Майнила, как это было на самом деле.

Один из читателей прислал свою статью посвященную началу советско-финской войны и провокации в Майниле.Приближается очередная годовщина начала советско-финляндской войны, и в который в эти раз возобновляется интерес к событиям 26 ноября 1939 года в деревне Майнила. Разбирая в очередной раз подборки опубликованных в различных сборниках документов, мне удалось найти интересные данные, дающие новую трактовку событий. Отправной точкой к расследованию обстоятельств стал документ о задержании советскими пограничниками трех бойцов финской ДРГ 28 ноября 1939. Провожу скан документа из сборника.Итак задержанные были одеты в форму пограничников, дабы в случае задержания сослаться на потерю ориентировки. А теперь смотрим финский документ и что мы видим? Да, действительно Финляндия засылала на нашу территорию ДРГ! Отдельного внимания заслуживают формулировки: "…возвращалась на свою территорию после выполнения задания". Заметьте, еще только 28 ноября, никакой войны между СССР и Финляндией нет, а финские ДРГ уже выполняют задания на нашей территории, и дело не ограничивалось только разведкой, в первые дни войны наши войска понесли большие потери от мин, часть из которых была заложена согласно воспоминаниям очевидцев на нашей территории.Вторая немаловажная деталь: "эта группа потерь не понесла", значит были и другие ДРГ! Одну из которых и удалось накрыть. Далее, обратите внимание на факты обстрелов советской стороны при этих инцидентах, в том числе с применением артиллерии. Это ничто иное, как обеспечение отхода ДРГ на свою территорию, тут уместно вспомнить аналогичные современные события на границе с Украиной в Крыму. Итак прошло два дня после Майнильского инцидента, СССР потребовал Финляндию отвести от границы войска, ситуация напряженная, вот-вот полыхнет, сидеть бы финнам ровно и не обострять, так ведь нет лезут на рожон, притом намеренно, будто уверены в своей безнаказанности… Видать щедрые посылы от Запада были получены, ну а дальше было как всегда -)Вернемся на несколько дней назад, посмотрим отчет финских пограничников об инциденте в Майниле, смотрим фрагменты.Вроде как все гладко и даже огневую позицию они якобы вычислили, но при внимательном рассмотрении видны нестыковки. Очевидцы уверенно заявляют что выстрел сделан из миномета, и понятно почему: между звуком выстрела и разрыва как уверяет очевидец прошло около 20 секунд, скорость полета мины меньше чем у гаубичного снаряда а траектория круче. Огневая позиция гаубицы просто не могла находиться в указанном месте. Однако в ответной ноте финского правительства (смотрим скан) фигурируют именно пушечные выстрелы и в качестве доказательства своей непричастности финны говорят о том, что якобы отвели орудия от границы.Показания меняются буквально на лету. Почему? Дело было в конце ноября, земля уже подмерзла, мина падает почти вертикально с малой скоростью и при разрыве почти не зарывается в грунт, воронка от мины 81-82мм будет очень небольшая. Но очевидцы уверенно говорят о больших воронках. Получается, что выстрелы были произведены с большего расстояния и огневая позиция южнее, а это уже финская территория.Второе важное обстоятельство – время инцидента 15-45 .. 15-55 по Москве, закат по астрономическим данным был около 16-09. Это важно. Нормальные фотографии место обстрела сделать невозможно, нужно переждать пока обстрел кончится, сбегать за фотоаппаратом, к тому времени уже наступят сумерки. Даже полноценный осмотр место происшествия до темноты провести невозможно. Если все сделать на следующее это финская сторона может сказать, что за ночь русские все подтасовали. Не оставлять же убитых и раненых на земле на всю ночь ради "красивой медийной картинки" как говорят сейчас! Более логичным временем было бы раз ранее утро, как раз успели бы все заснять и освидетельствовать в светлое время суток.Третье важное обстоятельство: один и пограничников позиция которого южнее остальных говорит о ружейной перестрелке, которая была зафиксирована южнее места обстрела.Теперь рассмотрим скан следующего документа: так называемых "Воспоминаний Хрущева".Надо сказать к нему следует относиться весьма осторожно, так даже ярые адепты "Сталинской провокации" вроде Тараса признают, что Кулик (по Хрущеву главный организатор) командовал войсками севернее Ладожского озера и находился в нескольких сотнях километров от места инцидента. Важно другое – по Хрущеву имело якобы планировались обстрелять территорию Финляндии с целью вызвать ответный огонь. Но что интересно, когда доходит до описания самого инцидента, он говорит очень неуверенными и обтекаемыми фразами "вроде обстреляли", "финны кажется ответили" и.т.д Важно что и по Хрущеву на границе была перестрелка! И после этого эпизода до утра 30 ноября периодически вспыхивали перестрелки! Вкупе с документально подтвержденными задержаниям диверсантов и подтверждением финской стороной фактов ведения на территории СССР разведовательно-диверсионной деятельности картинка складывается для финской стороны крайне неприятная.Знаю что скажут адепты "Сталлинской агрессии" – дескать это были ответные действия на инцидент, я 26-го финны были белые и пушистые, а потов поняв, что войны не избежать приняли превентивные меры. Но простите, даже мало-мальски разбирающийся в военном деле человек скажет, что нельзя подготовить ДРГ для операции в тылу за один день! Подобного рода операции готовятся неделями.Кстати даже задержание диверсантов не отрезвило финнов, смотрим следующий фрагмент.Пусть даже часть событий и преукрашена, явно видно, что 28 и 29 ноября имели место попытки проникновения на советскую территорию. Почему финское правительство вело себя мягко говоря неразумно? Вряд ли финское руководство состояло сплошь из умалишенных, склонных к суициду!Ответ напрашивается сам собой: потому, что им была обещана серьезная поддержка со стороны Запада на случай войны с СССР!Тут мы подходим к сути проблемы. Да была обещана поддержка, но для этого надо было выставить СССР агрессором иначе как Западу оправдать вмешательство? И тут мы внезапно приходит понимание, что Финляндия очень заинтересована в инциденте который подтолкнет СССР к активным действиям. Посмотрите документально: подтверждены факты проникновения ДРГ с сопутствующей перестрелкой с применением стрелкового оружия и артиллерии. Но ведь в Майниле было то же самое! И перестрелка и орудийный обстрел. Что если там имели место события в выход финской ДРГ попавшей в сложное положение на свою территорию а обстрел был проведен для отвлечения внимания. Тогда все встает на свои места. Опять вспоминаем о времени инцидента, перед закатом – очень удобное время, чтобы нагнать паники и уйти под покровом темноты. Ночью обстрел производить трудно приборов ночного видения тогда еще не было, а беспрепятственно уйти видимо не получалось. Куда шла ДРГ и зачем? Дело в том , что к концу 30-х на советской части Карельского перешейка еще оставались небольшие деревни с преимущественно финским населением. Многие из них негативно восприняли коллективизацию в силу национальной склонности к индивидуализму. Позже после возвращения Прибалтики коллективизация шла с учетом опыта 30-х и национальных особенностей ведения хозяйства местным населением, что позволило избежать прежних перегибов. Но тогда, до ВМВ у финской разведки была благодатная почва для создания агентурной сети, проведения саботажа и диверсий не только на территории Карельского перешейка, но в самом Ленинграде. Часть агентурной сети была уничтожена в ходе чисток 1937-38 годов, но конечно не вся.Смотрим интересный фрагмент из книги "Бои в Финляндии" становится ясно, кто были жертвы – группа лыжников, проводящих занятия у границы. Думаю все же финны не планировали намеренно убивать советских солдат, скорее всего жертвы были случайными, а обстрелять планировалось пустую территорию. Конечно остается вопрос, почему советская сторона не заявила о проникновении ДРГ? Но представьте себя на месте командира: на вашу территорию беспрепятственно проник противник, выполнил задание, потом с боем беспрепятственно ушел на свою территорию, а вас потери и одного убитого и пленного финна! И заметьте, после инцидента охрану границы усилили. В принципе после Майнилы уже стало ясно, что дело идет к войне на месте и посчитали, что война все спишет.Подведем промежуточный итог: ни о каком "вероломном вторжении в мирную Финляндию" говорить не приходится на утро 30 ноября периодические перестрелки из стрелкового оружия и артиллерии шли почти на всем протяжении границы. Фактически война уже шла, и спровоцирован кризис был отнюдь не СССР! СССР не засылал диверсантов на финскую территорию!Почему же Финляндия не получила обещанной "быстрой и решительной поддержки" со стороны Запада? Армии Англии и Франции были не готовы к войне подготовить войска и организовать вторжение в Норвегию они смогли только к апрелю 1940 года, когда все было кончено. Когда война шла вовсю, в канун Нового года обещали прислать помощь к марту, это не факты что известны. В ноябре видимо обещали помочь в декабре. Не удалось и получить поддержку от Норвегии и Швеции, На западе видимо ожидали, что ради защиты от "Русской агрессии" они рады будут видеть у себя иностранные войска. Не добившись разрешения, союзники планировали высадку без оного, эта перспектива их не радовала, они пытались изменить позицию скандинавских стран, теряли время и в результате их опередили немцы.Вернемся немного назад для объяснения причин кризиса взаимоотношений СССР и Финляндии. При создании Великого Княжества Финляндского Александром Первым была допущена ошибка – не нужно было передавать ВКФ Выборгскую Губернию, Даже Валаам бездумно передали, даже несмотря на это русское население бывшей Выборгской губернии в 1918 было значительным и оно было бы много больше без передачи которая прервала естественный процесс русской колонизации Ингерманландии и Карельского перешейка сократив приток русских переселенцев. Во время Гражданской войны в Финляндии имели место депортации и отмечались случаю геноцида русского и русскоязычного населения.Близкое расположение границы и Ленинграда создавало серьезные проблемы безопасности особенно при возможной переброске войск третьей стороны. Еще хуже была ситуация на море, владея островами финны могли при желании полностью блокировать выход из Финского залива. В мирное время это еще было терпимо, но в условиях начала ВМВ ситуация резко усложнилась, и дело даже не том, что Финляндия могла пригласить на свою территорию иностранные войска, они могли разместиться там и без ее согласия. При планировании десанта в Норвегию Великобритания и Франция планировали растоптать ее суверенитет и лишь собственная нерасторопность помешала, в результате чего первыми оказались немцы.Именно поэтому проблему пытались решить путем переговоров, требования были очень умеренные, но финны тянули время, соглашаясь на копеечные передвижения линии границы, что не решало проблемы. Более того, переговоры еще шли, а уже готовилась эвакуация населения, проводились инженерные работы. Смотрим фрагмент из книги "Бои в Финляндии" к концу ноября финское приграничье вымерло. Да действительно СССР к концу осень начал перебрасывать войска к границе, но простите, тогда финские приготовления к войне уже были очевидны.Вспомните основные упреки к советскому командованию: нет решающего перевеса в ЛС, только в технике, укрепления не разведаны, карты плохие, лыжных отрядов почти нет. Что-то не похоже на подготовку к агрессии. Да и потом – сосредоточение войск у границы вовсе не означает неизбежной войны, вспомним сколько копий ломалось в 2014 вокруг сосредоточения наших сил на границе с Украиной, чем кончилось? Ничем, не было никого вторжения.Итак ситуация обрисована, но все же не всем понятна причина по которой Финляндия избрала путь конфронтации, даже не пытаясь решить вопрос миром. Дело в агрессивной идеологии "Паугризма" которая имела место финском обществе. "Интеллигенты" мечтали о великой финно-угорской империи от Швеции до Урала по протекторатом из Хельсинки. Рекруты на занятиях распевали песни вроде "..обыватель в панике: Питер маленькое княжество на окраине Финской империи". Агрессию в годы Гражданской войны финны называли не иначе как "Племенной войной", дескать карелы, саамы, а там глядишь и коми – это тоже финны, просто не понимают этого. Вторую мировую финны посчитали удачным шансом расширить свою территорию, причем в основном чужими руками, Запад должен был разгромить СССР, финны подобрать все, что плохо лежит. Заметьте, когда Германия стала брать в Европе верх, финские "демократы" безо всякого стеснения поспешили занять очередь на поклон к Гитлеру. В 1942 году финны радостно распевали перевод немецкой песни "За Урал" Со словами: "За Урал! За Урал, удирает Ваня, сапоги порвал!"А в 1944, когда стало ясно, что ставка бита, поспешили обратно, вот только Запад в очередной раз вытер о них ноги, дав СССР свободу действий. Впрочем, урок финским обществом был усвоен, большой ценой далось осознание своего реального места в мире. Лишь избавившись от язвы национализма, Финляндии удалось построить нормальные отношения в великим соседом.

Источник: colonelcassad.livejournal.com