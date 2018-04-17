Наследование власти в СССР холуями англосаксов

Горбачёвская перестройка опиралась на многочисленный кадровый корпус, который в течение примерно пятнадцати лет специально для неё готовился в структурах, связанных с аппаратом ЦК КПСС и Совмина под патронажем «партнёров» – англосаксов. Этот корпус к 1985-ому году контролировал практически все основные властные структуры СССР, кроме армии.

Или следствие простого предательства Горбачёва и присных. И совсем наивным представляется утверждение, что Советский Союз распался вследствие неискоренимых недостатков его экономической системы, не позволявшим ему развиваться, из-за чего он отставал от "развитых стран".



А до этого, т.е. до начала систематической работы по подготовке кадрового корпуса изменников Родины, или с момента хрущёвского госпереворота 1953-го года и вплоть до начала семидесятых годов, верхушка постсталинской властной «элиты», в которой всё большую роль играла прямая агентура западных «партнёров», открывала для себя окно Овертона, приучала себя и свой ближний круг к мысли о допустимости предательства национальных интересов Советского Союза ради своих корыстных интересов.



Это их латентное стремление к измене Родине, тем не менее, находило отражение в творчестве и в общественном поведении деятелей культуры, чутко улавливавших психологический настрой власть предержащих, перед которыми деятели культуры традиционно раболепствовали.



А у истоков этой тридцатилетней напряжённой и целенаправленной подготовительной работы стоял Н.С. Хрущёв.

За Хрущёвым тянется кровавый след столь жутких преступлений, оставшихся безнаказанными, что невольно на ум приходит мысль о наличии у него могущественного покровителя.



Этот покровитель должен одновременно принадлежать к партийной верхушке и быть напрямую связанным, как сейчас принято говорить, с западными партнёрами. Иначе невозможно объяснить, как наш герой, талантливый, но полуграмотный проходимец и латентный троцкист, столь системно и эффективно гадил советскому народу, России, и, не смотря на это, оставался на вершине государственного управления.

Быстрота, с которой Хрущёв на Женевской конференции летом 1955-го года дал согласие Эйзенхауэру на проведение роковых для СССР реформ, включая десталинизацию, говорит о том, что, во-первых, англосаксы располагали компрометирующими Хрущёва материалами, – мы можем только гадать, какими, и, во-вторых, что раньше, до этой конференции, был у них налажен контакт через доверенное лицо.



Причём, для Хрущёва это должен был быть близкий к нему человек, наставник, мнению которого он всецело доверял. Поищем этого таинственного наставника-покровителя.

Итак, наставник – "авторитет" должен принадлежать к партийной верхушке и занимать в ней высокое положение. Иначе он не смог бы прикрывать преступления Хрущёва. То есть должен был быть членом предвоенного Политбюро и послевоенного Президиума ЦК, иметь большой партийный стаж.



Этим наставником не мог быть Л.М. Каганович. Его Хрущёв скушал вместе со всей антипартийной группировкой, включая примкнувшего к ней Шипилова, в конце июня 1957-го года. Наставник после окончания этой трапезы должен был уцелеть.

Если мы сравним списки членов Президиума ЦК КПСС, избранных на пленуме ЦК 27 февраля 1956-го года, и избранных на пленуме ЦК 22 – 29 июня 1957-го года, то найдём, что из "стариков" после трапезы сохранился один – А.И. Микоян, и добавился один – О.В. Куусинен. Член КПСС с 1904 года О.В. Куусинен, финн, в 1957 – 1964 гг. секретарь ЦК.



Автор о нём пишет: "Был маленького роста, щуплого телосложения, с небольшой головой с сильными залысинами, худым лицом и синими глазами-льдинками. Остроумный, обладал чувством юмора.



Руководитель авторского коллектива по составлению записки «Об отмене диктатуры пролетариата и переходе к общенародному государству», одобренной Президиумом ЦК КПСС и включенной в виде соответствующего раздела в Программу КПСС, принятую при Н.С. Хрущеве на ХХII съезде КПСС (1961)".

О.В. Куусинен, известный деятель Коминтерна, к концу жизни вполне продемократический еврокоммунист-ревизионист, как известно, был наставником Ю.В. Андропова.



То, что он в возрасте 75-ти лет, после окончательного погрома сталинского Президиума ЦК был впервые избран секретарём ЦК, наводит на определённые мысли: не он ли искомый наставник Хрущёва, решивший выйти на авансцену? Видимо, всё-таки, не он.

О.В. Куусинен умер 17-го мая 1964-го года, как раз во время операции по смещению отработавшего своё Хрущёва. В это время "партнёрам", очевидно, требовался в наличии живой и здоровый их человек у вершины власти в СССР, который должен был принимать участие в заговоре и обеспечить должное наследование власти. Такой человек у них в ЦК был, поработал хорошо, передача власти в ходе переворота прошла для "партнёров" вполне благополучно.

В поиске наставника будем исходить из следующих соображений. Начавшаяся осуществляться англосаксами сразу после войны новая, обещавшая стать длительной, программа уничтожения либо полного подчинения правительству англосаксонского мира Советского Союза (исторической России) требовала неразрывности в своём проведении.



Смерть или отставка их агента, например, члена Президиума ЦК, столь счастливо завербованного тогда, когда он был ещё молодым перспективным в смысле лидерства большевиком, без замены его на равноценного агента, надолго затянула бы проведение операции.



Этого нельзя было допустить. Поэтому, очевидно, подготовка и продвижение наверх своей смены для стареющего суперагента в последние годы перед отставкой должна быть основной его задачей.

То, что такой суперагент существовал, можно утверждать со стопроцентной вероятностью. Во время перестройки одной из основных пропагандистских тем режима была тема предательства большевиками национальных интересов России интересам Запада, интересам "партнёров".



Мол, большевики не были патриотами, а вот либералы – западники, – были. По факту, конечно, мы знаем, что либералы – западники за несколько месяцев весны – лета 1917-го года разорвали Россию в клочья, а не патриоты – большевики за три года худо – бедно сумели заново собрать её почти целиком. Но речь сейчас мы ведём о другом.

Очевидно, либералы частично правы. Среди лидеров РСДРП(б) наверняка была агентура англосаксов. Иначе и быть не могло, чтобы за столько лет пребывания этих лидеров в швейцариях кто-то из них не был бы завербован. В профессионализме британской разведки оснований сомневаться нет ни у кого.



А уж далее, как положено, цепочка вербовки продолжилась. Возможно, продолжилась вплоть до нашего времени. Кроме того, англосаксы в разведке никогда не кладут все яйца в одну корзину.



Когда они увидели, что в верхушке большевиков назревает раскол по линии Троцкий – Сталин, то, очевидно, они озаботились тем, чтобы и в группе Сталина был их человек. Вот этот человек и стал тем суперагентом, которого мы ищем.

Кроме задачи подготовки своей смены, важнейшей для суперагента являлась также задача не допустить после отставки Хрущёва к вершине власти в СССР группу коммунистов – патриотов, которые не могли не быть сталинистами. Приход к власти этой группы означал бы серьёзный откат в проделанной работе.



Как выполнялась эта вторая задача, нам проясняет А.И. Микоян в своих воспоминаниях:



"Совершенно неожиданно для меня группировка Шелепина в начале 1967г. обратилась ко мне с предложением принять участие в их борьбе против группировки Брежнева… <…> …выступить первым, исходя из моего авторитета в партии, после чего они все выступят и сместят Брежнева с поста Первого секретаря. <…>



Кончилось же дело тем, что секретарь МК Егорычев, соратник Шелепина, выступил на Пленуме ЦК с резкой, но малообоснованной критикой Министерства обороны и ЦК в руководстве этим министерством: Москва, мол, плохо подготовлена к внезапному нападению со стороны США. <…>



Брежнев понял эту вылазку как начало открытой борьбы против него. После этого Пленума Шелепин был переведен в ВЦСПС, а позже выведен из руководства и отправлен на пенсию. Егорычев уехал послом в Данию, а Семичастный (председатель КГБ) был снят с должности и отправлен на партийную работу в Сумскую область на Украине".

Микоян откровенно написал, что это именно он выбил молодые кадры партии перед своим выходом на пенсию. Наставник Хрущёва сам себя похвалил и тем открылся нам в этом своём качестве. Слаб человек.

А вот как комментирует "заговор молодых", т.е. "группировки Шелепина", Н.Н.Месяцев: (В. Чикин, "Девяностолетний следователь вспоминает "дело врачей" и другие тайные истории", газета "Советская Россия", 1.06.2010, "Девяностолетний следователь" – это Н.Н.Месяцев, бывший председатель Гостелерадио СССР):



"Чушь! Никакого заговора не было. Слухи сочинялись там, где готовились решения о снятии с постов. Вслед за инсинуациями устраивались инсценировки. Встречаются, скажем, два освобожденных товарища – Николай Месяцев и Владимир Семичастный, делятся горькими новостями.



Семичастный волнуется, подходит к окну и замечает: "Смотри, моя бывшая служба приехала, прослушивают наш с тобой разговор…"



– "Они давно уже нас прослушивают, только ты в это не верил". Наша честность, порядочность, дисциплинированность были порукой бесконфликтности для "старых вождей".



А вот люди из их окружения уже утратили эти качества, если их имели. Безнравственность, как зараза, ползла по стране, поражая руководителей разного ранга…



Не скрою, если бы у представителей моего поколения было бы стремление взять власть, то оно породило бы мужество для того, чтобы вполне демократическим способом сместить "старых вождей" на второстепенные роли. Уверен, что наша страна не оказалась бы в таком плачевном состоянии..."

Автор упомянутой статьи В. Чикин перечисляет представителей, как он пишет, "вырубленного поколения":



"Перед мысленным взором проходит целая плеяда перспективных политиков. Первым убрали с поста секретаря Московского горкома Николая Егорычева после его критического выступления на Пленуме ЦК. Затем сняли Владимира Семичастного с должности председателя КГБ.



После были освобождены зав. отделом ЦК Владимир Степаков, лидер ленинградских коммунистов Василий Толстиков, украинский секретарь Василий Дрозденко, Николай Родионов из Челябинска, Каюм Муртазаев из Бухары, Георгий Тер-Газарянц из Армении, Дмитрий Горюнов – гендиректор ТАСС, Рафик Нишанов – секретарь ЦК из Узбекистана…



Позже вывели из состава Политбюро Александра Шелепина… Кого в глубинку, кого в дипссылки.



Казалось, все последние силы "стареющие вожди" отдают не управлению государством, а разработкам комбинаций по отставкам".



Никакие они не были стареющие.



Им в конце шестидесятых было, за малым исключением, чуть за шестьдесят. Дело, как мне кажется, здесь в другом. Эти отставки были продиктованы интересами родной для кого-то Secret Intelligence Service.



Ссылка на инициативу Брежнева в этом вопросе, я думаю, не состоятельна. Брежнев был человеком иерархии, действовал в рамках договора, заключённого между участниками заговора октября 1964-го года.

У Л.И. Брежнева был младший брат Яков, а у того была дочь Любовь. Она родилась в 1944-ом году в Свердловске, где Яков во время эвакуации преподавал в техникуме, там и жила с мамой.



Несколько лет назад по центральному телевидению прошла передача "Женский взгляд с Оксаной Пушкиной", гостем этой передачи была Л.Я. Брежнева. Конечно, случайное совпадение, но сразу после этой передачи Оксана Пушкина потеряла субботний праймтайм, её перебросили чуть-ли не в глухую ночь, а сейчас о ней мало что слышно.

Вот что нам рассказала Любовь Яковлевна в этой телевизионной передаче. Летом 1964-го года она приехала в Москву поступать в институт. Поскольку на время сдачи вступительных экзаменов ребёнка следует где-то поселить, то дядя снял для неё номер "люкс" в гостинице "Москва".



Параллельно этот номер служил явочной квартирой для участников заговора по смещению Хрущёва. Там побывали все заговорщики. И каждый выговаривал что-нибудь для себя.



Но были и общие, политические вопросы, мимо которых они пройти не могли, но они остались вне поля зрения племянницы Леонида Ильича. Среди них – как относится к хрущёвским "разоблачениям" Сталина. Как показали последующие события, заговорщики решили ничего принципиально не менять.



Одно это показывает, что ремонт был косметическим, уничтожение СССР продолжилось по утверждённому ранее кем надо проекту.

По рассказу Л.Я. Брежневой Ю.В. Андропов (c марта 1957 года по май 1967 года он заведующий отделом социалистических стран ЦК КПСС, а также секретарь ЦК с 1962-го года по май 1967 года) просил для себя понижения – хотел стать просто председателем комитета при ЦК, Комитета Госбезопасности.



Я думаю, верхние люди этой просьбе очень удивились и на всякий случай выполнять её не стали. После того, как в мае 1967-го года трудами А.И. Микояна должность Председателя КГБ была освобождена от В.Е. Семичастного, еврокоммунист – ревизионист Ю.В. Андропов наконец-то получил долгожданное понижение по службе и стал Председателем КГБ.



Тем самым А.И. Микоян достойно завершил свою карьеру и мог спокойно уйти на пенсию.

С весьма любопытными деталями личной жизни Андропова познакомила нас Любовь Яковлевна в той беседе с Оксаной Пушкиной. Цитирую, как запомнил:



«У Андропова жена была наркоманка, оба сына, – алкоголики, дочь с женой одного из сыновей частенько ездила за границу на шопинг»



Это дочь и невестка Председателя КГБ ездили, между прочим. Жена наркоманка, – это уже интересно. В советское время, а речь здесь идёт о шестидесятых годах, стать наркоманом было ой как не просто. Жена Андропова стала.



И как-то сразу это известие мне напомнило другую историю, про другого наркомана, которого к наркотику пристрастил уважаемый Ю.В. Андропов. Что косвенно, но достаточно прозрачно, подтвердил с экрана телевизора Е.И. Чазов, личный врач Л.И. Брежнева, и, по-совместительству, сотрудник Андропова, что он и не скрывает.



Я имею в виду рассказ Чазова о медсестре из его персонала, которая давала Брежневу некие таблетки, и ничего с этой самодеятельностью медсестры доктор Чазов поделать не мог. И поэтому, мол, к семидесяти годам Брежнев превратился в развалину. Превратишься тут, лопая регулярно наркотики, прописанные доктором Андроповым.

Приемник занял великолепную позицию. Если до Андропова КГБ был всё-таки в значительной мере контрразведывательной организацией, то при нём он быстро превратился в штаб по подготовке окончательного свержения социалистического строя в СССР.



КГБ при Андропове практически перестал ловить шпионов, на этот род деятельности, по-видимому, не хватало сил. То, что во время ареста в июне 1977-го года агент ЦРУ Огородник – Трианон сумел отравиться, сотрудники КГБ объяснили отсутствием у них практики, давно, мол, не брали супостатов, разучились.



Разучились, поскольку основной политической задачей КГБ при Андропове стала вербовка и пестование либерал – диссидентов как кадров будущей перестройки, которые были востребованы при совершении госпереворота, связанного с именами Горбачёва, Рыжкова и Ельцина, выдвиженцев Андропова.



Например, сразу же после смерти от онкологического заболевания К.А. Сахаровой, супруги академика А.Д. Сахарова, он, один из основных разработчиков термоядерного оружия, который ещё вчера находился под постоянной государственной охраной, вдруг "нечаянно" встречает гражданку Е. Боннэр.



Человека из совершенно другого, чуждого для него мира, женщину с такой репутацией, что, как говориться, клейма ставить было некуда. Невозможно поверить в то, что эта встреча произошла случайно, а не спланирована кем надо заранее, причём с очевидной целью вербовки академика Сахарова.

Украинская перестроечная и постперестроечная власть сознательно реанимировала и взрастила бандеровщину. Она,опираясь на её ненависть ко всему русскому, рассчитывала, что бандеровщина не позволит русским из большой России помешать им всласть поживиться богатствами Украины.



Что мы сейчас и наблюдаем. Но бандеровщина, хоть и в полусонном состоянии, уже вполне себе благополучно существовала на Украине, поэтому разбудить её было легко.



А вот создать практически с нуля антисоветское диссидентское движение в СССР для тех же целей, но для паразитов в «мировом масштабе», было многократно более сложной задачей. И КГБ Андропова с ней великолепно справилось.

Не менее важной задачей для Андропова, наряду с подготовкой кадрового корпуса для будущёго госпереворота – перестройки, как не сложно догадаться, было принятие превентивных мер по отсечению «левых» диссидентов, а также, как их называл Андропов, «русистов» от возможности повлиять на массы во время захвата власти пятой колонной, сформированной в СССР при поддержке западных «партнёров».



И эта задача его организацией была успешно выполнена: в отличие от либерал – диссидентов потенциальные лидеры «левых» и «русистов» жёстко преследовались, вплоть до того, что некоторых из них, людей совсем не старых, настигла внезапная смерть.



К началу перестройки «левые» диссиденты и «русисты» были выбиты Андроповым с политической сцены и во время перестройки никак себя не проявили.

Естественно, с ещё бОльшим усердием Андропов выбивал кадры «верхних людей», которые ему мешали или могли помешать при захвате им власти.



Пожалуй, в истории СССР не было ещё такого случая, чтобы за властителем, дорывавшемся и дорвавшимся до власти (кроме Хрущёва, конечно), оставался такой кровавый след. Правда, Хрущёв убивал главным образом не до захвата власти, а после. И убивал относительно немного, заметал следы.



За исключением, может быть,в год «великого террора», в Москве, где он превентивно убивал первых секретарей райкомов партии, видимо, «чтобы не подсидели». Но убивать так целенапрвленно «верхних людей» партии и правительства, как это делал Андропов…. Такого за Хрущёвым не было.

Познакомиться с этой стороной «деятельности» Андропова вы можете в статье «По чьим трупам шли к власти Андропов и Горбачёв?» (https://cont.ws/@mastodont/514151)

Когда либерал – диссиденты, желая выказать себя перед нами несгибаемыми борцами против режима, сцеживают сквозь зубы что-то там про кровавую гэбню, гнобившую их, то эти их пассажи могут вызвать отнюдь не сочувствие и понимание, а только смех. Причём, во всех его градациях. Начиная от лёгкой усмешки, и заканчивая гомерическим хохотом.

Когда после похорон Брежнева Андропов принимал иностранные делегации, которые выражали ему свои соболезнования, то случилось нечто, шокировавшее телезрителей.



Скорбное выражение лица у Андропова вдруг сменилось радостной улыбкой. Вслед веселое настроение волной пошло по залу, заиграло на лицах присутствовавших.



Что случилось? А просто к Андропову подошла М. Тэтчер, и не сдержался начинающий генсек, не совладал с эмоциями, вырвалась наружу его радость от встречи с шефом, от ожидания похвалы. А у меня появилось чувство, которое спустя годы Н. Зиновьев выразил в стихотворении:

У карты бывшего Союза,

С обвальным грохотом в груди

Стою. Не плачу, не молюсь я

А просто нету сил уйти

Я глажу горы, глажу реки

Касаюсь пальцами морей.

Как будто закрываю веки

Несчастной Родины моей

Любовь Яковлевна Брежнева рассказала нам с экрана телевизора о своей обиде на Андропова, о том, как он жизнь ей поломал. Влюбилась студентка Люба в слушателя военной академии, молодого неженатого парня.



И парень этот полюбил красавицу Любу. Жених был офицером, немцем из нашей Германии, из ГДР. Но тут вмешалась контора Андропова. Пришли к Любе в общежитие его люди и стали уговаривать бросить жениха.



Один из уговаривавших схватил её за руку и, резко потянув, ударил о кровать. Люба пожаловалась отцу, тот брату. На что Леонид Ильич сказал, что он сам Андропова боится и сделать ничего не может.

Это к вопросу, почему Андропов столько лет мог беспрепятственно готовить революцию воров, "перестройку", подготавливать кадровую базу, необходимую для проведения политического и экономического переворота, приведшего в итоге к потере независимости и фантастическому ограблению страны "партнёрами", и никто из верхних людей этого не заметил и ему не помешал. Даже Брежнев.

Ограбление продолжается до сих пор. Экономический блок правительства России и Центробанк, которые состоят из птенцов гнезда Андропова, упорно продолжают выполнять свою основную миссию, ради которой они были взращены.

*

У Громыко был друг, предатель А.Н. Шевченко. К тому же американцы подловили Громыко на получении взятки, – супруга Громыко после назначения А.Н Шевченко на высокую должность в Нью-Йорке от супруги Шевченко получила в качестве презента дорогостоящую ювелирную хрень, которую папа этой супруги после окончания войны украл в Австрии. Отблагодарила Громыко за это назначение.



И американцы, очевидно, это узнали. Уже только поэтому не могли они не держать Громыко на коротком поводке.

В апреле 1978-го года заместитель Генерального секретаря ООН по политическим вопросам и делам Совета Безопасности, Чрезвычайный и Полномочный Посол СССР Аркадий Шевченко исчез из своей квартиры в Нью-Йорке.



Впервые в послевоенной истории СССР советский дипломат такого ранга стал невозвращенцем. Сын сбежавшего посла Геннадий Шевченко написал очерк об обстоятельствах, связанных с предательством его отца.



Комментарий воспоминаниям Геннадия Шевченко по просьбе редакции АиФ дал бывший заместитель начальника службы безопасности МИД полковник КГБ в отставке Игорь Перетрухин: "А размеры этого ущерба (от побега) на самом деле нелегко преувеличить. Шевченко имел доступ к идеально секретным сведениям, касавшимся тончайших деталей переговоров с США по самым разным вопросам.



Когда Громыко приезжал в Нью-Йорк на сессию Генассамблеи ООН, он рассказывал другу Аркадию о расстановке сил в Политбюро, о состоянии здоровья его членов, о новых назначениях и многом-многом другом, что более того перечислить нельзя. Шевченко имел информацию о сотрудниках КГБ и ГРУ, работавших под дипломатической крышей" Вот такой был друг у А.А.Громыко.



Дополним наш сюжет о А.А.Громыко рассказом о нём В.М. Фалина.

3-го апреля 2016 года Валентину Михайловичу Фалину исполняется 90 лет. Он знает практически все секреты международной и внутренней политики СССР, семь лет был Чрезвычайным и Полномочным Послом СССР в ФРГ (с 1971 по 1978 год), затем четыре года проработал первым заместителем заведующего отделом международной информации ЦК КПСС.



В перестройку работал заведующим международным отделом ЦК КПСС и секретарём ЦК КПСС (1989–1991 годы). Перед своим юбилеем он дал большое интервью, в котором коснулся роли А.А. Громыко в подготовке той катастрофы, которая постигла Советский Союз.

« – Вы тогда сами работали в ведомстве Андрея Андреевича Громыко. Почему вы считаете, что деятельность тогдашнего главы советского МИД не отвечала важным насущным потребностям СССР и социалистического блока? Насколько помним, именно за своё отстаивание социалистических интересов Громыко получил от американцев прозвище Мистер Нет.

– В 1970-х – годах американцы заставляли руководство ФРГ разместить на своей территории ракетные системы «Першинг», как орудие первого ракетного удара против «советской угрозы». В случае размещения «першинги» были бы нацелены прямо на родственную западным немцам ГДР. Канцлер ФРГ Гельмут Шмидт, который не желал гибели соотечественников и вообще был намерен предотвратить катастрофу, предлагал Советскому Союзу следующий вариант решения этой проблемы.

В то время в советских группах войск, дислоцированных в Восточной Европе, были размещены наши ракеты класса «СС-4» и «СС-5». Шмидт предложил: пусть Москва меняет эти ракеты на более новые системы класса «Пионер» (иначе «СС-20»), с условием, что на «пионерах» не будет большего числа боеголовок, чем на предыдущих ракетных системах.



Шмидт как федеральный канцлер ФРГ сделает нажим на Вашингтон, и тогда американцы не решатся размещать «першинги». Вариант Шмидта был вполне приемлем. Для переукомплектации ракетного арсенала в наших группах войск за границей нам не нужно было лишний раз громыхать на всю Европу оружием.



Ведь на «СС-4» и «СС-5» был моноблочный заряд, а на «пионерах» – трёхблочный. Ракетные манипуляции США в ФРГ представляли реальную угрозу для Европы, и СССР должен был эту угрозу предотвратить.

Я доложил Громыко об американских планах в ФРГ и изложил предложения Шмидта по этому поводу. Андрей Андреевич, выслушав меня, сказал что-то вроде того, что «старый мошенник Шмидт предлагает Москве через Фалина менять советские ракеты на воздух».



«Вот когда американцы разместят эти «першинги» в ФРГ, тогда и будем разговаривать!» – закончил Громыко. Я ответил: «Когда разместят, будет поздно». Громыко: «Слова «поздно» в политике не бывает!»

Последнюю попытку убедить Москву Шмидт предпринял, когда летел из Китая в Бонн проездом через Москву. Он попытался связаться с председателем Совета Министров СССР Косыгиным, который не возражал против плана канцлера ФРГ насчет «пионеров».



Но вместо Косыгина Шмидта встретил упрямый Громыко, и тот улетел восвояси. Ведь разбитый инфарктом, больной Косыгин к тому времени был уже фактически отстранён от политики и доживал последние годы своей жизни.

В итоге американцы разместили в ФРГ «першинги», баланс сил в Европе склонился в сторону НАТО, стратегический момент был упущен, а наша страна вовлеклась в губительную гонку вооружений, которая «съела» потом все наши валютные запасы и привела экономику нашей страны к кризису.



Следствием советского экономического кризиса стал распад СССР.

Ведь под «першинги» в ФРГ американцы запустили 12 военных программ. Мы ответили на это запуском своих программ. В 1981 году была принята для европейских стран НАТО новая программа, а для вооружённых сил США – программа «Армия 2000».

СССР стал захлёбываться. Начальник Генштаба МО СССР Николай Огарков докладывал в Политбюро о том, что Советская армия не в состоянии противостоять этой программе.



Ему отвечали: если Огарков такой знаток по западным военным делам, то пусть идёт командовать Группой советских войск в Германии, а в Генеральный штаб придёт тот, кто в состоянии выполнить поставленную партией и правительством задачу.



Председатель Госплана Николай Байбаков сообщал в Политбюро: экономика страны не в состоянии осилить военное противостояние с американцами. В ответ он слышал: «Николай Константинович, идите на пенсию. На ваше место придёт тот, кто сделает то, что ему прикажут».

К исходу правления Брежнева резервы, рассчитанные на подъём советской экономики и на улучшение социальной политики в СССР, были сокращены почти на пятьдесят процентов. Начался кризис, разросшийся к середине 1980-х до такой степени, что наша страна оказалась на грани пропасти.



Причина тому – слова Андрея Громыко о том, что «поздно в политике не бывает»».

Мы об этом здесь столь подробно пишем только потому, что по воспоминаниям сына Громыко, Анатолия Андреевича, именно Громыко был тем человеком, который обеспечил избрание Горбачёва, человека Андропова, Генсеком в 1985-ом году.



Только приход к власти Путина прервал дурную преемственность англосаксонских холуёв во главе нашей страны. Хочется надеяться.

Восприемником Хрущёва на посту Председателя Совета министров был А.Н. Косыгин. При его руководстве работа по уничтожению Советского Союза, начатая Хрущёвым, была продолжена. Было бы странно, если бы на столь ответственную должность Предсовмина после Хрущёва попал бы человек, который в своей деятельности преследовал бы интересы СССР, а не интересы англосаксов.



Они к тому времени цепко отслеживали кадровую политику «ленинского Политбюро» и, самое для нас неприятное, через свою агентуру основательно на неё влияли. Вот только один из примеров деятельности А.Н. Косыгина на посту Предсовмина, о которой нам рассказывает М.Н. Полторанин, – он недавно дал пространное интервью («БИЗНЕС Online», «Глава госкомиссии по рассекречиванию документов КПСС и ближайший соратник Ельцина о сенсационных подробностях операции по развалу СССР»):

«Вопрос: Как происходила реализация плана, который, если верить вам, был во многом разработан нашей же элитой и воспитанными в IIASA гайдаровцами (IIASA — это Международный институт прикладного системного анализа, созданный в 1972 году в Лаксенбурге, Австрия.



Именно там был в 1974 году набросан проект декларации независимости России, принятой несколько позже, 12-го июня 1990 года. Директором этого института с советской стороны был Джермен Гвишиани, зять Косыгина)?

Ответ: Начали с разрушения нашей высокотехнологичной экономики. Знаете ли вы, что к 1972 году по производству микроэлектроники мы выходили почти на первое место: СССР обогнал Японию и поджимал США. Вы, наверное, помните, что едва ли не первые электронные часы были подарены государственному секретарю США Киссинджеру во время его визита в СССР.



Первые микроволновки у нас появились, телевизоры у нас французы и англичане по миллиону в год покупали, ЭВМ у нас были.



И вдруг с 1974 года резко сократили финансирование, предназначенное для развития высоких технологий, в то время как американцы, наоборот, бросили в эту отрасль большие деньги.



А мы стали тратиться на переброску северных рек в южные районы, потом на долбеж различных тоннелей на севере, начали осваивать нефтяные и газовые месторождения, прокладывать трубы за рубеж, чтобы продавать нефть. То есть заложили основы нынешней сырьевой экономики».

Добавим к этому только то, что «ленинградцы» Ю.В. Андропов и А.Н. Косыгин были в тесных приятельских отношениях ещё с первых послевоенных лет, что оба входили в послевоенную группировку, конкурировавшую с группировкой «своих», маленковцев, и по какой-то неведомой нам причине были пощажены маленковцами при уничтожении ими «ленинградцев».



М.Н. Полторанин в своём интервью рассказал, что ещё в начале семидесятых годов приятели «Андропов и Косыгин хотели вычленить Россию из СССР и сделать ее придатком Запада, «кочегаркой» этакой, и поставлять западному миру то, что мы сегодня и поставляем, — нефть, газ, другие энергоресурсы, и за счет этого нормально жить».



Вот кто были теми «докторами», которые посадили Советский Союз/Россию на нефтяную иглу.

Такая упрощенная экономика могла обойтись без целого ряда отраслей, делала их существование ненужным. Отсюда проистекает политика Косыгина по саботажу развития хайтека, высокотехнологических отраслей, – микроэлектроники, станкостроения, и т.д.



Заметим, что согласно Полторанину уже тогда обрушилось на нас «сырьёвое проклятье», уже тогда в верхах власти зародилась идея расчленения нашей страны.

Итак, в конечном счёте, Андропов, Косыгин, при содействии Громыко, превратили Советский Союз/Россию в сырьевой придаток Запада, израсходовав на это совершенно немыслимые ресурсы, максимально затормозив развитие нашей страны.

И вот теперь вопрос: почему они так поступили? Представляется, ответ на него следующий.



В Британской Империи до Второй Мировой войны развитие производства в Империи за пределами островов рассматривалось как уголовное преступление.



Все колонии были по определению сырьевыми придатками и должны были оставаться таковыми. В начале войны Черчилль сдал колонии Соединённым Штатам, позволив им торговать с колониями напрямую, минуя Лондон, в обмен на их обещание военной помощи Великобритании.



Но наработки правительства Её Величества по колониальной политике никуда не делись. По сути, наша постсталинская элита, вступив в тайное соглашение с англосаксонской элитой, постепенно стала переводить Советский Союз в положение сырьевой колонии ведущих англосаксонских стран и их европейских вассалов. Когда время развязало либералам языки, мы смогли услышать такое вот откровение в форме окончательного приговора нам и нашей стране из уст одного из них:



«Какие там инновации, какая индустрия!? Судьба России – вывозить нефть и другое сырьё! Забудьте об остальном» (Игорь Юргенс, из http://webkamerton.ru/2018/03/evolucia-predatelstva). Но тогда, – ни-ни, ни слова о сути своей экономической политики власть предержащие публично не говорили, чтобы, упаси Бог, никто не догадался. Впрочем, и по сей день правительство России осталось вернО той проколониальной политике Косыгина – Андропова.

Тяжела была ноша, которую нёс почти двадцать лет Алексей Николаевич Косыгин. Он мне напоминает чем-то Николая Ивановича Бухарина. На суде тот рассказал о том, как он разрывался между двумя крайностями, – необходимостью созидания в пользу молодой советской республики и необходимостью гадить ей, следуя партийной дисциплине своей правотроцкистской микропартии.



Так и наш Алексей Николаевич. Надо было ему одновременно что-то делать во благо, и что-то делать во зло. Но так, чтобы работа во зло превалировала. Но незаметно. А то снесут. Либо те, либо другие.

Например, Косыгин был не просто в числе тех верхних товарищей, которые поддержали американцев в их лунной афере, а стоял у истоков продажи им нашего космического первородства. Причём от этой поддержки как вредитель он извлёк для себя двойную пользу.



Во-первых, продав наше первородство за чечевичную похлёбку, он тем самым свинцовой чушкой придавил нашу гордость космических первопроходцев (мол, нечего вам, сиволапым русским, перед великими англосаксами выпендриваться со своим Гагариным).

А во-вторых, в качестве чечевичной похлёбки он сумел представить ещё одну свою уступку американцам, умудрившись выдать её как их плату за продажу первородства.



Те милостиво согласились на просьбу Косыгина и заняли изрядную долю советского зернового рынка! Вместо того чтобы бюджетные денежки за зерно текли в кассы колхозов, они потекли американским корпорациям…

Владимир Попов 11

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