщество, нуклеотиды обобществляют свои чувствительные оболочки – сахарофосфатные элементы, и это также типовой или универсальный принцип жизни.



В единой нити ДНК все нуклеотиды соединены непрерывной цепью фосфатов, будучи присоединёнными к ней через замкнутый элемент молекулы сахара. В единой фосфатной цепи течёт общий информационный поток всех нуклеотидов, которые по отношению к этой цепи подсоединены параллельно.



Система кровообращения организма человека исполнена точно по такому же правилу: чувствительные клетки эндотелия внутреннего слоя всех сосудов – это обобществлённая чувствительная поверхность всех внутренних органов, которые подсоединены параллельно к сосудам, по которым течёт общий информационный поток клеток крови.

В замкнутых контурах нуклеотидов ДНК текут постоянные электрические токи, формируя своё магнитноё поле как энергетический аналог самого нуклеотида – элемента памяти.



Магнитные поля обладают свойством наводить электродвижущую силу индукции в замкнутых контурах, через которые они проходят. Поэтому все элементы генетической памяти общаются между собой посредством магнитных полей, магнитного звука, узнавая друг друга и адекватно реагируя при общении – перестраиваются, переходят с места на другое место, поддерживая слаженную общую работу, очерёдность действий, и т.д.



По этой причине в составе ДНК существует много разнообразных элементов, которые не являются генами, их называют повторами, но понять их роль биологи пока не могут. По нашему мнению, роль их очевидна – это согласующие элементы, обеспечивающие передачу общего информационного потока вдоль всей фосфатной нити Главной молекулы без искажений и без ослабления.

Природа поступает универсально на всех уровнях иерархии. Так, например, нервное волокно тела человека снабжено миелиновой оболочкой в виде свёрнутой спирали слоёв специальных глиальных клеток. В промежутке между ними существуют перехваты Ранвье, к ним подсоединены Астроциты. И так вдоль всего нервного волокна идут повторы – подсоединены глиальные клетки.



Роль спиральных миелиновых участков – усиливать сигнал потенциала действия от места возбуждения до нейрона памяти. Поэтому и все индивидуальные группы нуклеотидов должны быть распределены по закону смыслового гармоничного ряда в линейном исполнении. Геном принципиально построен одинаково с построением структуры головного мозга.

Любые искажения в синтезе белков в той или иной клетке выражаются через самочувствие человека, поэтому любые перестановки в ДНК влекут за собой изменения в характере поведения человека, в восприимчивости к температуре, давлению, к характеру поведения других людей и явлений природы.



Биологи полагают, что существуют 14 вариантов каждого гена. Вспомним, что в природе существуют 7 типов атомов водорода двух направлений вращения, итого 14 типов, обеспечивающих обработку 7 цветов Света Солнца. Поэтому и генов 14 типов, соблюдается закон цифры семь. При учёте общего числа генов – 35 тысяч генов, число разных их вариантов достигает 400-500 тысяч. Сам по себе человек как тело является коллективным геномом всех клеток, коллективным вирусом.

Сигнальная информация из внешней среды имеет исключительно озвученный электромагнитный характер комплексного воздействия, структурированного по типу голографического или цельного поля. Будучи системой из многих доменов, структура ДНК обладает магнитной восприимчивостью к магнитному полю среды обитания: гены и их семейства ориентируют свои магнитные моменты, чётко отслеживая все вариации внешнего семейства индукционных форм структурированных магнитных полей.

Клетки живут семействами, поэтому однотипные гены в разных клетках обмениваются информацией в виде белковых посылок. При этом обмене информацией на принимающей клетке вырастает рецептор, он формирует канал связи. На передающей клетке происходит синтез нужной молекулы белка, которая отправляется в общий поток информации в виде жидкости (лимфы, крови, межтканевой), либо сигнал передаётся в виде электрического импульса.



Важным правилом живого взаимодействия является необходимость наличия информационной среды между телами: ни один отрицательный электрический заряд не будет взаимодействовать с положительным зарядом, если между ними нет информационной среды – волн эфира.

Одним из белков, передающим сигнал от нейрона к нейрону, служит серотонин, который воспринимается рецепторным белком. Третий белок транспортирует серотонин внутрь клетки и там его расщепляет на составляющие, каждая из которых оказывает информационное воздействие на чувствительные белки генетического аппарата. А в это же время человек ощущает состояние тревоги, склонен к депрессии. При увеличении серотонина в клетке тревожность исчезает.

В головном мозге человека есть центр эмоций, где группа нейронов вырабатывает белок – дофамин. В генной последовательности, ответственной за рецепторный белок к дофамину, были обнаружены повторы из нуклеотидов, имеющих разную длину у разных людей. Люди, у которых эти повторы имеют малую длину, обладают характерным свойством – поиск нового, они склонны к авантюризму, обладают новаторскими идеями.



Генетическое построение в виде генома из 46 хромосом в одном ядре клетки чутко реагирует на все вариации магнитного поля внешней по отношению к нему среды. Психика и поведение человека определяются степенью обученности самого генома, полученного по наследству (50% генома), так и степенью его восприимчивости к обучению (вторая половина генома).

Законам природы люди повинуются безоговорочно, иногда сопротивляются, но всё равно следуют им. Главным фактором развития живого вещества является информационная среда.



При неизменной внешней среде ничего нового не делается, процессы жизни замедляются даже при наличии всего комплекса генов, всего их разнообразия. Гены есть, а жизнь затихает. Поэтому новая информация – это всё равно, как глоток свежего воздуха для тела. Эволюция современного человека перешла в область психических сил – это самый опасный момент развития людей.

Белок по отношению к элементам ДНК, к генетической памяти, аналогичен электронной оболочке для протона ядра атома – это чувствительная оболочка для структуры памяти из нейтронов. Благодаря ним происходит обучаемость, фиксируемая в структуре генома. Биологи считают, что во втором полугодии после рождения общительность ребёнка на 90% зависит от окружающей его среды: чем разнообразнее общение с ребёнком в это время, тем более разносторонне развитым он будет во взрослом состоянии.



Совершенно незначительные различия в составе последовательностей ДНК ведут к существенному изменению реакции целого организма на одни и те же внешние условия.

Сравнивая геномы разных видов животных и человека, биологи обратили внимание на то, что геном совершенствуется не путём развития разнообразия генов, а на основе роста и развития функционально значимых элементов ДНК, появляется всё больше участков с непонятной пока для биологов функцией.



Исследования позволяют считать, что совершенствование видов млекопитающих шло не путём умножения генов и их разнообразия, а по пути копирования по образу и подобию уже имеющихся, насыщая при этом геном повторами, модификациями и комбинациями генов, совершенствуя очерёдность включения генов в процессе планового построения тела.



Объединяясь в сообщество ДНК, вирусы приспособились жить в разнообразных условиях Земли, проявившись в огромном разнообразии видов и семейств.

В процессе исследований мы обращаем внимание на быстротечность процессов на атомном уровне, более умеренные процессы в клетке, но для космических масштабов вся человеческая жизнь кажется быстротечной. Не вызывает сомнений, что жизнь распространяется вдоль рукава Галактики с помощью сигнальной информации, которая реализуется в те или иные формы живой материи, структурное построение которых отображает информационную суть сигналов.



Земля своим магнитным полем ядра планеты и магнитосферы как чувствительной оболочки резонирует с информационными фрагментами потока, привлекая те из них, которые способствуют дальнейшему развитию одних форм, прекращая развитие многих других, генетическая память о которых сохранилась в ядре планеты.

Сравнение генома человека с частично известными геномами обезьян показало сходство с шимпанзе 95-99%, с гиббоном-76%, с макакой-резус-66%. Исследователи генома человека дают ему время непрерывного существования 5,4 миллиона лет.



Взяв за основу летоисчисления жизни ДНК митохондрии, (в одной клетке человека находятся до 100 митохондрий), исследователи полагают, что около 200 тысяч лет назад произошло разделение групп предков ныне живущих людей. Существенное различие геномов человека и обезьян в наличии у человеческого генома большего количества встроенных в него ретровирусов, которые обладают способностью изменять свойства всего генетического аппарата.

В биологии накопилось так много разрозненной информации, что за ними не видно единства происходящих процессов. Необходима новая точка зрения – требуется рассматривать жизнь с позиции живого космоса.



Наследственность осуществляется передачей четвёртой части от двойного генома отца и четвёртой части от генома матери своим детям. Чем особенна эта четвёртая часть от остальных ¾ материнского генома? Хромосомный набор ¼ женского набора консервативен, и в момент слияния с ¼ мужского генома интенсивное перестроение происходит только в мужском геноме.

Эта часть генома является чувствительной для женской четвертушки, и память приспосабливает для себя чувствительную оболочку, исходя из условий внешней среды в это время слияния.



Сразу же после объединения они начинаю ускоренно строить вторую часть генома, (вспомним, как РНК вируса строит свою копию, чтобы стать ДНК и начать размножение), потому что молекула ДНК имеет непродолжительный срок жизни – несколько месяцев, а память надо сохранить, поскольку это есть закон жизни.

Главное, что помогает выжить коллективному геному в теле живой формы, так это способность генома создавать себе чувствительные оболочки, склонные к обучению, находясь в условиях постоянно меняющейся среды обитания. Способность к обучению обусловлена раскрытой чувствительной поверхности, а потому электрически заряженной, что позволяет принимать электромагнитную информацию. Всё сведено к одному закону – построению памяти, к одному способу общения – электромагнитному.

Тайна генома в его повторах

После того, как были потрачены 6 миллиардов долларов на расшифровку последовательного ряда нуклеотидов вдоль всех молекул ДНК полного хромосомного набора в общей структуре генома человека, сосредоточенного в одном ядре клетки размером один микрон, стало ясно то, что раньше только предполагалось.



Генов в ДНК очень мало, а ведь только их биологи признавали и до сих пор признают как полезные последовательности в геноме, а всё остальное было названо как «мусорная» ДНК. Гены составляют 1,1-1,4% от всего состава молекулы памяти. А чем же заняты остальные 98% нуклеотидных пар азотистых оснований? ДНК – это коллективная индивидуальная вирусная система из родственных по происхождению вирусов.

В ходе исследований было замечено: чем сложнее форма живого организма, тем меньше в ней генов, кодирующих белковые молекулы. Поразительно! У человека в генетической памяти только 1,1-1,4% генов (что составляет от 30 до 40 тысяч в единичном исчислении, по другим данным их 120-140 тысяч, и то же научно обосновано), гены бактерий составляют 86%, у дрожжей -70%, у мухи дрозофилы – 20%, у червя -27%.



В геноме бактерий 100 генов приходятся на сто тысяч пар нуклеотидов, а у человека, например, в хромосоме №19 содержится всего два гена на сто тысяч нуклеотидов. Плотность генов заметно падает с ростом сложности организма. И это вызвало удивление у всех биологов: что же из себя представляют хромосомы, если в них так мало генов?

Дальнейшие исследования показали, что помимо генов, кодирующих белковые молекулы, есть гены, которые отвечают за производство разнообразных РНК (транспортных, рибосомных, гетероядерных, и др.).



Но свыше 70% состава ДНК не кодируют ни белок, ни РНК: в составе Главной молекулы существует огромное количество элементов, которые многократно повторяются в разных вариантах и в разном сочетании, и назначение их для биологов покрыто тайной.



Что это за повторы? Есть ли они у других живых существ? У мухи – дрозофилы повторов менее5%, у червя – 6-7%, а у человека их так много. Биологи не понимают смысла в этих текстах.

В геноме человека среди его отдельных участков около 75% приходится на сугубо индивидуальные или уникальные участки. Остальная часть генома – это повторяющиеся последовательности, среди которых свыше 10 тысяч очень активных и быстро восстанавливающих своё единство в длинной цепи ДНК, и около 15% повторов – это умеренно активные элементы молекулы.



Среди таких повторов встречаются так называемые обращённые повторы, то есть такие, которые читаются одинаково, как слева направо, так и справа налево (примерно так, как в слове – уж редко рукою окурок держу). В геноме человека часто присутствуют короткие повторяющиеся последовательности, которые располагаются один за другим, тандемно.



Они получили название сателлитных ДНК, но не потому, что они являются спутниками основной молекулы. Часто в науке, основанной на «неживой» материи, названия элементам даётся либо собственными именами исследователей, либо по технологическому принципу их получения. Так и со словом сателлитная ДНК – это та часть общей ДНК, которая при обработке их на центрифуге в градиенте солей цезия осаждается отдельно от основной массы ДНК.

В сателлитных ДНК встречаются повторы весьма разнообразных популяций, их численность в одной последовательности изменчива – от сотен повторов до миллиона. Образно это можно представить как одно и то же слово повторяется много раз без разрыва между словами, например, фазафазафазафаза…. Этот приём повторов в ДНК напоминает повторяющиеся витки медной проволоки в катушке электромагнита. Вот некоторые примеры таких повторов.

Сателлит-1 состоит из 42 пар нуклеотидов, повторенных много раз, их имеют семь разных хромосом;

сателлит 2 и 3 имеют набор из 5 пар нуклеотидов, повторенных много раз, они расположены в четырёх хромосомах (для сателлита 2) и в двенадцати хромосомах (сателлит3);

альфа – сателлитный повтор имеет 171 пару оснований, повторенной много раз;

бета – сателлитный повтор имеет 68 пар оснований, повторенных много раз;

гамма – сателлитный повтор имеет элементарно повторяющуюся единицу длиной 220 пар оснований, и присутствует только в хромосоме №8 и в женской половой хромосоме -X.

Место расположения сателлитных повторов раскрывает их функцию – они расположены в концах хромосом и в области центромеры, где две хромосомы притягиваются и формируют пару как единое целое.



По-видимому, сателлитные повторы служат согласующими элементами в точках, где происходит объединение двух цепей в одно целое (на концах хромосом две нити ДНК, в центромере – две ДНК соединяются в одну форму хромосомы).

Существуют ещё обращённые повторы или перевёртыши (палиндромы), способные формировать структуры, похожие на крест. Последовательность из нескольких таких крестов очень напоминает символ “СА”- символ магической силы в Египетской мифологии.

Существуют минисателлитные повторы (от 11до 500 пар оснований), микросателлитные повторы из 10 и менее пар оснований, например, повторы типа АЦАЦАЦАЦАЦАЦ…, или ГЦГЦГЦГЦ…, ААТААТААТААТ…, ААЦААЦААЦААЦ …, мегасателлитные повторы (до 5000пар оснований) в одном элементе.

Помимо сателлитной ДНК повторы рассеяны по всей остальной генетической памяти. Биология назвала их вездесущими повторами или диспергированными повторами, рассеянными по всем хромосомам, и даже внутри некоторых генов. В сумме диспергированные повторы составляют 50% всех последовательностей в геноме.



Эти повторы более длинные, и исходя из двойственности самого генома, можно предположить, что сателлитные повторы принадлежат чувствительной половине ДНК (Мужскому Началу в ней), а диспергированные повторы принадлежат основной структуре памяти – Женскому Началу.



Длинные вездесущие повторы из 6 тысяч пар оснований повторяются в геноме 850 тысяч раз (21% всей структуры памяти). Короткие повторы этого вида из 100-400 пар нуклеотидов повторяются один миллион пятьсот тысяч раз (13%).

Встречаются повторы этой серии, которые окружены с двух сторон дополнительными или длинными концевыми повторами длиной от 1,5 тысяч пар оснований до 11 тысяч, общим числом 450 тысяч или 8% генома – это ретротранспазоны. Повторы типа ДНК – транспазонов длиной от80 до 3000 пар нуклеотидов насчитываю 300 тысяч штук или 3% генома, они способны перемещаться, выходя из состава линейной цепи ДНК, и встраиваться в новое её место.



В хромосоме №2 имеется участок длиной в сто тысяч пар оснований, а в нём есть область HOX, ответственная за эмбриональное развитие, и здесь есть ещё 2% рассеянных повторов. А в хромосоме №11 в области из 525 тысяч нуклеотидов повторы такого типа составляют 80%.

Итак, в составе генетической памяти изобильно представлены повторяющиеся геномные последовательности двух типов: сателлитные повторы в небольшой части ДНК, и рассеянные по всем хромосомам так называемые диспергированные повторы. Общее число нуклеотидных пар в двойном геноме в одной клетке составляет около 7 миллиардов пар.



На долю генов приходится только 1,1-1,4% . Важно представлять, что белки вырабатываются по памяти генов только с помощью РНК в виде одной цепочки нуклеотидов, а это чаще всего сам вирус. В составе ДНК – эта РНК является памятью об этом белке, т.е. ген.

В индивидуальном плане белок плюс РНК – это вирус. Когда вирус делает копию своей РНК – он готовится к размножению. Белок служит чувствительным элементом для РНК, а совместно они представляют живую вирусную частицу. Ни одна РНК не встречается без белковой части. Ни одна структура памяти не живёт без чувствительной оболочки. Но биологи так эту проблему не рассматривают, считая Главную молекулу просто химической молекулой, хотя и большой.

Биологи всегда считали полезными в составе ДНК только гены, и их озадачила большая масса элементов ДНК, которая этим делом не занимается. И потому до сих пор свыше 90% генетической памяти считается «мусорной».



Подход тот же, как если бы любители молока считали полезным только вымя коровы, из которого выдаивают молоко, а всю остальную корову отнесли в область бесполезного вещества.



Разделение на «косное» и живое – вот причина всех этих недоразумений. Для современной науки полезным считается только человек, да и то небольшая его часть, а всё остальное – это лишнее. Надо менять точку зрения на мир, ибо всё – живое, нет «косного», всё полезно и всё нужно в этом мире живой Вселенной. Нет элиты золотого миллиарда с двумя миллиардами биологических роботов-людей.

Все нуклеотиды (Аденин, Тимин, Цитозин, Гуанин) – это молекулярные формы замкнутого типа, обладающие магнитным моментом, магнитным полем своего контура памяти. Магнитное поле наводит индукцию не только в своём контуре, но и в соседних контурах памяти – в соседних нуклеотидах.



Все нуклеотиды подсоединены параллельно к одной нити из фосфатов, которая служит обобщённым каналом передачи потока информации всех параллельных элементов. Практически все эти элементы играют роль реактивных сопротивлений, роль индуктивностей в общем колебательном контуре – хромосоме.

Поскольку все элементы этой структуры являются живыми, скорее всего вирусными частицами, способными самостоятельно перемещаться, выходя из состава одной цепи и входя в её состав на новом месте, то им требуется согласовывать свои частотные характеристики.



Эту роль играют повторы, то же простые своеобразные вирусные частицы. Геном строит свои чувствительные оболочки – белковые молекулы, клетки, тела живых объектов, постоянно воспроизводя копии самого себя, чтобы сохранить память. Без памяти живой процесс не возможен.

Вывод. Движущиеся электрически заряженные вещественные тела Вселенной и Земли с её биосферой изменяют свойства окружающего космического пространства – создают в нём магнитное поле. Это невидимое энергоинформационное поле проявляется в том, что оно оказывает силовое воздействие на движущиеся заряженные тела, в том числе и на тело человека. Магнитное поле не действует на неподвижные электрически заряженные тела.



И при самоизоляции тело человека теряет свои защитные свойства, снижается иммунная защита, снижается гармоничное бытие людей в природе. Чтобы жить в гармонии с природой, человек должен двигаться, перемещаться, действовать, работать. Движение способствует росту иммунной защиты, ей помогает магнитное поле Земли.

Это означает, что магнитное поле Земли чутко взаимодействует со всеми телами на планете, в которых текут токи Жизни. Надо немедленно отменить самоизоляцию людей в России, ибо это наносит огромный вред не только экономике, но и самим людям, целостности государственной системы.



При этом без лишнего шума, спокойно наладить работу медицинских учреждений, проводить профилактические меры, развивать собственное производство, но нельзя останавливать работу в государстве. Нельзя под шумок пандемии проводить политику оцифровки людей, превращая их в управляемых рабов.

Надо открыть все храмы, все предприятия, праздновать День победы, утвердить поправки к Конституции, в СМИ должны звучать русские народные песни, песни народов РФ, а не англо-саксонское бормотание и кривляние.



Надо вселять в людей оптимизм, уверенность, показать величие Бога и его превосходство над всеми болезнями. Внушить людям веру в бессмертие Духа. Жить надо своим умом, своей национальной культурой и традициями, а не слепо следовать политикам ВОЗ. Если своего ума нет, то никто его не одолжит на время, не добавит.



Надо жить интересами своего государства и укреплять его всеми силами и средствами.

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Н.В. Петров



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