Вирусы генома человека в магнитном поле Земли

Исследование данной проблемы показывает, что в природе существует единый универсальный закон «Сохранения и развития жизни», основанный на воспроизводстве или размножении генетической памяти – генома. У многих биологов складывается представление о том, что генетическая память биологической клетки сформирована индивидуальными вирусами [5]. Особенно отчётливо это проявляется в момент репликации (удвоения) ДНК – она происходит одновременно более чем в 500 локальных участках. А потом эти элементы самостоятельно объединяются в общую последовательность генов, фактически – вирусов. Современная проблема с короновирусом получает реальное понимание, если исходить из представления, что ДНК – это сообщество вирусов. Обозначим сначала возникшую проблему.

Как отмечает В . Ю. Татур в своей работе «Преображение техноклетки»[6]: « Вся история развития человечества показывает, что независимо от воли конкретного человека развитие всех технологических укладов шло в направлении увеличения биогенной миграции атомов 3-его рода (как результат и выражение развития добывающей, перерабатывающей, перевозящей, коммуникационной функций, т.е. развитие промышленности, транспорта, связи, а также сопровождающих миграции и глобализации). В этом смысле каждое техническое устройство есть отражение через человека биосферной функции, также как различные формы живых существ есть проявление, как показал С.В. Мейен, какого-то универсального закона, который и определяет спектр допустимых форм живого ».



19 февраля 2019 года в Москве, в Общественной палате РФ состоялось заседание круглого стола на тему «Ключевые вызовы современного мира: известные и неизвестные».



На заседание был приглашён Эрнст Ульрих фон Вайцзеккер – сопредседатель Римского клуба (2012–2018 гг.), председатель Комитета Бундестага по окружающей среде, декан Бренской школы экологии и управления Калифорнийского университета, член Специального бюро Немецкого фонда мирового населения. Он являлся соавтором юбилейного доклада Римского клуба « Come On! Капитализм, близорукость, население и разрушение планеты».

Фон Вайцзеккер выразил главную проблему Римского клуба – как решить вопрос с чрезмерным ростом населения планеты? По сравнению с 1945 годом население увеличилось в три раза, а планета осталась той же. И потому Римский клуб высказал идею сокращения численности населения, установить предел роста: элитный золотой миллиард и два миллиарда рабов по обслуживанию элиты.



В международную повестку дня включена проблема роста населения. В основе должно быть новое мировоззрение и новое просвещение, основанное на нейролингвистическом программировании людей с целью оцифровать их и подчинить управлению специальных операторов. И в работу по снижению численности населения включился ВОЗ – организация Всемирной организации здравоохранения.



И принудительная оцифровка людей получила медицинскую поддержку как необходимое средство избежать заражения. И волки сыты, а овцами уже можно управлять по любому сценарию.

Фон Вайцзеккер высказался так, «чтобы мы (Римский клуб) ни предпринимали, получается только хуже». Изменение климата, глобальное потепление – это болезнь, сказал фон Вайцзккер.



«Римский клуб не знает лечения, и наши попытки лечить ни к чему не приводят, болезнь только усугубляется. Это то, что должны делать политики – искать выходы, заботясь об окружающей среде, а не разрушать промышленность страны».



«Хоть бы кто-то в мире нашёл хорошее решение проблемы управления».



Бедолаги-учёные не знают происхождение и назначение жизни человека, а желание управлять им выросло до масштабов горы Эверест: хочется, чтобы всё было хорошо, но чтобы самим ничего не делать. Вспомним сказку А.С. Пушкина о золотой рыбке, когда желания старухи жить хорошо выросли от разбитого корыта до того, чтобы старуха стала владычицей морскою, а золотая рыбка была б у неё на посылках. Финал известен – разбитое корыто.

Сегодняшние события с короновирусом – это осуществление идеи Римского клуба – сократить численность людей на планете, и события возбудили всех людей на планете. Решить проблему взялась Всемирная Организация здравоохранения ВОЗ: она выдвинула целый ряд профилактических мер для ограничения пандемии во всех странах по одному и тому же сценарию, включая рекомендацию самоизоляции людей, сидите дома и не выходите на улицу. Чувствуется заранее спланированные мероприятия и строгая их последовательность.

Правительства в растерянности, не знают, что надо делать, а тут прямые указания ВОЗ, и все им подчинились, своего-то ума и опыта нет.



Граждане послушны, и многие действительно сидят дома. Рушится социальная система государства, поскольку она обладает энергоинформационной сетью, в узловых точках которой должны действовать люди, чтобы эта система-сеть работала.



Когда люди исключаются из сети управления, нарушается весь режим работы государства, растут экономические потери, растёт число безработных, что влечёт их психическое расстройство и целый ряд негативных явлений, последствия от которых значительно превышают потери от пандемии.



Так стоит ли терять людей уже от психического расстройства? А тут ещё с прогнозом роста безработицы в три раза выступил Кудрин. Как жить людям без работы и денег? Снизится рождаемость и увеличится смертность. Но именно это и является целью Римского клуба и ВОЗ.

Помимо очевидных фактов катастрофических (убытки – триллионы рублей) экономических потерь от самоизоляции людей, существует естественный отрыв людей от взаимодействия с магнитным полем Земли, которое тесно связано с физиологией организма человека. Забыли люди, что на поверхности Земли существует СЕТЬ аномальных зон – геоактивных зон, которые изменяют свои свойства в определённом ритме так, что геоактивные полезные зоны сменяются геопатогенными (вредными для физиологии) зонами.

Живя в изоляции дома, человек оказывается в зоне отрицательных энергий Земли, поскольку никто при строительстве домов не учитывает геопатогенные зоны. Особенно скверно чувствуют себя люди в железобетонных клетках квартир, изолирующих их от магнитного поля Земли. Скверно чувствуют себя люди и в высотных домах, поскольку удалены от коры планеты и её благоприятных энергий.



Неподвижные люди в самоизоляции уподобляются неподвижным электрически заряженным телам, на которое магнитное поле Земли перестаёт действовать, что влечёт за собой нарушение гармонии жизни с природой, нарушается иммунная защита организма.



Экспериментально давно уже доказано, что при отсутствии магнитного поля Земли организмы гибнут. Слабой оказалась религиозная вера, вирус вытеснил главенство Бога, а отцы церкви забыли, что дух бессмертен, и храмы опустели даже в Святой День Воскресенья Христова.

При подвижном образе жизни человек постоянно находится в контакте с полем Земли, переходит из одной энергетической зоны в другую, и он меньше подвержен воздействию негативных энергий.



Если хочешь быть здоров – закаляйся, веди активный образ жизни, и позабудь о докторах, отвлекись от назойливой рекламы о болезнях, включись в работу, стань психически здоровым. В здоровом теле – здоровый Дух. И обратно, здоровый Духом не болеет.

Праздники не переносятся, их либо не отмечают, либо отменяют. Нельзя Новый Год произвольно праздновать восьмого марта, и т.п. Праздники потому и создавались, что приурочивались к памятным значимым датам.

Рассмотрим сам процесс взаимодействия человека с магнитным полем Земли, учитывая, что тело человека является электрически заряженным, в нём протекают электрические токи нервной системы.



К большому сожалению, с этих позиций никто из руководителей не исходит, организовывая профилактику болезни. Забыли, или не придают значения, что сами постоянно живут внутри магнитного поля Земли, не ведая его функции в отношении человека.

Магнитное поле

В физике записано. Магнитное поле – представляет собой особый вид материи, через который осуществляется физический процесс управления взаимодействием электрических токов и электрических полей вещественных систем.

Электрические токи вещественных систем (а это все тела биосферы, включая и человека) взаимодействуют между собой через поле, называемое магнитным. Благодаря этому управлению вещественные формы с токами одного направления притягиваются, а с токами противоположного направления – отталкиваются.



Магнитным полем обладают все структуры памяти. Электрическими свойствами обладают все чувствительные системы (рецепторы чувствительных органов-оболочек). Поэтому магнитное поле структуры памяти управляет действиями чувствительных систем тела человека и всем человечеством.

Это та самая система, которая определена Римским клубом как не решаемая проблема. В действительности проблема управления человеком решена самой природой, и не требуется вмешательства ни Римского клуба, ни ВОЗ, поскольку они не знают закона жизни, а любые их вмешательства, по словам самого фон Вайцзеккера, только вредят.



Рекомендуемые ВОЗ-ом препараты от современного вируса, по собственному признанию ВОЗ, оказывают вредное действие. Сколько уже погибло людей от неправильного лечения, от вредных лекарств? Эту статистику не приводят.

Взаимное расположение электропроводных тел в пространстве и изменение во времени величины электрических токов в них связаны с изменением их общего магнитного поля. Тем самым структура памяти управляет процессом развития тела и нормальным ходом физиологических процессов всех форм вещества, имеющих чувствительные оболочки.

Изменяемость магнитного поля в пространстве и во времени (переменное магнитное поле процесса мышления) представляет собой форму материального движения в космосе Вселенной, при котором наблюдается переход магнитной энергии мысли в электрическую энергию творимых тел, и тогда магнитное поле превращается в электрическое поле тела.



Применительно к человеку это означает, что магнитное поле Земли наводит токи в теле человека, управляя через них нормальной физиологией, ростом и развитием, в том числе и численностью населения. Люди живут на планете не сами для себя, не для удовлетворения элиты, они нужны для работы как участники эволюции самой Земли.

Если взаимодействие электрически заряженных вещественных тел осуществляется через посредство их общего магнитного поля, значит, это поле (магнитное поле Вселенной, магнитное поле Земли) действует непосредственно на электропроводные вещественные тела, к которым относятся все атомы, все тела биосферы, включая и тело человека.



Всякое магнитное поле обладает энергией, это означает, что мысль, рождаемая мышлением структуры памяти человека и планеты, обладает энергией, психической силой, выражаемой через энергию звуковой волны, когда мысль озвучена. Потому СЛОВО обладает большой психической силой – положительной и отрицательной. Надо немедленно ограничить СМИ в запугивании людей массовой пропагандой пандемии.

Величина энергии, массы и конфигурации мысли (индукция магнитного поля) зависит от величины, количества и конфигурации электрических токов, текущих в замкнутых элементах памяти тела, и от физических свойств (магнитной проницаемости) той среды, где это поле создаётся.



Конфигурация электрических токов в живом процессе – это всё многообразие видов живых существ Вселенной. Хорошо известно, что мысль предшествует всему тому, что свершается или творится, и она обладает магнитными свойствами индукции.



Масса и величина энергии магнитного поля (и самой мысли) оценивается численностью живых особей, регулируемой актом размножения, и ходом эволюции вещественных тел по пути превращения от диамагнетиков, к парамагнетикам и ферромагнетикам. Тем самым осуществляется кругооборот магнитной энергии и её сохранение для следующего цикла.



Люди нужны для эволюции планеты как космического тела, поэтому сама Земля через своё магнитное поле посредством магнитной индукции заботится о здоровье людей, она сама регулирует и управляет численностью, люди ей ещё нужны.

Магнитное поле существует во всех просторах Вселенной, во всех уголках планеты, в каждом доме, в каждой квартире. О наличии магнитного поля в данной области пространства можно судить по тем механическим силам, с которыми индукция данного поля действует на вещественные тела, в которых текут электрические токи, электрически заряженные тела, магнитные тела (магнитные стрелки), находящиеся в данном поле.



Невидимые магнитные силы индукции вызывают видимое глазом проявление механических сил, приводящих в движение вещественные тела, включая самих людей. Современные материалисты считают эти силы гравитационными, а магнитные волны принимают за гравитационные волны. В природе нет гравитации, и её применение только усложняет мировоззрение. Реально в природе действуют только магнитные, электрические и силы звука.

Наглядно увидеть действие невидимых магнитных сил в магнитном поле можно, расположив магнитную стрелку под прямолинейным проводником, по которому течёт ток (рис.1).



Это явление обнаружил Эрстед в 1820 году. Невидимое магнитное поле, возбуждаемое током, текущим по проводнику, оказывает механическое воздействие на ориентацию магнитной стрелки компаса. Это означает, что и тело человека подвергается воздействию поля.





Рис. 1. Положение магнитной стрелки изменяется на противоположное при изменении направления тока в проводнике.





Магнитная стрелка стоит на месте, если по проводнику не течёт ток. Применительно к человеку: магнитное поле Земли не чувствует присутствия человека, если он в самоизоляции, неподвижен, сидит дома. И потому нарушается гармоничное существование – нормальная жизнь человека.

В эксперименте при включении тока магнитная стрелка поворачивается перпендикулярно проводнику как линии тока. Стрелка изменяет свою ориентацию на противоположную при изменении направления тока в проводнике. Магнитное поле стрелки компаса чувствует появление магнитного поля вокруг проводника с током, и эти два поля взаимодействуют.

Вывод: направленное движение тока вызывает направленное магнитное поле. Магнитное поле имеет направленный характер, векторную величину которого назвали магнитной индукцией.



Магнитная индукция – это векторная величина, характеризующая силовое действие магнитного поля на структуры, в которых текут электрические токи, включая тело человека. Согласно закону Био-Савара магнитная индукция «В» пропорциональна силе электрического тока, которое вызывает это поле.



Если тело неподвижно, хотя в нём и текут токи, то исчезает воздействие магнитного поля Земли на тело человека. Человек выпадает из поля зрения планеты, и он гибнет от психического истощения.

Электромагнитная индукция – возбуждение в проводнике (в теле человека) электродвижущей силы, направленного движения тока жизни, согласованного с полем планеты. Фактически индукция – это духовная сущность, способная творить формы жизни.



Самоиндукция – процесс возбуждения тока в проводнике магнитным полем, образующимся от исходного тока в этом проводнике. Самоиндукция у человека – это возбуждение психических токов в организме от воздействия рекламы, самовнушения, и здоровый человек заболеет, если он сам внушит себе эту болезнь, сам изолирует себя от внешней среды.



Ток самоиндукции (самовнушения) направлен навстречу исходному току (току жизни человека, его физиологии), тормозит его увеличение, приводит к угасанию жизни. Тем самым наблюдается проявление разумного поведения магнитного поля, полученного от исходного тока.

Электрический ток и порождаемое им магнитное поле всегда существуют вместе, они не могут существовать друг без друга. Человек не может жить вне магнитного поля планеты.



Так важно не зацикливаться на негативах, на болезнях. Слово лечит, но оно же и калечит. Явление «плацебо» известно давно в медицине – вера в добро, в помощь, в положительные эмоции. А современная религия поставила вирус выше Бога, отменила все богослужения.



Надо открыть все храмы, все предприятия, праздновать День победы, утвердить поправки к Конституции, в СМИ должны звучать русские народные песни, а не англо-саксонское бормотание и кривляние. Жить надо своим умом, своей национальной культурой и традициями, а не слепо следовать политикам ВОЗ. Вспомните перипетии с Олимпийскими играми, с доппиг-контролем.

Индукция проявляется и существует в физиологии возбуждения нервных процессов у человека. Это закономерное взаимодействие между двумя основными нервными процессами – возбуждением и торможением.



Возникновение одного из них вызывает развитие противоположного. Благодаря этому нервный импульс сохраняется неизменным как по величине, так и по информационному содержанию на всём пути своего следования по нервному волокну. Из частных одиночных случаев ощущения формируется логическое умозаключение – творящая мысль, обобщение и физическое действие психических сил.



У человека в изоляции заторможены все процессы, кроме возбуждения от СМИ. Рассмотрим проблему вирусов, исходя из строения ДНК – генетической памяти биологической клетки.

Геном человека сформирован из вирусов [5]

В геноме человека всего 46хромосом (22спаренные хромосомы плюс две половые- X и Y). Одна хромосома – это одна молекула ДНК, которая сама состоит из двух нитей. ДНК – это дезоксирибонуклеиновая кислота с точки зрения химических свойств. Слово – дезоксирибо – означает, что молекула сахара рибоза не имеет кислорода; термин РНК- это рибонуклеиновая кислота, в её составе молекула сахара рибоза имеет кислород.



Наличие кислорода делает РНК очень активной в сравнение с ДНК. Все вирусы в свободном виде имеют именно вид РНК с белковой молекулой. В синтезе белковых молекул участвуют только одноцепочные РНК (матричные РНК), молекулы ДНК всегда двухцепочные, они образованы двумя однотипными РНК, объединёнными комплементарно – хвост одной молекулы совмещён с головой второй РНК.

Тестирование на выявление вируса «ковид 19» (короновируса) показывает, что данный вирус имеют практически все люди. Это позволяет считать, что современный заразный вирус является результатом генной инженерии, к типовому вирусу добавлена некая группа нуклеотидов. Вот она-то и считается опасной, а не поголовно все люди – носители обычного вируса до его модификации.

Ген - [от греческого – genos, происхождение] [Ну да! Значит и русские слова „жена, женщина” тоже от греческого??? – Прим. ss69100.]– это материальная форма носителя наследственности как опыта предыдущих действий, как наследство своих родителей от результатов их творческой деятельности, которой является жизнь как процесс вынужденный сигнальной информацией среды обитания.



Гены всем своим коллективом непосредственно ведут строительство или построение живой формы тела, осуществляя синтез большого разнообразия белковых молекул, из которых формируются все клеточные структуры и сама клетка. Гены как основные элементы ДНК чутко реагируют на малейшие изменения внешней магнитной обстановки своими перестроениями в составе Большой молекулы.

Ген обеспечивает преемственность или веру в то, что было, когда всякое самостоятельное действие теряет смысл: делай, как это делали твои предки, ибо это стало опытом и потому не требуется осознанного действия. Этот опыт становится Законом.



Поэтому гены осуществляют свою работу в автоматическом режиме, на полном доверии друг к другу, что и обеспечивает согласованность всех действий генома внутри организма. Это область подсознательной жизни любого элемента живого вещества.



Сознание включается в ход действий внутри организма только при недомогании, когда разрываются замкнутые в непрерывный контур согласованные действия генов. Во внешней среде тело ведёт осознанную деятельность, вызванную потребностью внутреннего генома.

Высокая чувствительность генов к внешним вариациям магнитного поля и всему тому, что с ним связано, однозначно говорит о том, что исполнителем в построении формы тела является геном, а управление он получает извне, от внешнего магнитного поля, которое является информационным полем.



Мерой магнитного (информационного) состояния магнитного поля Земли является магнитная ИНДУКЦИЯ. Это векторная величина, она характеризуется в каждой точке не только численным значением параметра в виде вольт-секунда на квадратный метр, но и направлением в пространстве, она имеет форму, законченную форму соответствующей сущности.



В магнитном поле Земли должны быть энергетические аналоги (духовные сущности) всех материальных форм, они-то и образуют информационное пространство, замеряемое как индукция магнитного поля.. Здесь мы должны высказать своё мнение о том, что никакие взаимодействия между телами не происходят, если между ними нет информационной среды.

Наличие автоматических внутренних процессов внутри организма говорит о том, что все они замкнуты в системные иерархические образования, объединённые внутренней информационной средой – системой лимфы, межтканевой жидкости и крови. Их взаимодействия с внешним информационным образованием осуществляется с помощью магнитных полей, интуитивно, на подсознании, на узнавании.



Главной особенность генов и всех структурных элементов ДНК является их способность к размножению самих себя по образу и подобию своему. Этот универсальный приём Природы берёт начало, как минимум, от способности электромагнитной волны самостоятельно прокладывать себе путь распространения через постоянное возобновление своего магнитного поля в эфирной среде космоса.

Исходя из факта передачи приобретённых признаков от родителей к потомкам по линии генов, можно сказать, что ген – это структурная форма памяти, а потому она замкнута, в противном случае память исчезнет, и нечего будет передавать по наследству.



Индивидуальность каждого человека обусловлена индивидуальным построением элементов структуры ДНК, получившимся в момент оплодотворения от воздействия действующих в тот момент информационных условий. Поскольку замкнутая структура памяти имеет свой постоянный для неё магнитный момент, то она чутко (избирательно) реагирует на все вариации магнитного поля земной среды обитания.

Воспроизводство звука мыслительного процесса структуры памяти осуществляется многократно по одному и тому же элементу памяти, где хранится звук. Это и есть размножение звука в виде слов речи, и этот процесс принципиально тождественен размножению генов, размножению структурных элементов ДНК при размножении клетки. Принцип размножения тождественен на всех уровнях материальных форм.

Когда говорят, что гены обладают свойством копировать самих себя, то, по нашему мнению, это не совсем верно: ДНК размножается по типовому процессу размножения. Об этом говорит и тот факт, что удвоение ДНК происходит не последовательно от начала до конца, а в 50-и тысячах участков одновременно.



Скорость роста второго элемента составляет 0,5 микрон в минуту на длине 30 микрон. Весь процесс роста второго генома занимает по времени от 7 до 12 часов. Отдельные элементы, размножившись, самостоятельно объединяются в ДНК. Это говорит, прежде всего, о том, что элементы ДНК являются живыми структурами, вирусными частицами. Ещё на заре генетики вирусы назывались блуждающими генами, но потом решили об этом забыть всё по той же причине деления мира на «косный» и живой.

Вирусы входят составными частями в генетическую память, как об этом показала расшифровка генома. Структура одного вируса – это РНК с молекулой белка. Попав в бактериальную клетку, насыщенную живым веществом, РНК вируса, будучи генетической памятью вируса, строит с помощью ферментной молекулы точную копию самой себя, и объединяется с ней, становясь маленькой вирусной ДНК.



После этого ДНК вируса уже очень легко встраивается в состав общей ДНК генома клетки. Эту ДНК- копию назвали провирусом, он легко наследуется в последующем поколение человека.



Провирус сильно изменяет свойства генома. Этот пример даёт наглядное представление о том, что происходит внутри ядра клетки в момент размножения всей ДНК: все её элементы должны вести себя подобным же образом – посредством ферментов, по аналогии РНК вируса при размножении вируса, они строят свои пары, которые потом объединяются в структуру ДНК генома клетки.

После расшифровки последовательности всего генома (2002 год) были обнаружены элементы, имеющие большое сходство с вирусами, и часто повторяющиеся в длинной нити ДНК.



Эти повторы окружены с двух сторон концевыми повторами, названными ретротранспазонами. Их много – до 8% генома. Это внутригенные ретровирусы. Их по количеству несколько десятков тысяч, состоят из разных групп и подгрупп.



Большинство этих групп молчит, они живут жизнью генома, некоторые из них свободно путешествуют, выходя из состава ДНК в одном месте, и встраиваясь в неё в другом месте.



ДНК – это универсальная форма живой материи, она становится то вирусом внутри клеточного ядра, то «растением», земноводным в развитии эмбриона, и, наконец, – человеком.



В зависимости от условий внешней среды ДНК обретает ту или иную чувствительную оболочку, сбрасывая предыдущую. Тело человека – это чувствительная «оболочка» для комплексного генома всех клеток тела, для общего ВИРУСА. Все органы чувствования у ребёнка в утробе матери формируются заблаговременно, до рождения.

Построение чувствительной системы заблаговременно, до прихода сигнала информации – это ключ к пониманию широкого круга вопросов живого процесса. Его краткий смысл заключён в слове “хочу!”, и расшифровывается так: дыхание памяти вызывает магнитный творящий принцип (индукцию, духовную сущность) внешнего магнитного поля. Чтобы что-то получить, надо сформировать канал связи, мысль всегда предшествует деланию, деянию, творению.



Но если сама структура не готова к восприятию, а приёмный канал открыт, происходит разрушительное действие для того, кто вызывал этот сигнал. В реальных условиях память сдерживает развитие активного процесса, управляя чувствительной системой, включая её только в нужный момент, регулируя тем самым величину сопротивления к принимаемой информации.



Проявляется разумное поведение. Целый ряд опасных молекул и ядов благоприятны в нужном месте в нужное время, но они же разрушают структуры, воспринимающие их без ограничения. Так опасны современные средства массовой информации, льющие потоки пандемии.

На сегодняшний день большинство людей имеют представление о геноме человека как о генетической памяти формы тела человека. Это верно. Тогда какую же роль в отношение генома играет сам человек, его тело? Тело – это чувствительная оболочка для генома, для удовлетворения желаний и энергии коллективного вируса. Этот коллективный вирус создал систему защиты – иммунную систему – от вторжения чужеродных вирусов.

Всякая материальная структура существует и живёт только во взаимосвязи с другими родственными субъектами и внешней средой. Это значит, что живая сущность, какой бы она ни была, нужна не только сообществу себе подобных, но и внешней среде, магнитной среде Земли, которая является информационной по отношению к отдельной особи.



Появление тех или иных людей с их характерными особенностями обусловлено потребностями информационной среды, главной особенностью которой является потребность сохранить себя в структурном постоянном образовании, без искажения своей сути, в элементе памяти. Поэтому люди нужны самой планете как работники в обеспечении эволюции планеты, и не требуется вмешательство генетиков испортить генотип человека.

Миллионы лет живёт непрерывной жизнью геном человека, постоянно возобновляя себя в точной копии с оригинала. Одиночный геном в клетке живёт всего несколько месяцев, клетки стареют, и через шесть месяцев половина клеток тела заменяется на новые их копии.



Индивидуальная жизнь генома поддерживается жизнью клетки, а всё сообщество клеток строит тело своего коллективного генома. Поэтому коллективный геном живёт жизнью тела человека.



А геном человечества сформирован миллиардами людей, он сохраняет сам себя сменой поколений людей. Общий геном человечества живёт за счёт численности населения планеты.



Естественное состояние генома в его приспособлении к изменяющимся внешним условиям обеспечивается не выработкой новых типов белковых молекул, а пространственным своим внутренним перестроением согласующих элементов ДНК в виде так называемых повторов.



Это различие качественного состояния сообщества из структурных однотипных элементов хорошо просматривается в сравнении рыб, живущих на глубине моря и на мелководье: все они состоят из одних и тех же белковых молекул, а разница в условиях жизни огромная.



Из одних и тех же атомов углерода состоит алмаз и графит, а свойства их существенно отличаются, обусловленные изменением структуры кристаллической решётки. Так и в геноме человека – перестановки среди его повторов существенно изменяют свойства тела как чувствительной поверхности генома.

Большинство точечных изменений (мутаций) в составе ДНК отображают собою реакцию этой молекулы на конкретные изменения в информационном пространстве жизни человека в магнитном поле Земли.



Наблюдения и расчёты биологов показывают, что в процессе роста и развития тела до момента его созревания к 25-и летнему возрасту, происходят до 175 мутаций в двойном геноме, состоящего из 7 миллиардов пар нуклеотидов, размещённых в 46 хромосомах в одном ядре клетки, размер которого всего один микрон.



И форма клетки, и форма тела человека служат для генома чувствительной оболочкой. Непрерывной чередой уходят клетки в организме человека, уходят и поколения людей в составе социума, формируя информационную среду как в одном теле (за счёт клеток крови и лимфы), так и в поле Земли за счёт людей, ушедших в мир иной.

Исходя из того факта, что для реализации Идеи нужна материальная форма, можно говорить, что люди уходят в мир иной, чтобы восполнить убыль информационного поля Земли, и при необходимости снова воплотиться в форму человека.



Духовные сущности бессмертны, Жизнь остановить невозможно. Геном человека следовало и следует изучать, чтобы понять процесс жизни, понять ход её волн эволюции. В геноме сосредоточена история и география развития людей.



Что постоянно (периодически) заменяется в процессе жизни генома? Меняются его чувствительные оболочки в виде одного поколения людей за другим. Этот удивительный факт раскрывает глаза исследователям: память всех прошлых действий не просто остаётся без изменений и является долгоживущей, но она самостоятельно существовать не может, ей постоянно нужна чувствительная оболочка, которую она (память) меняет по мере того, как изменяются магнитные условия во внешней среде.



Вспомните, мы многократно извлекаем звук из одного и того же элемента памяти, который хранит этот звук неизменным. Из одного и того же генома «извлекаются» поколения людей, а геном остаётся почти тем же.

Индивидуальность человека определяется индивидуальностью его генома, особым структурным его построением. У всех живых форм материи их чувствительные внешние оболочки выражают собою потенциальные возможности их структур памяти.



Общее же построение элементов ДНК у людей как одного вида – однотипно на 99,9%. По всем своим признакам ДНК имеет своего энергетического двойника в поле Земли в виде индукции магнитного поля, который, являясь по сути Духом, управляет построением формы через активацию генов посредством магнитного звука.

Каждая клетка с одним геномом (один набор хромосом) стремительно мобилизует все свои мощности для построения второго генома. Она осуществляет массовое порождение единичных нуклеотидов числом свыше трёх миллиардов. В этот 7-и часовой рабочий день огромная армия ферментов, тысячи органелл, распределяют участников действа по своим местам.



В клетке за очень короткое время проходят все волны эволюции жизни материи за миллиарды лет естественного развития. Из атомов строятся молекулы, из молекул вирусы, из вирусов строятся геномы. Если одному вирусу нужна белковая молекула, то геному помимо этого требуется целая клетка.

Конец двадцатого века для биологии был триумфальным – удалось определить нуклеотидную последовательность в составе всего генома человека как непрерывную череду знаков, смысл которых остался непонятым. Причина непонятого заключена в том, что биология ещё не подошла к пониманию двойственности всякой формы материи (структура памяти плюс чувствительная оболочка), биология продолжает делить весь мир на “косный” и живой, не рассматривает роль чувствительных оболочек.



Если бы биологи заменили хотя бы только понятие «косного» на понятие «пассивного Начала» как Женское Начало, как структуру памяти, то всё стадо бы на своё естественное место. И под понятием «живое» все бы понимали активное Мужское Начало. И никаких проблем с происхождением живого из неживого – всё живое. Тогда бы и большая часть генома перестала бы выглядеть как «бессмысленное скопление нуклеотидных пар» (по выражению самих биологов).

Смысловыми кодонами биологи считают только те, которые отвечают за производство белков, а этих кодонов всего 1,1-1,4% от общего числа элементов ДНК. Поэтому вся остальная ДНК, а это 98%, была оценена биологами как бессмысленная или мусорная.



Удивительны эти мыслящие существа – биологи, состоящие из бессмысленных ДНК. В Природе всё подчинено смыслу, всё под разумным управлением информационного магнитного поля планеты и галактического потока информации. Никто же не отрицает, что живое вещество адекватно реагирует на все факторы внешнего воздействия…

Литература



Петров Н. В. Витакосмология – основа для понимания реального знания. СПб.: «Береста». 2013. 388с.

Петров Н. В. Жизнь – вечный движитель Вселенной. СПб.: «Береста». 2016. 432с.

Тарасов Б.Г., Петров Н.В. Энергоинформационные связи Космоса и материальных тел. //Журнал «Жизнь. Безопасность. Экология». Радиационная и ядерная безопасность. СПб. №3-4. 2009г. с.237-254.

Тарасов Б.Г., Петров Н.В. Живой Космос: системный взгляд на живой процесс от микромира до макромира. //Проблемы окружающей среды и природных ресурсов. ВИНИТИ РАН, 2010, вып. №12, с 3-96.

Тарантул В.В. Геном человека. М. изд. Языки славянской культуры. 2003

В.Ю. Татур. Преображение техноклетки. WWW.trinitas.ru



Н.В. Петров



***

.