Алексей Исаев о битве за Москву. Часть 2

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Алексей Валерьевич Исаев рассказывает о сражении на ближайших подступах к столице Союза Советских Социалистических Республик городу-герою Москве, в ноябре – начале декабря 1941 года.

– Какие цели были поставлены перед Вермахтом в ноябре 1941 года?

- Благодаря чему удалось обуздать “Тайфун” ?

- Какова роль героев “панфиловцев” ?

- Как немцам мешали знаменитые генералы “ГРЯЗЬ” и “МОРОЗ” ?

Ответы на эти и другие важные вопросы от ведущего российского военного историка, только в этом ролике!



Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/interview…



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Источник: www.youtube.com