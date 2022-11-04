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1910-е. На Волге. Снимки Захария Захариевича Виноградова. Часть 4

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1910-е. На Волге. Снимки Захария Захариевича Виноградова. Часть 1
1910-е. На Волге. Снимки Захария Захариевича Виноградова. Часть 2
1910-е. На Волге. Снимки Захария Захариевича Виноградова. Часть 3

83. Женщины тянут плот на Волге. «Кабы не забота - не та бы работа»(1912)
83. Женщины тянут плот на Волге. «Кабы не забота – не та бы работа»(1912)

84. Вязка плота-матки на Волге (близ устья р.Керженца).jpg
84. Вязка плота-матки на Волге (близ устья р.Керженца).

85. Деревня Свапущи на берегу озера Селигер, откуда удобно проехать к истокам Волги.jpg
85. Деревня Свапущи на берегу озера Селигер, откуда удобно проехать к истокам Волги

86. «Пара лошадей и воз, каковые можно иметь в деревне Свапущи для поездки к истокам Волги».jpg
86. «Пара лошадей и воз, каковые можно иметь в деревне Свапущи для поездки к истокам Волги»

87. На водоразделе трех больших рек - Волги, Днепра и Западной Двины. У деревни Козиники.jpg
87. На водоразделе трех больших рек – Волги, Днепра и Западной Двины. У деревни Козиники

88. Зимой в затоне Волги. «Мутно небо - ночь мутна».jpg
88. Зимой в затоне Волги. «Мутно небо – ночь мутна»

89. Общий вид скал у Бугра Разина с Волги.jpg
89. Общий вид скал у Бугра Разина с Волги

90. Правобережные эрозионные формы на фоне Волги. Снято с «Бугра Разина».jpg
90. Правобережные эрозионные формы на фоне Волги. Снято с «Бугра Разина»

91. Старый дуб, разрушающий своими корнями горный массив. Жигули на Волге.jpg
91. Старый дуб, разрушающий своими корнями горный массив. Жигули на Волге

92. Площадки размывания берега Волгой во время спада весенней воды с ветром.jpg
92. Площадки размывания берега Волгой во время спада весенней воды с ветром

93. Лес осокорей, залитый весенним разливом Волги (Низовья).jpg
93. Лес осокорей, залитый весенним разливом Волги (Низовья)

94. Кучи хвороста, нанесённые разливом Волги у села Кокшайского.jpg
94. Кучи хвороста, нанесённые разливом Волги у села Кокшайского

95. Подмытые Волгой и упавшие в воду деревья (правый берег выше Симбирска).jpg
95. Подмытые Волгой и упавшие в воду деревья (правый берег выше Симбирска)

96. Дом в городе Макарьеве, подмытый весенним разливом Волги.jpg
96. Дом в городе Макарьеве, подмытый весенним разливом Волги

97. Чигирь, которым выкачивается вода из Волги для поливки садов, приводимый в действие верблюдом.jpg
97. Чигирь, которым выкачивается вода из Волги для поливки садов, приводимый в действие верблюдом

98. Ловля цепью брёвен, сплавляемых по реке Бол. Кокшаге, в месте впадения её в Волгу.jpg
98. Ловля цепью брёвен, сплавляемых по реке Бол. Кокшаге, в месте впадения её в Волгу

99. Беляна, разбитая об устои строящегося у Казани через Волгу моста.jpg
99. Беляна, разбитая об устои строящегося у Казани через Волгу моста

100. Колодезь в одной из деревень близ истока Волги.jpg
100. Колодезь в одной из деревень близ истока Волги

101. Борона из еловых сучьев в истоках Волги.jpg
101. Борона из еловых сучьев в истоках Волги

102. Вид со Столбичей на Волгу вверх по течению.jpg
102. Вид со Столбичей на Волгу вверх по течению

83. Проводники, провожающие пешеходов через Волгу перед ледоходом в Кинешме.jpg
103. Проводники, провожающие пешеходов через Волгу перед ледоходом в Кинешме

84. Лёд на Волге во время весеннего ледохода - толстый и рыхлый.jpg
104. Лёд на Волге во время весеннего ледохода – толстый и рыхлый

85. Лёд на Волге во время осеннего ледохода - тонкий и плотный.jpg
105. Лёд на Волге во время осеннего ледохода – тонкий и плотный

86. «Предметы раннего медного века, находимые на берегу Волги».jpg
106. «Предметы раннего медного века, находимые на берегу Волги»

87. «Скифо-сарматские и аланские вещи, находимые на берегах Волги».jpg
107. «Скифо-сарматские и аланские вещи, находимые на берегах Волги»

88. «Предметы, находимые на берегах Волги, из утвари Золотой Орды».jpg
108. «Предметы, находимые на берегах Волги, из утвари Золотой Орды»
Источник: https://humus.livejournal.com/8661117.html
Метки: история, Россия, фото
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