Архивная революция: Битва за Ростов
18:00. 28 ноября 2018 Просмотров - 174 Нет комментариев Опубликовал: brahman
29 ноября исполняется 75 лет первому освобождению Ростова-на-Дону от немецко-фашистских войск.
Военный историк Алексей Исаев в рамках проекта "Архивная революция" рассказывает о Ростовской оборонительной операции, где вермахт потерпел одно из крупнейших поражений в 1941 году, которое предвосхитило разгром немцев под Москвой.
И еще из накопившегося на историческую тематику:
1. Ленинградские галоши товарища Кагановича - https://pyhalov.livejournal.com/584628.html (отличный материал об одном из наиболее известных сподвижников Сталина)
2. Сибирский маршал. О командующем ракетными войсками и артиллерии маршале Передельском - https://stariy-voin.livejournal.com/9418.html
3. Рассказ Максима Горького "Девочка" - https://nickol1975.livejournal.com/10025653.html
4. Про Литву. Последнее интервью Саулюса Ясениса - https://www.youtube.com/watch?v=pt4qRGFPsNI (летом умер на Мадагаскаре)
Источник: colonelcassad.livejournal.com