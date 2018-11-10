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Архивная революция. Битва за Москву

12:11. 10 ноября 2018 Просмотров - 15 Нет комментариев Опубликовал:


Подъехала вторая часть "Архивной революции", где военный историк Алексей Исаев рассказывает о битве за Москву.
Как обычно годный исторический контент.


Часть №1


Часть №2

Плюс прицепом, опять же Исаев на фестивале "Цифровая история" с выступлением "Неизвестный 1945-й"



PS. Заглавная фотография из проекта &quot;Трехмерная паномара Битва за Москву. 1941 год. Бородино". Другие фотографии вот здесь http://prokopievfond.ru/2015/12/10/podgotovka-vyistavki-trehmernaya-panorama-bitvyi-za-moskvu-g-barnaul/

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: 1941, 1945, битва за берлин, битва за москву, великая отечественная война, вермахт, Видео, исаев, история, красная армия
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