Песня – 82. Финал



Большой детский хор ЦТ и ВР под управлением Виктора Попова и Эстрадно-симфонический оркестр. Дирижер Юрий Силантьев – Детство – это ты и я

Ксения Георгиади – Поезд юности

Лев Лещенко – Магнитка

Вокально-инструментальный ансамбль “Самоцветы” – Амурский вальс

Людмила Рюмина – Цветы России

Заур Тутов – Пройдя сквозь годы (“Как жили мы, борясь” из к/ф “Не бойся, я с тобой!)

Надежда Чепрага – Молдавские кодры

Юрий Богатиков – Осеннее золото

Татьяна Рузавина и Сергей Таюшев (вокал, гитара) – Обида

Вокально-инструментальный ансамбль “Верасы” – Завируха

Курдюмова Лариса (вокал) – Колыбельная

Хор мальчиков специальной детской музыкальной школы им. Э. Дарзиня (г.Рига, Латвия) под управлением Яниса Эренштрейта, Раймонд Паулс (фортепиано) – Я свинопас, овцепас

Роза Рымбаева – Здесь мой дом

Леонид Борткевич – Мотыли

Валентина Толкунова – Я не могу иначе

Иосиф Кобзон – Моя глубинка

София Ротару, ансамбль “Студия советской песни”, художественный руководитель Вадим Судаков – Вставайте

Валерий Топорков – Встреча друзей

Валентина Толкунова. Большой детский хор ЦТ и ВР под управлением Виктора Попова, Лев Лещенко Эдита Пьеха, София Ротару – Попурри на песни прошлых лет: “Спят усталые игрушки”, “Песня крокодила Гены”, “Начало”, “Надежда”

Людмила Зыкина и Государственный академический русский народный ансамбль “Россия” п/у Виктора Гридина – Где ты, где ты, отчий дом

Леонид Серебренников – Дон Кихоты (из песенного цика “Испанские сюжеты”)

Анна Широченко – Нашей юности оркестр

Юрий Богатиков и хоровая группа Ансамбля песни и пляски МВО п/у Владимира Гордеева – Четвертая весна

Эдита Пьеха и Константин Клеймиц (фортепиано) – Баллада о старом рояле

Ансамбль “Русская песня” под руководством Надежды Бабкиной – Черемуха

Иосиф Кобзон – Реченька

Тамара Гвердцители – Цветет сирень

Алла Пугачева – Старинные часы

Вокально-инструментальный ансамбль “Верасы” – Любовь моя

Георгий Минасян, Сюзанна Маркарян, Анжелика Тополян – Аревик

Галина Беседина, Владимир Соколов – Глаза любви

Вокально-инструментальный ансамбль “Ялла” п/у Фарруха Закирова (Узбекистан) – Учкудук

Валентина Толкунова – А любовь-то лебедем

Лев Лещенко – Качели

София Ротару и Вокально-инструментальный ансамбль “Червона Рута” – Меланколие

Людмила Гурченко – Московские окна (фрагмент), Дорогие мои москвичи (фрагмент)

Эдита Пьеха, все участники концерта – Песня остается с человеком

Год производства: 1982

В заключительном концерте XII Всесоюзного телевизионного фестиваля советской песни принимают участие Ксения Георгиади, Лев Лещенко, Алла Пугачева, Людмила Зыкина, Роза Рымбаева, Галина Беседина, Татьяна Рузавина и Сергей Таюшев, Тамара Гвердцители, Валентина Толкунова, София Ротару, Иосиф Кобзон, Людмила Рюмина, Заур Тутов, Надежда Чепрага, Юрий Богатиков, Лариса Курдюмова, Леонид Борткевич, Валерий Топорков, Леонид Серебренников, Алла Широченко, ансамбль “Русская песня” под руководством Надежды Бабкиной, Людмила Гурченко, Георгий Минасян, Сюзанна Маркарян, Анжелика Тополян, вокально-инструментальные ансамбли "Верасы", "Самоцветы" и "Ялла", Большой детский хор ЦТ и ВР п/у Виктора Попова и Эстрадно-симфонический оркестр п/у Юрия Силантьева.

Ведущие – дикторы ЦТ Татьяна Ромашина и Юрий Ковеленов.

Гл. ред. музыкальных программ