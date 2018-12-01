Алексей Исаев о битве за Москву. Часть 2
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Алексей Валерьевич Исаев рассказывает о сражении на ближайших подступах к столице Союза Советских Социалистических Республик городу-герою Москве, в ноябре – начале декабря 1941 года.
– Какие цели были поставлены перед Вермахтом в ноябре 1941 года?
- Благодаря чему удалось обуздать “Тайфун” ?
- Какова роль героев “панфиловцев” ?
- Как немцам мешали знаменитые генералы “ГРЯЗЬ” и “МОРОЗ” ?
Ответы на эти и другие важные вопросы от ведущего российского военного историка, только в этом ролике!
Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/interview…
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Источник: www.youtube.com
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Может хватить нести ахинею, взятую из советских газет. Официальные источники народу известны. Не было никаких панфиловцев, а был генерал-лейтенант Евремов, который держал один оборону на вяземском направлении. За что попал в немилость к еврейскому политбюро.
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“Не было никаких панфиловцев, а был генерал-лейтенант Евремов, который держал один оборону на вяземском направлении”- это вы из каких архивов взяли? Может А.Исаеву перешлете, пусть ознакомиться. А то ведь он не знает – все советские газеты читает…
Может тогда поясните где стояла дивизия Панфилова?
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“За что попал в немилость к еврейскому политбюро” – странно – один героически отбивался от превосходящих сил противника и вдруг “попал в немилость к еврейскому политбюро”…;)) А надо было бросить позиции и уйти? Вот тогда бы героя присвоили, ага?
То что вы пишете касается весны 42 года, а оборона Москвы 41 год.