1976. Фрэнк Баумгарт в Тбилиси

Две пожилые женщины пытаются продать цветыНа одном из рынков женщины предлагают цветы и овощиИзобилие цветов на одном из рынковИзобилие цветов на одном из рынковТорговля огурцами на одном из рынковПродажа черешни на одном из рынковТорговцы предлагают широкий выбор специй на одном из рынковТорговля помидорами и огурцамиОбщий видВид на город и КуруТбилисский фуникулёр, соединяющий центр города с верхним парком на горе МтацминдаГора Мтацминда (Святая гора)Жилые дома в Тбилиси, которые требуют ремонта или полной реконструкцииЭкспериментальный многоквартирный домДевочка защищает себя и свою младшую сестру зонтиком от летнего солнца

Источник: https://humus.livejournal.com/6543694.html