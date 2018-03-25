Субъект власти при Сталине

«Хрущев как горьковский “Данко” вырвал сердце, но не свое, а Сталина, и повел народ в тупик, где его подвели к бездне»…

На эту фразу из личной переписки, я получил такой ответ от Андрея Купцова: «Ибраев! ЭТО ШЕДЕВР! Снимаю Шляпу! Это величайший политический мини Памфлет в Истории»!

Сотни, тысячи опубликованных страниц, передали атмосферу состояния страны до исторического XX съезда и после. По установившимся традициям историографии, весь центр внимания, как доклада Н. Хрущева, так и последующих страниц истории СССР, был сосредоточен на исторических личностях.

Заполитизированная история СССР, делая главный акцент на исторических личностях, выставила главное действующее лицо государства – народ, союз рабочих и крестьян жертвами идеологии. Все жизнеописание периода великих свершений: индустриализация, коллективизация оказалось под спудом грязной политики и инсинуаций.

Попробуем открыть эту скрытую сторону жизнедеятельности государства.

В историографии и в нашей памяти укоренилось классическое мнение:

Власть Советам – это значит диктатура пролетариата и революционного крестьянства. Но состав выбранных Советов, во всех ветвях власти нового государства, оставлял желать лучшего, большей частью он состоял из лиц старой царской администрации.

В статье «Лучше меньше, да лучше» Владимир Ильич по вопросу о состоянии нашего госаппарата говорит следующее:

«Мы так мало успели до сих пор подумать и позаботиться о качестве нашего госаппарата, что будет законной забота об особенно серьезной подготовке его, о сосредоточении в Рабкрине человеческого материала действительно современного качества, т. е. не отстающего от лучших западно-европейских образцов». И далее:

«Наш аппарат, - писал он, – в наибольшей степени представляет из себя пережиток старого, в наименьшей степени подвергнутого сколько-нибудь серьезным изменениям. Он только слегка подкрашен сверху, а в остальных отношениях является самым типичным старым из нашего старого госаппарата» (Ленин, т. XVIII, ч. II стр. 121).

Низкий образовательный ценз крестьян и рабочих не позволил обеспечить государственные структуры подлинно пролетарским составом. Хотя первая Конституция РСФСР от 10.07.1918 г., и предусматривала ротацию кадров в Советах каждые три месяца. Вторая Конституция уже Союза ССР от 31.01.1924 г., увеличила срок ротации до года. Но и эти мероприятия не привели к желаемому результату.

«Бюрократия побеждена, – говорит Владимир Ильич, – эксплуататоры устранены, но культурный уровень не поднят, и поэтому бюрократы еще занимают старые места. Бюрократию можно потеснить только организацией пролетариата и крестьянства в гораздо более широком размере, чем до сих пор, наряду с действительным проведением мер по привлечению крестьян и рабочих к делу государственного управления».

Это отлично понимали руководители государства и партии, твердо проводившие политику устройства социально – пролетарского государства. Первым шагом образования подлинно крестьянских Советов (сельсоветов) против выбранных Советов с «диктатурой псевдо-пролетариата» принадлежит Михаилу Калинину.

Крестьянство в России это в большинстве случаях – Община, многие из которых, уже много лет были оформлены как артельное хозяйство, их необходимо было только поставить на рельсы социализма. Для этого Калинин предложил направить на село рабочих, усвоивших основы социалистического хозяйства (движение двадцатипятитысячников).

На рубеже обоих столетий в 1900г. появляется 1-й том наиболее оригинальной и ценной работы, К. Р. Качоровского «Русская Община», в котором автор, пользуясь громадным накопившимся материалом об общинном землевладении дает строго-объективную научно построенную теорию возникновения и виды трансформаций крестьянской общины. Излагая ее динамику, рост автор ставит задачу – разрешить вопрос о том, может ли русское общинное землевладение не разлагаясь под влиянием новых хозяйственных условий (денежного хозяйства и капиталистических условий), не только сохраниться, но и перейти в высшие формы коллективной собственности и обработки земли?

По его точным статистическим данным в общинном землевладении находится земли около 95 милл. десятин в Европейской Poccии, что, в процентах к общему количеству земли в каждой категории крестьян составляет:

У владельческих крестьян – - 72,3%

На государственных землях – 84,2%

У удельных крестьян – - 97,0 %

Считая численность крестьянского населения (в 50 губ. Евр. Poccии) равным около 75 – 80 миллионов душ, он подсчитал, что около 56 миллионов находятся в условиях общинного землевладения, а с присоединением к ним населения окраин России выйдет до 70 и более миллионов.

Общинная или Мирская полевая земля – это пашни, покосы, выгоны и др. угодья, что определено в статье 113 «Местного Великороссийского положения». Это Положение определяет количественный состав общины от 3000 до 5000 душ), – это не одна деревня или село – это волость или несколько крупных сел. Усадебная земля каждого крестьянского двора остается по закону (ст. 110 Положения) в потомственном пользовании проживающего в том дворе семейства.

В центральной России и вообще в громадном большинстве русских общин пастбищные угодья или выгоны находятся в безраздельном пользовании всех домохозяев, не подвергаясь никакому регулированию со стороны общины.

В большинстве общин осьмаки (группа крестьян соседей или одной деревни) распределяют сенокосную землю, подобно пахотной, между отдельными хозяевами, каждый из которых уже и косит свои участки. Но в большинстве случаев осьмачные группы хозяев убирают сено сообща, распределяя его затем между дворами, сообразно числу разверсточных единиц каждого, также бывают случаи, что сено убирается целой общиной, после чего каждый двор получает свою долю уже готовым продуктом.

Лесные угодья распределяется между семьями на тех же основаниях, как и пашня. Иногда, с этой целью все деревья участка, подлежащего разделу, сосчитываются на корню и делятся на несколько категорий: строительный лес или лес на дрова, определив число корней каждой категории, приходящихся на один осьмак, все пространство переделяемого леса распределяется сообразно с этим на осьмачныя доли, хозяева, входящие в состав осьмака, с не меньшей точностью распределяют доставшиеся им деревья между собой.

Бывают и другие способы регулирования при пользовании общинным лесом, но всегда определяют сроки, назначают определенное время для рубки леса и все домохозяева коллективно заготавливают, иногда, община запрещают продавать лес на сторону.

Пахотные, сенокосные и лесные угодья в большинстве общин находятся в нескольких десятках верст от местожительства (в некоторых губерниях до 60 верст). Так что доставка инвентаря и продуктов земледелия, сена и дров производилась коллективно. Так как не все домохозяйства имеют в хозяйстве подводу и даже лошадь.

Часть мирской земли отводилось общиной под «общинные» земли, где каждый член общины был обязан отработать. Продукция с «общинных» земель распределялась на нужды самой общины и среди увечных, вдов, «солдаток» и сирот (социальная община).

Так что, когда один «грамотей» написал, что крестьян в колхоз загоняли чуть ли не под ружьем – это чистейшая пропагандистская профанация, которая и укоренилась в сознании поколения. Проводимая политика даже и не пыталась опровергнуть эту ахинею. Даже слово «колхоз» и артель (меньшая часть общины) взято из обиходного крестьянского сленга.

Советская власть обеспечила всех крестьян бесплатной землей и предоставив технику за государственный счет (с 1928 г. МТС), власть производила и закуп продуктов земледелия. Крестьянам необходимо было только объяснить, что колхоз – ваша община, а сельсовет административный орган управления сельским бытом и культурой, которые они сами и формируют, чем и занимались двадцатипятитысячники. По призыву партии число 25-ти тысячников превышало шестьдесят тысяч передовых рабочих, центральных городов, среди которых членов партии было чуть более 56%.

Гораздо легче было соорганизовать рабочие советы. Партия большевиков решило использовать профессиональные союзы, которые выполняли функцию арбитра между рабочими и работодателями. Основную цель, которую преследовали профсоюзы – это заработная плата. Эту функцию профсоюзов горячо отстаивал лидер профдвижения Томский, ярый сторонник Троцкого.

С принятием пятилетнего плана в этом вопросе наступил кризис. На VIII Всесоюзном съезде профсоюзов в 1928—1929 гг. произошел острый конфликт. Томский, председатель ВЦСПС, прямо определил положение профсоюзов в СССР по существу, такое же как, положение их в капиталистических странах. На 1 января 1930 г. рабочая прослойка в аппарате ВЦСПС составляла только 9 процентов. Выходцы из других партий составляли к общему числу коммунистов: в ВЦСПС – 41,9%, в ЦК металлистов – 37%, в ЦК печатников – 24% и т. д. По одиннадцати ЦК союзов оказалось 53, чуждых и враждебных относящихся к пролетариату, человека».

Партия выдвинула Кагановича возглавить профсоюзы и переустроить работу союзов в соответствии с требованиями социалистического государства. С 1928 года все трудовые коллективы переоформили коллективные договора между рабочими и работодателями, в данном случае государственными предприятиями.

«Главная задача профсоюзов Советского Союза, – заявил Шверник, секретарь Всесоюзного центрального комитета профсоюзов в речи перед 130 иностранными рабочими делегатами в Московском Дворце Труда «Москау дейли ньюз», 12 ноября 1932, – состоит в том, чтобы объяснить рабочим, что они, как единственные собственники средств производства, должны научиться нести ответственность за эти средства».

«Следовательно, – продолжал он, – советский профсоюз не изолированная организация, а составной элемент всей советской системы, помогающий выполнять производственные программы посредством организации социалистического соревнования и ударных бригад и заботящийся об удовлетворении культурных и материальных запросов рабочих».

Все работающие на одном предприятии – директор, инженеры, конторщики, бухгалтера, мастера, квалифицированные и неквалифицированные рабочие, фабричные врачи и медицинские сестры, и даже повара и уборщики, – весь этот персонал предприятия, заинтересован в конечном выпуске продукции. Поэтому посещаемость собраний при обсуждении проектов новых колдоговоров достигла в целом ряде предприятий 95 и 100%. На заводе «Серп и молот» в Москве процент участия в проработке колдоговора составляет 98,6%, на Сталинградском тракторном заводе- 97%, на «Красном Октябре» – 97%, на Ярославском тормозном заводе -100%, на Шуйской мануфактуре – 100% и т. д.».

Рабочие обязуются выполнять полуторную или двойную норму выработки, при своевременном обеспечении материалами и инструментов, взамен администрация (завода, фабрики) строит и обеспечивает детскими садами и школами, летними лагерями и домами творчества для детей, дворец культуры для досуга рабочих, библиотеками, стадионами и пр. культурными учреждениями.

Никакого принуждения извне не существует… Коллективные договоры в капиталистических странах представляют собой условия перемирия двух враждующих армий. Предприниматели стараются в процессе переговоров навязать рабочим свои кабальные, худшие условия… Здесь же нет врагов. Никто не старается давать по возможности меньше и получать по возможности больше».

Коллектив предприятия сам сильно заинтересован в том, чтобы представители его в заводском комитете, выборный Совет формируется при составлении колдоговора, вполне отвечал важным обязанностям, возложенным на них, как государством, так и коллективом, где каждый охотно станет жертвовать своим временем для разрешения общественных дел.

Американский наблюдатель отважился не без основания заявить, что «профсоюзный фабком представляет собой растущую силу в Советском Союзе. Он вовлекает рабочих не только в союз, но и во всю хозяйственную деятельность страны. Он является главным органом рабочей демократии при государственной и хозяйственной системе, которая управляется рабочими и для них же существует. Ни в какой другой стране этот тип совета рабочих не имеет такой власти… Ни в какой другой стране не имеет он столько разнообразных и важных обязанностей. Нигде члены его не пользуются такой свободой и не облечены такой ответственностью, как в СССР. Он служит основным связующим звеном, при помощи которого рабочий начинает принимать участие, как в фабричной, так и в общественной жизни, применять свои права в качестве работника этого общества и участвовать промышленности». (Роберт В. Денн, «Советские профсоюзы», Нью Йорк).

Советы отраслевых профсоюзов начали выпускать свои газеты: «Учительская газета», «Гудок», «Литературная газета» и т. д.

Выборный Совет союза писателей, организует, за счет профсоюза, многочисленные поездки, как по Союзу, так и зарубежные. Писатели и поэты не только знакомились с жизнью и атмосферой гигантских строек, но и рассказывали про жизнь в других регионах, которые они посещали. Это были вестники культуры и распространителями знаний.

Ученые и инженеры объединены в центральный орган, называемый Межсоюзным бюро инженеров и техников при Всесоюзном центральном совете профсоюзов. Они имеют свои исполнительные бюро, избираемые на этих съездах… Съезд бюро, представлявший, по заявлениям, 125 тыс. членов секций, состоялся в 1932 г.

«Местные профсоюзные организации, – призывал Шверник, – должны укрепить свою связь с инженерами и другими специалистами, оказывать им поддержку в их деятельности, разгружать их от всяких мелких дел, чтобы они могли обеспечить подлинное руководство. Союзы должны следить за тем, чтобы эти специалисты-руководители получали лучшие материальные условия».

Самой старой и в научном мире самой важной из этих ассоциаций специалистов является Академия наук, где председательствовал академик Карпинский. Академия опиралась на деятельность более тысячи профессоров и исследователей в 90 институтах. Эти институты разбросаны по всему СССР, но большая часть их сосредоточена в Ленинграде, Москве, Киеве и Харькове. Оборудование и средства многих из этих институтов вызывают зависть у ученых других стран. Советы, состоящие из сотрудников данных институтов, и формировал заказ на оборудование, который выполнял Профсоюз.

Помимо многочисленных научных собраний, на которых читаются доклады по каждой отрасли науки. Академия теперь устраивает известное количество публичных приемов, на которых делаются специальные «заказы». По просьбе педагогического Совета СССР ученые разработали парту, соответствующую нормам гигиены и санитарии. Угол наклона стола не портил зрения. (старшее поколение еще училось на таких партах). Корректировали и утверждали учебники для школ, по всем программам.

Мелкие артели, промысловая кооперация и индивидуальные производители объединены в областные Совета, через который может свободно приобретать у любого государственного предприятия отходы, отбросы и остатки промпроизводства, а предприятиям предложено заключать с артелями договора по согласительным ценам.

Артели могут получать от Государственного банка нужные им кредиты и продавать свою продукцию, где и как они хотят, на открытых рынках и в собственных розничных магазинах. За исключением тех случаев, когда они перерабатывают сырье, получаемое из государственных фондов, артели теперь не обязаны предоставлять какой-либо доли своей продукции никаким государственным учреждениям, а всем государственным ведомствам предложено размещать среди артелей столько заказов, сколько они могут.

Каждая артель может теперь добиваться и получать заказы на свою собственную продукцию непосредственно от предприятий потребительской кооперации, от государственных и муниципальных учреждений, от любого из государственных трестов, а также и от индивидуальных покупателей. Цены могут в каждом случае устанавливаться по соглашению или контракту. Единственная сделка, которая строго запрещена, – это «спекуляция», т. е. покупка товаров для перепродажи с целью извлечения прибыли. Другими словами, артелям не разрешается заниматься простой торговлей.

Профсоюзная иерархия, так же как и производственная т.е. Советы создается в каждом союзе, предприятии, колхозе, как и в других частях конституционного здания СССР, по¬средством ряда многостепенных выборов, базирующихся внизу на прямых всеобщих выборах членами данного союза, получающих как зарплату, так и жалованье, независимо от их пола, профессии, призвания, квалификации или степени вознаграждения. Эти выборы производятся на сравнительно небольших собраниях мужчин и женщин.

Впервые в мировой истории правительство совершило величайшую революцию в полном единении с широчайшими массами своего народа, окончательно свергнув эксплуататоров и ликвидировав навсегда эксплуатацию. В отличие от известных в истории революций эта революция была произведена сверху, по инициативе государственной власти, при прямой поддержке снизу со стороны миллионных масс крестьян, миллионных рук нового пролетариата, строивших не только Новую жизнь, но и свое взаимоотношение с государством.

Никто не может дать человеку полного счастья, пока он сам не захочет, только он компетентен в своих желаниях и когда он получает в свои руки бразды управления своей жизнью – это и есть самоуправление.

И. Сталин в своей речи на I Всесоюзном съезде колхозников – ударников в 1933 г. сказал:

«Иногда говорят: ежели социализм, – зачем еще трудиться? Трудились раньше, трудимся теперь, – не пора ли перестать трудиться? Такиe речи в корне неправильны, товарищи. Это философия лодырей, а не честных тружеников. Социализм вовсе не отрицает труд. Наоборот социализм строится на труде. Социализм и труд не отделимы друг от друга. Ленин, наш великий учитель, говорил: «Кто не трудится – тот не ест». Что это значит, против кого направлены слова Ленина? Против эксплуататоров, против тех, которые сами не трудятся, а заставляют трудиться других и обогащаются за счет других.

А еще против кого? Против тех, которые сами лодырничают и хотят за счет других поживиться. Социализм требует не лодырничанья, а того, чтобы все люди трудились честно, трудились не на других, не па богатеев и эксплуататоров, а на себя, на общество».

В стране Советов только ТРИ должностных лица, чьи подписи на указах и постановлениях обязаны быть принятыми и исполненными всеми органами управления – это:

М.И. Калинин председатель ВЦИКа, с 1937 г. председатель президиума Верховного Совета СССР.

В.М. Молотов нарком СССР, в дальнейшем Председатель Совета министров СССР.

Н.М. Шверник председатель ВЦСПС.

Не лишне напомнить читателю пресловутые экономические рычаги, на которых базировалось самоуправления административных единиц. Производства выделяли на социальные нужды с прибыли.

ВЦСПС. Размеры денежных фондов, которыми сверх членских взносов будет распоряжаться профсоюзная организация, поразительны. Бюджет социального страхования в 1933 г. составлял 4 432 млн. рублей, собираемых в виде налога на каждое предприятие в 1,5%, или 2% его фонда зарплаты. Из этой суммы 814 млн. рублей было ассигновано на пособия по болезни, 532 млн. – на пособия по старости и инвалидности, 203 млн. – на дома отдыха, 35 млн. – на диетическое питание для больных, 930 млн. – на больницы, 189 млн. – на детские ясли и 600 млн. – на рабочие жилища.

Более того, эта область деятельности стремительно расширяется. Бюджет ВЦСПС на 1934 г. без включения в него расходов самих 154 союзов на их обычную деятельность составил 5 050 млн. рублей. Сюда вошло 1514 млн. рублей на пособия по болезни и пенсии инвалидам, 1 040 млн.—на оплату стоимости медицинского обслуживания и работы больниц, 57 млн.—на диетическое питание больных рабочих, 215 млн.—на дома отдыха, 327 млн.— на детские ясли и детские сады, дающие матерям возможность работать в промышленности, 70 млн.,—на просвещение, 885 млн.—на рабочие жилища, 41 млн.—на фабричную инспекцию, 50 млн.—на организацию страхования и 170 млн.—на непредвиденные нужды или резерв. Соответствующий бюджет на 1935 г. составил не менее 6 079 млн. рублей.

На балансе ВЦСПС находились все здравницы и дома отдыха на всей территории Союза.

Местные Советы финансировались из республиканских бюджетов, независимо от Москвы или от центральной власти Союза:

20. В доходную часть республиканских бюджетов АССР включаются:

1) Нижеследующие налоговые доходы, поступающие на их территории:

а) 99% всех поступлений единого сельскохозяйственного налога;

б) 99% всех поступлений подоходного налога;

и) 99% всех поступлений промыслового налога;

г) налог с имуществ переходящих в порядке наследования и дарения;

л) судебные пошлины и сборы по учреждениям, состоящим на республиканском бюджете АССР;

с) сборы, взимаемые «органами наркоматов внутренних дел АССР за выдачу общегражданских заграничных паспортов, виз на въезд в Союз ССР и выезд из Союза

ССР и видов на жительство для иностранцев;

ж) охотничий сбор.

2) Нижеследующие неналоговые доходы:

а) лесной доход;

б) доходы от промышленности и торговли местного республиканского значения;

в) доходы от эксплуатации всех государственных земельных имуществ государственного значения;

г) доходы от сдачи в аренду рыбопромысловых и зверобойных угодий государственного» значения;

д) доходы от недр республиканского и общесоюзного значения;

е) доходы от реализации всех находящихся на территории АССР государственных материальных фондов, кроме фондов местного значения;

ж) доходы от реализации учреждениями и предприятиями, состоящими на республиканском бюджете АССР» находящегося в их ведении имущества;

3) доходы от участия органов, состоящих на бюджетах АССР, в акционерных

обществах (паевых товариществах);

и) поступления штрафов, налагаемых органами, состоящими на республиканских бюджетах АССР (кроме штрафов за нарушения правил об акцизах), а равно поступления от реализация конфискованного по постановлениям этих органов имущества;

к) доходы от возврата ссуд, выдаваемых из кредитов, включенных в бюджеты

АССР, и от возврата расходов, производимых за счет кредитов АССР;

л) поступления от обращения в собственность государства выморочного я бесхозяйного имущества;

м) доходы от займов республиканского значения;

и) прочие неналоговые доходи, которые могут быть предоставлены АССР законодательством РСФСР;

о) дотация но бюджету РСФСР на покрытие дефицитов по республиканским

бюджетам АССР.

21. В расходную часть республиканских бюджетов АССР включаются следую-

щие расходы:

а) расходы по финансовым сметам циков, совнаркомоз и необьединенных ведомств АССР (НКВД, НКЮ, НКПрос. НКЗдрав, НКСО, НКЗем). включаемые в

республиканские бюджеты АССР на основе разграничения функции республиканского

и местных бюджетов АССР в соответствии с Положением о местных финансам РСФСР:

б) расходы на финансирование народного хозяйства, имеющего республиканское значение для данной АССР (кроме тех ассигнований, которые могут быгь отпускаемы по госбюджету РСФСР), а именно на финансирование промышленности, торговли, сельского хозяйства, кооперации, электрификации н строительства;

в) расходы по погашению и уплате процентов по заключенным займам;

г) резервные фонды совнаркомов АССР;

д) субвенционные фонды АССР;

е) местные фонды, имеющие республиканское значение для данной АССР, как

установленные, так и могущие быть установленными законодательством Союза ССР

и РСФСР;

ж) отчисления в местные бюджеты АССР от государственных налогов и доходов на основаниях и в размерах, установленных Положением о местных финансах РСФСР;

з) дотации, предоставляемые местным бюджета’! АССР по постановлениям совнаркомов АССР

(СУ 1930 г. К» 19, ст. 245)

По этой выписки из «Положения о бюджетных правах АССР» по расходной части видно, что милиция, суд были прерогативой местных властей, которая самостоятельно формировала органы правопорядка, охраны и суда.

Кооперация, которой было охвачено свыше 12 миллионов человек, также имела выборное, коллегиальное управление своим хозяйством.

Из всего вышеизложенного, можно видеть, что многие черты хозяйствования и управления, почерпнутые в СССР, продолжают жить во многих странах. Чего нельзя сказать про СССР после XX съезда партии. Через девять месяцев после смерти Сталина, а именно 27 августа 1953 г., была изменена Конституции СССР.

Ст. 130 Сталинской Конституции 1936 г. фраза: «в их борьбе за укрепление и развитие социалистического строя», была заменена на: «в их борьбе за построение коммунистического общества». Красивая игра слов. Шли по улице «Социалистическая», вывели «за околицу», в поисках очага папы Карла, где марионетки без режиссера, играют главную роль.

Но это не единственное изменение, в сентябре того же года, передовая статья газеты «Правда» , повторенная всеми средствами информации признала и предложила:

«Социалистическая собственность в двух ее основных формах – государственной, то есть общенародной, и колхозной, то есть групповой, – составляет экономическую основу Советского государства, условие непрерывного роста общественного богатства, материального благосостояния и культуры трудящихся…

…Известно, что в государственных предприятиях средства производства и вся продукция составляют общенародную собственность. В колхозах же государству принадлежат важнейшие средства производства – земля и машины, а продукция колхозного производства является групповой собственностью. К тому же землей, закрепленной за колхозами на вечное пользование, колхозы распоряжаются фактически как своей собственностью, хотя они и не могут продать ее, купить, сдать в аренду или заложить».

Новая «Социалистическая система хозяйства, общественная социалистическая собственность в городе и в деревне не разъединяют людей, как частная собственность и капитал, и сплачивают весь советский народ, трудящихся всех наций, населяющих СССР, в единую, дружную братскую семью. Рабочие, крестьяне и интеллигенция, составляющие советское общество, живут и работают на началах дружественного сотрудничества, вместе строят коммунизм».

Вот так закончилась сталинская эпоха социализма, где самоуправление являлась главным мотивирующим фактором при которой, произошла эпохальная индустриализация, и сбылась многовековая мечта крестьянства свободно владеть землей и самостоятельно пользоваться результатами своего труда.

Административно – управленческий персонал находился на службе у государства! В бюджете страны была отдельная статья расходов на управление. Например: бюджет государства на 1947 год:

Из общего объема расходов бюджета 371,4 млрд руб. удельный вес расходов на народное хозяйство и культуру в общем объеме государственного бюджета на 1947 год составляет 64,3% и на оборону страны – 18,0%.

По статьям: на народное хозяйство – 131,8 млрд руб., на социально – культурные мероприятия – 107,1 млрд руб., Министерство вооруженных сил – 67,0 млрд руб., на содержание органов государственного управления, суда и прокуратуры – 12,8 млрд руб. Такое направление средств полностью соответствует задачам послевоенного развития советского государства, задачам нового пятилетнего плана.

В 1946 году правительством принят ряд решений по сокращению расходов на содержание административно – управленческого аппарата. В частности, в соответствии с решением правительства от 13 августа 1946 г. о запрещении расширения штатов административно – управленческого аппарата, было аннулировано 730 тысяч вакантных должностей во всех регистрируемых финорганами бюджетных и хозяйственных организациях.

В 1947 году намечается дальнейшее уменьшение численности административно-управленческого аппарата и расходов на его содержание.

После 1953 года начала формироваться Командно-административная система управления, о которой все помнят, при которой бюджетная статья расходов на управление исчезла, социализм поглотила бюрократия. В центр, в Москву зачастили представители всех республик просить и выбивать. Homo Soveticus приобрел уникальную психологическую черту: «Вот приедет барин, барин нас рассудит».

И с той поры я часто вижу

Холуйский блеск, холопьих глаз.