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Алексей Исаев о битве за Москву. Часть 1

20:45. 30 октября 2018 Просмотров - 136 Нет комментариев Опубликовал:

Алексей Валерьевич Исаев рассказывает об оборонительном сражении за Москву в октябре 1941 года.
- Кто остановил Вермахт на подступах к столице СССР: генералы Грязь и Мороз? Или героическое сопротивление советских бойцов?
- Как сражались сибирские дивизии и подольские курсанты?
- За какие подвиги стали гвардейскими 316-я стрелковая дивизия генерала Панфилова и 9-я танковая бригада полковника Кириченко?

Аудио и карты: http://www.tacticmedia.ru/news/alekse

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Источник: www.youtube.com

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