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А. Исаев. «Архивная революция»: «Антисуворов», фальшивки в архивах, гранты, 100-томная история войны

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Друзья, приближается 5-я годовщина деятельности канала TacticMedia и нашего главного проекта «Архивная революция». Этот проект прямым образом связан с серьезными изменениями в восприятии российским обществом истории нашей страны, вызванными начавшимся в середине нулевых процессом рассекречивания огромного массива информации о Великой Отечественной войне. Алексей Исаев дал емкое определение этому явлению – «архивная революция», оно и стало названием проекта, который объединил на нашем канале цикл лекций и выступлений исследователей истории войны.

5 лет работы проекта дали нам огромное количество наблюдений за трудами таких исследователей и реакцией общества на их деятельность. Хотелось бы поделиться ими с вами, обсудить и вместе осмыслить «архивную революцию» как значимое явление в жизни нашего общества.
Для этого запланирован цикл интервью с участниками «Архивной революции», поговорим с ними об особенностях работы в российских и зарубежных архивах, удачах и неудачах исследователей, личной мотивации, влиянии их деятельности на наше общество: общественном признании и общественном же неприятии.
Первое интервью, которое мы предлагаем вашему вниманию, конечно же с Алексеем Исаевым.
Обращаем ваше внимание, что уже через несколько дней, 19 ноября состоится военно-исторический форум нашего канала, посвященный 80-летию начала Сталинградской битвы. На форуме выступят лучшие специалисты по истории Великой Отечественной войны, все они вам знакомы и давно выступают на нашем канале. Для нас это важное мероприятие, приходите и поддержите работу коллектива канала своим присутствием: https://tacticmedia.timepad.ru/event/2164469/

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=1UZ7ZdMliWY
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