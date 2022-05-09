Советские песни войны. Сборник ко Дню Победы 9 мая
Сборник военных песен со Дню Победы в Великой Отечественной войне
00:00 – Людмила Зыкина "Сидят в обнимку ветераны" (1970)
03:58 – Лев Лещенко "День Победы" (1975)
07:34 – Олег Даль "Дороги" (1975)
11:43 – ВИА "Пламя" – "У деревни Крюково" (1978)
15:30 – Марк Бернес "Темная ночь" из фильма "Два бойца" (1943)
18:38 – Юрий Гуляев "На безымянной высоте" (1977)
22:53 – Иосиф Кобзон "Мгновения" (1973)
25:28 – Тамара Синявская "Катюша" (1975)
28:05 – Валерий Золотухин "На солнечной поляночке" (1975)
30:19 – София Ротару "Баллада о матери" (1974)
34:50 – Ансамбль песни и пляски Черноморского флота "Плещут холодные волны" (1990)
39:36 – Вадим Русланов, Иван Букреев и Ансамбль им. Александрова "Раз, два" (1970)
41:55 – Клавдия Шульженко "Синий платочек" (1975)
44:26 – Ансамбль Ленинградского военного округа "Где же вы теперь, друзья-однополчане" (1984)
47:39 – Юрий Гуляев "Горячий снег" (1974)
50:29 – Людмила Зыкина "Ветераны" (1970)
54:02 – Лариса Голубкина "Огонек" (1975)
57:39 – Виктор Вуячич "Туман" (1970)
1:00:28 – Иосиф Кобзон "Где-то далеко" (1973)
1:03:52 – Юрий Антонов "Снегири" (1984)
1:06:24 – Алексей Покровский "Бери шинель, пошли домой" (1975)
1:09:56 – Леонид Утесов "Песня о неизвестном матросе" (1966)
1:12:38 – Клара Румянова "Песня о медицинской сестре" (1974)
1:15:06 – Всеволод Абдулов "Под звездами Балканскими" (1975)
1:17:05 – Ансамбль Ленинградского военного округа "Давно мы дома не были" (1984)
1:20:18 – Марк Бернес "Враги сожгли родную хату" (1967)
1:23:14 – Ансамбль Александрова "Фронтовики, наденьте ордена" (1970)
1:25:23 – Лариса Гелага "Смуглянка" (1984)
1:28:27 – Ирина Мирошниченко "В лесу прифронтовом" (1975)
1:31:51 – Сергей Захаров "Баллада о солдате" (1976)
1:35:35 – Михаил Ножкин "Песня солдата" (1982)
1:38:43 – Лев Лещенко "За того парня" из фильма "Минута молчания" (1977)
1:42:37 – Петр Глебов "Вечер на рейде". Антология советской песни. Военные сороковые (1975)
1:46:03 – Михаил Ножкин "Последний бой" из кинофильма "Освобождение". Голубой огонек 9 мая (1975)
1:48:27 – Юрий Богатиков "Золотая Керчь" (1984)
1:52:20 – Ян Френкель "Журавли" (1982)
1:56:50 – Людмила Зыкина "Девушка, помни меня" из фильма "Актриса" (1975)
1:59:04 – Людмила Гурченко "Жди меня" (1985)
2:01:08 – ВИА "Песняры" – "Песня о Бресте" (1976)
2:05:58 – Эдуард Лабковский "Партизанские тропы" (1970)
2:09:59 – Михаил Ножкин "Моя Москва" (1975)
2:13:00 – Песня Аркадия Островского "Сторонка родная" (1969)
2:18:28 – Алексей Кузнецов "В землянке" (1975)
2:20:56 – Лев Полосин и Борис Кузнецов "Мальчишки" (1975)
2:24:20 – Ансамбль им. Александрова "Соловьи" (1982)
2:30:02 – Ансамбль песни и пляски МО ПВО "Волжская круча" (1970)
2:35:00 – Игорь Сорокин "Обелиски" (1970)
2:38:27 – Михаил Воронцов "Давай закурим" (1975)
2:42:15 – Ансамбль песни и пляски им. Александрова "Перед дальней дорогой" (1964)
2:45:12 – Ансамбль Ленинградского военного округа "Мы, друзья, перелетные птицы" из фильма "Небесный тихоход" (1984)
2:47:31 – Иосиф Кобзон "Любимый город" (1990)
2:50:14 – Евгений Нестеренко "Солнце скрылось за горою" (1985)
2:52:08 – Остап Дарчук, Павел Кармалюк "Песня о Днепре" (1970)
2:58:00 – Эдуард Хиль "Песня военного корреспондента" (1977)
3:00:13 – Марк Бернес "Вечерняя" (Город над вольной Невой) (1984)
3:03:08 – Муслим Магомаев "Бухенвальдский набат" (1971)
3:06:46 – Бедрос и Филипп Киркоровы "Алеша" (1985)
3:09:54 – Песня из фильма "На всю оставшуюся жизнь" (1975)
3:12:13 – Эдуард Хиль "Нам нужна одна победа" из фильма "Белорусский вокзал" (1977)
3:15:05 – Дважды Краснознаменный им. Александрова Ансамбль песни и пляски Советской Армии "Священная война" (1975)
3:16:47 – Валя Карманов "На Земле безжалостно маленькой" (1973)