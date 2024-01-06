В декабре 2023 года началась активная кампания по продвижению нового российского видеохостинга NUUM. В Москве полно навязчивой рекламы этого сервиса, который пытается привлечь внимание фриковатыми лицами и кривыми плохочитаемыми надписями.

Сервис принадлежит компании МТС, и, судя по всему, недавняя нашумевшая голая вечеринка Ивлеевой должна была стать как раз частью рекламной кампании NUUMа. На сервисе велась прямая трансляция вечеринки, а на самом мероприятии присутствовал вице-президент МТС Игорь Мишин. Его фотографии сначала опубликовало, а потом удалило издание «Коммерсантъ», но по сети они успели разлететься.

Но всё это детали и предыстория.

Альтернатива Ютубу России действительно необходима, поэтому интересно оценить, что же предложила компания МТС интернет-пользователям. Первое знакомство с сервисом наводит на следующие мысли и выводы:

1. По всем внешним признакам NUUM гораздо больше напоминает деструктивный ТикТок с клиповым контентом, а не YouTube, который востребован в обществе в первую очередь своими содержательными видеороликами и полезными каналами. Сразу на главной странице сервиса вы попадаете на сплошные клипы с мелькающими кривляющимися лицами. Такие же авторы у вас всплывают в рекомендациях при первом входе на сайт.

2. Ключевой элемент любой интернет-платформы – это её система оценки записей. И здесь всё сделано в худших традициях доминирования импульсивности, эмоций, лайков и смайликов. Пользователи лишены возможности поставить негативную оценку и тем самым понизить показатели видеороликов, которые они считают неприемлемыми и не хотят видеть в своей ленте. Всё, что им позволено – это ставить лайки и выбирать смайлики.

Таким образом сервис продолжает тенденцию подмены «систем оценок» записей «системами реакций» на них. Это серьёзный процесс, начатый Фейсбуком* и Ютубом (когда видеохостинг отменил счётчик дизлайков) и подхваченный российскими площадками. Подробно о нём рассказывается в статье «Реакции вместо оценок. Как отучают думать?».

3. Акцент в информационной направленности сервиса сделан на развлечения. Именно эти рубрики выведены на первое место по значимости, да и сами разработчики подают личный пример подобного творчества. Слоган официального канала MTS Live на сервисе: «Развлечения – наше всё!» Когда встречаю подобные фразы, то вспоминаю цитату высокопоставленного представителя военно-политического руководства США, прозвучавшую ещё в середине 20 века:

«Самый простой способ внедрить идеи пропаганды в сознание большинства людей – дать этому пройти посредством развлекательной картинки, когда они не осознают, что подвергаются пропаганде». Директор Отдела военной информации США Элмер Девис.

Запомните простую мысль, когда кто-то говорит, что он вас «просто развлекает», то будьте уверены – вами хотят манипулировать под видом развлечения. Вспоминайте «Остров дураков» из романа Николая Носова «Незнайка на луне», это достаточно точный образ с наглядными последствиями для тех, кто погнался за развлечениями. Подробно эта тема раскрыта в лекции «Идеология развлечения».

4. Технически сервис сделан слабо. Функционал скромный, людей на нём, несмотря на активную информационную кампанию, практически нет. Комментарии если и встречаются, то в основном чья-то реклама или призывы взаимной подписки, накрутки. Дизайн отталкивающий. Загружать длинные видео с телефона нельзя, только с ПК (опять же поощрение клиповости). Теги можно указывать только те, что предлагает система из маленького списка. Монетизации для авторов контента нет. И так далее.

Как это ни печально, но Ютуб с его антироссийской политикой и то предпочтительнее того, что нам предлагают отечественные разработчики от МТС. С точки зрения ценностей и смыслов сервис NUUM изначально наполнен скорее западными образами и культурным кодом. Никакого уникального или нового функционала своей аудитории авторы не предложили. Оформление сайта и рекламная компания рассчитаны на привлечение людей мягко говоря фриковатых или неадекватных, которые закономерно и наполняют его таким же контентом, формируя ещё одну площадку с потоками «информационного фастфуда».

Алгоритмы платформы направлены на поощрение развлекательно-отупляющего клипового формата и эмоциональности в восприятии информации. Технически сайт сделан слабо. Потенциала развития в текущем состоянии не имеет.

Если компания МТС продолжит заниматься видеохостингом NUUM в том же духе, то, скорее всего, он умрёт, даже и не родившись. И никаких сожалений это не вызовет. Но в целом ничто не мешает разработчикам изменить содержательную направленность своей платформы, учитывая огромные ресурсы, уже вкладываемые в её создание и продвижение.

* Соцсеть Фейсбук признана экстремистской организацией, ее деятельность в России запрещена.

Дмитрий Раевский

Дополнительные видео по теме

TikTok – инструмент формирования клипового мышления

Глобальные «правила игры» в интернете. Можно ли их изменить?

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Новый российский видеохостинг NUUM, принадлежащий МТС, позиционируется как альтернатива YouTube, но по сути больше напоминает TikTok с упором на развлекательный клиповый контент.

2. Система оценки контента на NUUM построена не на негативных оценках, а только на позитивных реакциях (лайках, смайликах), что стимулирует потребление эмоционального, развлекательного контента.

3. Акцент сделан на развлечения, которые часто используются для скрытого внедрения идей и манипуляции сознанием.

4. Технически и функционально NUUM реализован слабо, у него нет своей уникальности и преимуществ перед YouTube.

5. В целом NUUM в текущем виде вряд ли составит конкуренцию другим видеохостингам и привлечёт большую аудиторию.

Вывод: в статье даётся критический анализ нового российского видеохостинга NUUM, указывается на его ориентацию на развлекательный контент, слабую техническую реализацию и отсутствие конкурентных преимуществ. Делается вывод о низких перспективах развития сервиса в текущем виде.