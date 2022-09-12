1976. Фрэнк Баумгарт в Советском Союзе. Часть 3
1976. Фрэнк Баумгарт в Советском Союзе. Часть 1
1976. Фрэнк Баумгарт в Советском Союзе. Часть 2
01. На улице в столице Армении Ереване продавец женской повседневной одежды читает газету в ожидании покупателей
02. Продавцы предлагают цветы на лестнице, ведущей к крытому рынку Еревана
03. Лимонное дерево стоит у входа в ереванский рынок
04. Как и многие другие здания в Ереване, Центральный рынок в центре города построен из розового туфа; туф – остатки вулканических извержений в прошлом
05. Как и многие другие дома в Ереване, здания на площади Ленина в центре Еревана построены из розового туфа; туф является остатком прошлых извержений вулкана
06. Жилой район в центре Еревана; на заднем плане заснеженная гора Арарат на турецкой территории и, тем не менее, символ армянской идентичности
07. Типичный горный район между Ереваном и селом Гарни
08. Старый каменный мост через небольшую речку в горах между Ереваном и деревней Гарни,
09. Базальтовые колонны в Аванском ущелье недалеко от села Гарни
12. Туристы наслаждаются прохладой, поднимающейся от ручья, искусственно созданного для орошения поля у подножия холма недалеко от села Гарни
13. Туристическая группа стоит перед храмом Гарни и слушает гида. Эллинистический храм Митры с его 24 ионическими колоннами датируется первым веком
14. Пейзаж в центральной Армении на фоне заснеженных гор Малого Кавказа
15. Старинная средневековая церковь на берегу озера Севан
18. В начале июля на озере Севан цветут всевозможные полевые цветы
19. В начале июля все виды полевых цветов в полном цвету на озере Севан
20. На берегу озера Севан; на заднем плане заснеженные вершины Малого Кавказа
21. На пристани на озере Севан туристы ждут посадки на судно на подводных крыльях; на заднем плане заснеженные вершины Малого Кавказа
22. Две молодые женщины, изучающие искусство в Ереване, рисуют пейзаж на берегу озера Севан в Армении