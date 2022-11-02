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“Зерновая сделка” возобновилась

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После вчерашних переговоров России и Турции, МО РФ сегодня сообщило о возобновлении работы "Зерновой сделки".
Турция сообщила, что через нее России были переданы некие письменные гарантии (текст документа нигде не публиковался)

"Зерновая сделка" возобновилась

После совершения Украиной 29 октября с.г. террористического акта против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности «зернового коридора», Российская Федерация приостановила реализацию соглашения по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов («Черноморская инициатива»).  Данная позиция России была доведена до Генерального секретаря Организации Объединенных Наций А. Гутерриша и
Совета Безопасности ООН.
Благодаря участию международной организации, а также содействию Турции удалось получить необходимые письменные гарантии со стороны Украины о неиспользовании гуманитарного коридора и украинских портов, определенных в интересах вывоза сельскохозяйственной продукции, для ведения боевых действий против РФ, направленные в Совместный координационный центр 1 ноября 2022 года.

В частности, украинская сторона официально заверила, что «Морской гуманитарный коридор будет использоваться только в соответствии с положениями «Черноморской инициативы» и связанным с ней положением о СКЦ».

Российская Федерация считает, что полученные гарантии на данный момент представляются достаточными и возобновляет реализацию соглашения – Инициатива по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из портов Украины («Черноморская инициатива»), приостановленную после теракта в Севастополе.

@mod_russia – цинк

Относительно доверия к "украинским гарантиям" – настанет день, когда мы увидим официальные охи на тему – ах, они нарушили письменные гарантии.
Как будто 8 лет профанации подписанных Минских соглашений и формулы Штайнмайера было мало…

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7949974.html
Метки: война на украине, Россия, турция, Украина, черное море
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