Архивная революция. Битва за Москву
12:11. 10 ноября 2018 Просмотров - 15 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Подъехала вторая часть "Архивной революции", где военный историк Алексей Исаев рассказывает о битве за Москву.
Как обычно годный исторический контент.
Часть №1
Часть №2
Плюс прицепом, опять же Исаев на фестивале "Цифровая история" с выступлением "Неизвестный 1945-й"
PS. Заглавная фотография из проекта "Трехмерная паномара Битва за Москву. 1941 год. Бородино". Другие фотографии вот здесь http://prokopievfond.ru/2015/12/10/podgotovka-vyistavki-trehmernaya-panorama-bitvyi-za-moskvu-g-barnaul/
Источник: colonelcassad.livejournal.com