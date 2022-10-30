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1970. Фрэнк Баумгарт в Советском Союзе

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01. Эта часть рынка в Кишиневе отведена для торговцев живыми животными. Рынки играли важную роль в советской розничной торговле, заполняя пробелы в ассортименте обычных магазинов
01. Эта часть рынка в Кишиневе отведена для торговцев живыми животными. Рынки играли важную роль в советской розничной торговле, заполняя пробелы в ассортименте обычных магазинов

02. Эта часть рынка в Кишинёве отведена для торговцев картошкой.jpg
02. Эта часть рынка в Кишинёве отведена для торговцев картошкой

03. Две участницы молдавского фольклорного ансамбля «Дружба» беседуют с иностранными журналистами, которых ансамбль пригласил на фотосессию в Тираспо…
03. Две участницы молдавского фольклорного ансамбля «Дружба» беседуют с иностранными журналистами, которых ансамбль пригласил на фотосессию в Тирасполь. Все участники ансамбля — профессиональные танцоры

04. Участники фольклорного ансамбля «Дружба» исполняют молдавский народный танец в Тирасполе на берегу Днестра.jpg
04. Участники фольклорного ансамбля «Дружба» исполняют молдавский народный танец в Тирасполе на берегу Днестра

05. Участники фольклорного ансамбля Дружба исполняют молдавский народный танец в Тирасполе на берегу Днестра.jpg

06. Участники фольклорного ансамбля Дружба исполняют молдавский народный танец в Тирасполе на берегу Днестра.jpg

07. В городе Комрат, административном центре гагаузского меньшинства, шесть молодых женщин держат ковер, чтобы его можно было сфотографировать. Ковер…
07. В городе Комрат, административном центре гагаузского меньшинства, шесть молодых женщин держат ковер, чтобы его можно было сфотографировать. Ковер был изготовлен на местной фабрике, на которой и работают эти женщины. По оценкам, гагаузы в Молдове составляют меньшинство численностью около 150 000 человек

08. Дикая лаванда в полном расцвете на фоне молдавского села Новая Кобуска.jpg
08. Дикая лаванда в полном расцвете на фоне молдавского села Новая Кобуска

09. Дикая лаванда в полном расцвете на фоне молдавского села Новая Кобуска.jpg

10. Колхозник на конной повозке проезжает поле с цветущими подсолнухами. Поле находится на окраине Кишинева,.jpg
10. Колхозник на конной повозке проезжает поле с цветущими подсолнухами. Поле находится на окраине Кишинева

11. Одесский порт.jpg
11. Одесский порт

12. Грузовые суда и туристические суда различных типов в порту Одессы. Черноморский порт города-героя Одессы служил исключительно гражданским целям и…
12. Грузовые суда и туристические суда различных типов в порту Одессы. Черноморский порт города-героя Одессы служил исключительно гражданским целям и был свободно доступен для местных жителей и иностранцев

13. Грузовые суда и туристические суда различных типов в порту Одессы.jpg

14. В порту Одессы круизный лайнер «Тарас Шевченко» готовится к следующему рейсу в другой пункт назначения на Черном море — в основном в Батуми или С…
14. В порту Одессы круизный лайнер «Тарас Шевченко» готовится к следующему рейсу в другой пункт назначения на Черном море — в основном в Батуми или Сухуми

15. В порту Одессы круизный лайнер «Тарас Шевченко» готовится к следующему рейсу в другой пункт назначения на Черном море — в основном в Батуми или С…
Источник: https://humus.livejournal.com/8652726.html
Метки: история, кишинев, одесса, Россия, фото
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