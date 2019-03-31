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1976. Фрэнк Баумгарт в Тбилиси

14:28. 31 марта 2019 Просмотров - 84 Один комментарий Опубликовал:


1969. Фрэнк Баумгарт в Узбекистане
1970-1972. Фрэнк Баумгарт путешествует по Советскому Союзу
1972-1973. Фрэнк Баумгарт посещает Запорожье и Закарпатье
1972. Фрэнк Баумгарт в Ялте
1973. Фрэнк Баумгарт в Белоруссии
1976. Фрэнк Баумгарт в Армении


Две пожилые женщины пытаются продать цветы


На одном из рынков женщины предлагают цветы и овощи


Изобилие цветов на одном из рынков


Изобилие цветов на одном из рынков


Торговля огурцами на одном из рынков


Продажа черешни на одном из рынков


Торговцы предлагают широкий выбор специй на одном из рынков


Торговля помидорами и огурцами


Общий вид


Вид на город и Куру


Тбилисский фуникулёр, соединяющий центр города с верхним парком на горе Мтацминда


Гора Мтацминда (Святая гора)


Жилые дома в Тбилиси, которые требуют ремонта или полной реконструкции


Экспериментальный многоквартирный дом


Девочка защищает себя и свою младшую сестру зонтиком от летнего солнца

Источник: https://humus.livejournal.com/6543694.html

Метки: история, кавказ, Россия, тбилиси, фото

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Один комментарий»

  • 689 565
    Айва 31 марта 2019 в 14:48 Ссылка
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    Эти ужасно короткие платья девочек, помню, ещё в садике бесили, всё время хотелось, чтобы юбка была длиннее.

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