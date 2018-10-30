Алексей Исаев о битве за Москву. Часть 1
Алексей Валерьевич Исаев рассказывает об оборонительном сражении за Москву в октябре 1941 года.
- Кто остановил Вермахт на подступах к столице СССР: генералы Грязь и Мороз? Или героическое сопротивление советских бойцов?
- Как сражались сибирские дивизии и подольские курсанты?
- За какие подвиги стали гвардейскими 316-я стрелковая дивизия генерала Панфилова и 9-я танковая бригада полковника Кириченко?
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Источник: www.youtube.com