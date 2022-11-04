1910-е. На Волге. Снимки Захария Захариевича Виноградова. Часть 4
1910-е. На Волге. Снимки Захария Захариевича Виноградова. Часть 1
1910-е. На Волге. Снимки Захария Захариевича Виноградова. Часть 2
1910-е. На Волге. Снимки Захария Захариевича Виноградова. Часть 3
83. Женщины тянут плот на Волге. «Кабы не забота – не та бы работа»(1912)
84. Вязка плота-матки на Волге (близ устья р.Керженца).
85. Деревня Свапущи на берегу озера Селигер, откуда удобно проехать к истокам Волги
86. «Пара лошадей и воз, каковые можно иметь в деревне Свапущи для поездки к истокам Волги»
87. На водоразделе трех больших рек – Волги, Днепра и Западной Двины. У деревни Козиники
88. Зимой в затоне Волги. «Мутно небо – ночь мутна»
89. Общий вид скал у Бугра Разина с Волги
90. Правобережные эрозионные формы на фоне Волги. Снято с «Бугра Разина»
91. Старый дуб, разрушающий своими корнями горный массив. Жигули на Волге
92. Площадки размывания берега Волгой во время спада весенней воды с ветром
93. Лес осокорей, залитый весенним разливом Волги (Низовья)
94. Кучи хвороста, нанесённые разливом Волги у села Кокшайского
95. Подмытые Волгой и упавшие в воду деревья (правый берег выше Симбирска)
96. Дом в городе Макарьеве, подмытый весенним разливом Волги
97. Чигирь, которым выкачивается вода из Волги для поливки садов, приводимый в действие верблюдом
98. Ловля цепью брёвен, сплавляемых по реке Бол. Кокшаге, в месте впадения её в Волгу
99. Беляна, разбитая об устои строящегося у Казани через Волгу моста
100. Колодезь в одной из деревень близ истока Волги
101. Борона из еловых сучьев в истоках Волги
102. Вид со Столбичей на Волгу вверх по течению
103. Проводники, провожающие пешеходов через Волгу перед ледоходом в Кинешме
104. Лёд на Волге во время весеннего ледохода – толстый и рыхлый
105. Лёд на Волге во время осеннего ледохода – тонкий и плотный
106. «Предметы раннего медного века, находимые на берегу Волги»
107. «Скифо-сарматские и аланские вещи, находимые на берегах Волги»
108. «Предметы, находимые на берегах Волги, из утвари Золотой Орды»