Ни для кого не секрет, что внешнеполитическая линия, повестка России напрямую определяется Президентом, а далее АП, Совет безопасности и МИД России. Последний не имеет полномочий для самостоятельного принятия резких решений и жестких слов, выходящих из заданного коридора. Любые резкие, сильные слова, смена вектора и т.д. обязательно согласовываются и являются отражением принятых решений. По такому принципу работают PR-службы, когда нет четких вводных, их комментарии максимально обтекаемы и общие, возможно даже эмоциональные. Если принято и доведено решение, появляется лаконичность, прямота и конкретика в формулировках.

Другой особенностью руководства нашей страны, которую можно называть почерком, а можно отражением профессиональной деформации первого лица, является честность в объявлении намерений / угроз, своего рода «old school» геополитики. Последнее не надо путать с прямолинейностью, хвастовством и очевидным блефом, характерным для современного Запада. Когда с нашей стороны происходит обещание каких-либо конкретных действий или запуска конкретных проектов, то это означает, что практически все готово и/или точки неопределённости пройдены.

Послу Британии заявлено, что «ответом на украинские удары с применением британского оружия по территории России могут стать любые военные объекты и техника Великобритании на территории Украины и за ее пределами» . С высокой долей вероятности, Россия определила для себя цели и подготовила всё для ответного удара. Исходя из тональности и формулировок, речь идёт о зарубежных военных базах Британии, в первую очередь вне Европы (стран НАТО), а также военные корабли в нейтральных водах.

Не надо думать, что в Кремле забыли про симметрию и жаждут бездумно повысить ставки, давая безусловный повод НАТО для вмешательства. В конце концов, удары по базам США на Ближнем Востоке не приводят к реакции со стороны всего блока, вот и тут, мало ли кто из местных партизан в Африке, на Ближнем Востоке или ещё где начал прицельно бить на сотни километров ракетами российского производства. Не поймут с первого раза, можно найти цель для гиперзвука и проверить, верен ли расчёт: одна ракета – один большой корабль. Месть нужно подавать холодной.

Комментарий относительно учений с применением нестратегического ядерного оружия тоже прекрасен, совершенно прямо и открыто сообщается, что F-16 рассматриваются, как носители ядерного оружия, а российские ядерные ракеты малой и средней дальности вскоре появятся (минимум есть договоренности, максимум – находятся) в очень болезненных и интимных для Запада точках мира.

По тональности происходящее не похоже на рефлексию и ответ больше напоминает домашнюю заготовку, когда решения приняты, планы на основные варианты понятны. К этому напрашивается большое наступление русских войск на бУкраине, с предварительными психологическими и информационными ударами по странам НАТО, чтобы они напугались и не делали резких и необдуманных движений. Россия предложила странам НАТО ответить за свои слова, при этом персональный акцент сделан на Британии и Франции.

И, да, Россия переходит к активным действиям, к которым готовилась долгое время, происходящее очень напоминает артподготовку, которая началась по всем направлениям, как и положено в современной войне, красиво…

Источник

Андрей Школьников

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. Россия честно объявляет свои намерения и угрозы, не прибегая к блефу.

2. Заявление послу Британии об ответе на применение британского оружия означает, что Россия подготовила цели для ответного удара, возможно, по британским военным базам за пределами Европы и кораблям.

3. Комментарий об учениях с нестратегическим ядерным оружием сигнализирует, что Россия рассматривает F-16 как носители ядерного оружия и российские ядерные ракеты малой и средней дальности появятся в "болезненных" для Запада точках мира.

4. Тональность и формулировки указывают на то, что решения приняты и планы на основные варианты понятны.

5. Происходящее напоминает артиллерийскую подготовку перед большим наступлением русских войск на Украине, с психологическими и информационными ударами по странам НАТО.

6. Россия переходит к активным действиям, к которым готовилась долгое время.

Вывод:

Статья указывает, что Россия завершила подготовку к значительной эскалации конфликта на Украине и готова нанести удары по западным странам, предоставляющим помощь Украине. Тон и формулировки намекают, что решения уже приняты, планы составлены, и Россия переходит к активным действиям, начиная с артиллерийской подготовки в виде психологического давления и угроз в адрес НАТО. Это может быть преддверием большого наступления на Украине, сопровождающегося ударами по западным военным объектам.