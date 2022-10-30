1970. Фрэнк Баумгарт в Советском Союзе
01. Эта часть рынка в Кишиневе отведена для торговцев живыми животными. Рынки играли важную роль в советской розничной торговле, заполняя пробелы в ассортименте обычных магазинов
02. Эта часть рынка в Кишинёве отведена для торговцев картошкой
03. Две участницы молдавского фольклорного ансамбля «Дружба» беседуют с иностранными журналистами, которых ансамбль пригласил на фотосессию в Тирасполь. Все участники ансамбля — профессиональные танцоры
04. Участники фольклорного ансамбля «Дружба» исполняют молдавский народный танец в Тирасполе на берегу Днестра
07. В городе Комрат, административном центре гагаузского меньшинства, шесть молодых женщин держат ковер, чтобы его можно было сфотографировать. Ковер был изготовлен на местной фабрике, на которой и работают эти женщины. По оценкам, гагаузы в Молдове составляют меньшинство численностью около 150 000 человек
08. Дикая лаванда в полном расцвете на фоне молдавского села Новая Кобуска
10. Колхозник на конной повозке проезжает поле с цветущими подсолнухами. Поле находится на окраине Кишинева
11. Одесский порт
12. Грузовые суда и туристические суда различных типов в порту Одессы. Черноморский порт города-героя Одессы служил исключительно гражданским целям и был свободно доступен для местных жителей и иностранцев
14. В порту Одессы круизный лайнер «Тарас Шевченко» готовится к следующему рейсу в другой пункт назначения на Черном море — в основном в Батуми или Сухуми