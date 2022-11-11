Людмила Зыкина “Смоленская дорога” из вокального цикла “Созвездие Гагарина” (1976)
Людмила Зыкина исполняет песню “Смоленская дорога” из вокального цикла “Созвездие Гагарина”. Композитор – Александра Пахмутова, слова – Николай Добронравов.
Фрагмент фильма-концерта “Мелодия. Песни Александры Пахмутовой”.
ТО Экран, 1976 г.
#гостелерадиофонд #ЛюдмилаЗыкина #АлександраПахмутова #НиколайДобронравов
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