Варианты для малых стран НАТО по подготовке к многодоменным операциям
Варианты для малых стран НАТО по подготовке к многодоменным операциям
Недавно появился новый термин "многодоменные операции" (MDO), который описывает, как будут вестись сражения в будущем, поскольку вооруженные силы будут действовать более концентрированным образом (рисунок 1), что означает, что они будут действовать в пяти военных областях: воздушная, наземная, морская, космическая и киберпространство. Военные операции будут проводиться в пяти областях под их одновременным управлением или координацией из единого центра. На это новое восприятие, возможно, изменение ведения войны, влияет уровень современного технологического развития, необходимость повышения живучести собственных войск на поле боя и понимание того, что эффективная военная деятельность требует действий, проводимых не только в классических военных условиях, но также в космосе и киберпространстве. Это, конечно, меняет устоявшееся понимание ведения военных операций, и сейчас самое подходящее время начать думать о том, как малые страны НАТО будут адаптироваться к этим изменениям.
Рисунок 1. Концептуальная разница в выполнении операций
Наибольшего прогресса в этой области добились Соединенные Штаты.Поэтому в этой статье мы сначала обсудим понимание США проведения MDO, какие дополнительные национальные возможности у США уже есть и как они интегрированы в военные структуры. Мы продолжим статью обзором других стран НАТО в этом отношении и завершим размышлениями о том, как Вооруженные силы малых стран НАТО должны готовиться к будущим вызовам, которые несет с собой МДО.
Изменения в Вооруженных силах США
Мы начнем этот раздел с обсуждения термина MDO, затем рассмотрим изменения, происходящие в Вооруженных силах США, и закончим изменениями, происходящими на их совместном уровне. Термин MDO впервые был использован армией США в 2017 году с введением многодоменных боевых действий в качестве продолжения концепции концентрированного оружия в 21 веке. В этой публикации была выявлена необходимость изменения методов ведения войны, чтобы позволить армии США действовать во всех областях, которые хорошо адаптированы потенциальными противниками и усилены их военной мощью. Предполагается, что в будущих конфликтах будут использоваться различные средства воздействия на противника в электромагнитном, информационном и киберпространстве; также будут использоваться другие средства, такие как эффекторы космического базирования, экономические, юридические и политические инструменты давления.Конечно, все эти меры могут быть также введены в ответ на действия потенциальных противников США.
Отмечается, что своевременный и быстрый обмен данными между различными субъектами и штабами, действующими в МО, является ключом к успеху. Это может быть обеспечено выбором оптимальной архитектуры обмена данными. Необходимо создать гибкую структуру взаимодействия и оперативного управления, поскольку операции будут проводиться в динамичной среде и с ограниченными ресурсами.
Разрабатываемые в настоящее время разведывательные системы для выявления и отслеживания целей в глубине поля боя получат дальнейшее развитие, равно как и средства уничтожения целей, которые станут более точными и смогут поражать цель с еще большего расстояния. Разведывательные системы будут интегрированы в единую сеть, которая позволит получать информацию от различных датчиков, беспилотных разведывательных платформ, наземных, морских, воздушных подразделений и спутников в космосе.
В публикации подчеркивается, что успешное проведение MDO требует не только военного компонента США и возможностей партнеров, но и других средств, доступных правительству в целом, для содействия решению военных проблем. Разработанная концепция подробно описывает возможные действия сил противника и собственные приоритеты для развития потенциала в рамках подготовки и реализации MDO в 2025-2040 годах.
Большая часть концептуальных размышлений, выраженных как в вышеупомянутой публикации, так и в других публикациях, в настоящее время применяется на практике армией США.В докладе Конгрессу, опубликованном в ноябре 2021 года, упоминается, что будут созданы пять целевых групп MDO (рисунок 2). Интересно, что две из них уже полностью функционируют. Первая из них базируется в американском штате Вашингтон и отвечает за операции в Тихом океане, в то время как вторая базируется в Висбадене, Германия, и отвечает за поддержку операций на европейском и африканском континентах.
Рисунок 2. Общая структура целевой группы МОО
Предполагается, что оперативная группа MDO останется под командованием и контролем командующего театром военных действий, например, командования сухопутных войск США в Европе и Африке. Однако, спускаясь по уровням корпус-дивизия-бригада, часть потенциала оперативной группы MDO, имеющейся на театре, может быть выделена для поддержки определенных этапов операций. Кроме того, некоторые воинские подразделения имеют собственные оригинальные подразделения боевой поддержки и поддержки боевой службы, которые обладают передовыми техническими возможностями для ведения радиоэлектронной борьбы. Кроме того, национальные или международные возможности киберзащиты могут быть включены на уровне корпуса, а элементы радиоэлектронной борьбы могут быть приданы на уровне дивизии.B штаб-квартире бригады может быть предоставлен доступ ко всем разведданным, полученным доступными средствами.
На уровне объединенных сил США ведутся разговоры о необходимости обмена информацией и укрепления существующих и создания новых возможностей. В настоящее время разрабатывается существующая инициатива по обмену информацией между армией и военно-воздушными силами США (Объединенный объединенный универсальный C2 (CJADC2)). Ожидается, что инициатива приведет к разработке функционирующей системы обмена данными для обмена большими объемами данных во время MDO. Тем временем в США были созданы Космические силы. за последние несколько лет были разработаны новые средства киберзащиты, например, 915-й батальон кибервойны. Были установлены приоритеты для будущих приобретений, которые будут последовательно укреплять или наращивать новый потенциал, необходимый для выполнения MDO. Планируется усилить возможности разведывательных/кибернетических боевых подразделений и увеличить количество систем ПВО средней дальности и артиллерийских систем большой дальности.
Подводя итог, американские военные предпринимают очень большие шаги к внедрению в практику нового способа ведения боевых действий. Это отражается в медленном и неуклонном осуществлении структурных реформ, подготовке концептуальных документов, приобретении новых вооружений и техники и обучении войск.
Амбиции и инициативы других стран НАТО
Рисунок 3.Предлагаемая структура 1-го германо-нидерландского корпуса
Между тем, другие страны НАТО не публикуют свои планы о том, как они будут готовиться к изменению режима ведения войны и какие конкретные меры будут приняты. Интересно, что в 2020 году Министерство обороны Эстонии подписало соглашение с Будущим командованием США о создании совместной рабочей группы для разработки решений и экспериментов в области киберзащиты и обмена данными. Вполне вероятно, что некоторые из результатов будут реализованы позже силами США и НАТО[4].
Концепции, разработанные в США, как представляется, частично передаются другим странам, но никто не спешит проявлять такую инициативу. Страны предпочитают ждать, пока будет разработана, протестирована общая система НАТО или США (возможно, CJADC2), а затем, как ожидается, присоединятся. Некоторые страны осуществляют структурные изменения, создавая отдельные штабы в своих вооруженных силах, что может способствовать лучшему обмену информацией и более скоординированному планированию операций между различными военными средами.
Подготовка к MDO в малых странах НАТО
Страны хорошо понимают, что внедрение MDO является проблемой, которую необходимо преодолеть. Малым государствам, являющимся членами НАТО, легче подготовиться к этим изменениям, поскольку НАТО в настоящее время пытается унифицировать позиции стран по МДО, однако это не ограничивает способность страны последовательно готовиться к изменениям, предпринимая некоторые действия, перечисленные ниже.
Было бы целесообразно разделить подготовку на несколько этапов. На первом этапе необходимо провести обзор ресурсов в рамках национальных систем обороны, чтобы определить и оптимизировать возможности, необходимые для выполнения MDO, и попытаться как можно скорее включить их в военные учения. Одним из примеров могут служить элементы киберзащиты. Это позволило бы командирам понять потенциал назначенных элементов, в данном случае киберзащиты, а специалисты по кибербезопасности осознали бы их важность при проведении военных операций. То же самое можно было бы сделать с помощью разведывательных служб воздушного или космического базирования, которыми обычно управляют военные подразделения или подрядчики. В обучении также должны участвовать представители компаний, предоставляющих такие услуги.
На втором этапе необходимо обеспечить более интенсивное сотрудничество между различными видами служб в Вооруженных силах, но также должны быть задействованы другие субъекты, которые будут действовать в рамках общей обороны страны. Очень важно, чтобы как можно больше сотрудников знали о важности своевременного обмена информацией во время конфликта. Участие этих субъектов в совместных учениях или других мероприятиях позволит им понять специфику будущей операции и особенности других элементов. Для углубления понимания MDO было бы также целесообразно направить некоторых офицеров или сержантов в учебные заведения других военных служб. На курсах, организуемых на высших военно-штабных курсах, необходимо уделять повышенное внимание важности предмета MDO.
В-третьих, необходимо принять решения об архитектуре обмена данными. Это решение может быть принято совместно с союзниками по НАТО или индивидуально, если поиск технических решений в Альянсе занимает слишком много времени. Скорее всего, страны НАТО выберут американскую информационную систему CJADC2. С помощью этого решения необходимо будет последовательно и целенаправленно устанавливать датчики в военную технику, имеющуюся в распоряжении Вооруженных сил. Это позволило бы объединить имеющиеся данные в единое информационное пространство и обеспечить оптимальное использование оборудования. Кроме того, данные будут предоставлены другим странам НАТО во время конфликта, что улучшит оперативную совместимость и сделает общую операцию успешной. Важно отметить, что сегодня на рынке существует множество коммерческих решений, которые позволяют интегрировать датчики, системы управления огнем и принятия решений и эффекторы. На данном этапе рекомендуется, чтобы представители Вооруженных Сил проявили интерес к испытаниям подсистемы CJADC2, организованным Вооруженными силами США, например, США. Армия проверяет конвергенцию проекта, ВМС – превышение проекта, ВВС – усовершенствованную систему управления боем.
Кроме того, новое оружие, датчики и эффекторы должны иметь возможность обмениваться данными через единую систему обмена данными. С этой целью необходимо пересмотреть Каталог возможностей Вооруженных сил и требования к недавно приобретенным системам вооружений. В будущем число разведывательных возможностей будет расширяться по мере приобретения большего количества беспилотных летательных аппаратов и спутников или стратосферных платформ. Системы обмена данными и дополнительные датчики будут последовательно устанавливаться в устаревших системах.
Наконец, необходимо обновить публикации доктрины, обеспечить подготовку персонала и расширить осведомленность об эффективности MDO. Конечно, упомянутые этапы могут пересекаться и проходить параллельно.
Если возникнет необходимость, представители национальной оборонной промышленности, науки и бизнеса должны быть вовлечены в эту трансформацию для разработки определенных национальных решений, которые позволят Вооруженным силам добиться успеха в будущем.
Автор : майор . Donatas Palavenis,
Главный специалист Военного института при Командовании подготовки и учения Вооруженных сил Литвы
https://smallwarsjournal.com/jrnl/art/options-small-nato-countries-prepare-multi-domain-operations – цинк