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1976. Фрэнк Баумгарт в Советском Союзе. Часть 3

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1976. Фрэнк Баумгарт в Советском Союзе. Часть 1
1976. Фрэнк Баумгарт в Советском Союзе. Часть 2

01. На улице в столице Армении Ереване продавец женской повседневной одежды читает газету в ожидании покупателей
01. На улице в столице Армении Ереване продавец женской повседневной одежды читает газету в ожидании покупателей

02. Продавцы предлагают цветы на лестнице, ведущей к крытому рынку Еревана.jpg
02. Продавцы предлагают цветы на лестнице, ведущей к крытому рынку Еревана

03. Лимонное дерево стоит у входа в ереванский рынок.jpg
03. Лимонное дерево стоит у входа в ереванский рынок

04. Как и многие другие здания в Ереване, Центральный рынок в центре города построен из розового туфа; туф - остатки вулканических извержений в прошл…
04. Как и многие другие здания в Ереване, Центральный рынок в центре города построен из розового туфа; туф – остатки вулканических извержений в прошлом

05. Как и многие другие дома в Ереване, здания на площади Ленина в центре Еревана построены из розового туфа; туф является остатком прошлых извержени…
05. Как и многие другие дома в Ереване, здания на площади Ленина в центре Еревана построены из розового туфа; туф является остатком прошлых извержений вулкана

06. Жилой район в центре Еревана; на заднем плане заснеженная гора Арарат на турецкой территории и, тем не менее, символ армянской идентичности, снят…
06. Жилой район в центре Еревана; на заднем плане заснеженная гора Арарат на турецкой территории и, тем не менее, символ армянской идентичности

07. Типичный горный район между Ереваном и селом Гарни.jpg
07. Типичный горный район между Ереваном и селом Гарни

08. Старый каменный мост через небольшую речку в горах между Ереваном и деревней Гарни, снятый в июле 1976 .jpg
08. Старый каменный мост через небольшую речку в горах между Ереваном и деревней Гарни,

09. Базальтовые колонны в Аванском ущелье недалеко от села Гарни (2).jpg
09. Базальтовые колонны в Аванском ущелье недалеко от села Гарни

10. Базальтовые колонны в Аванском ущелье недалеко от села Гарни, снятые в июле.jpg

11. Базальтовые колонны в Аванском ущелье недалеко от села Гарни.jpg

12. Туристы наслаждаются прохладой, поднимающейся из ручья, искусственно созданного для орошения поля у подножия холма недалеко от села Гарни.jpg
12. Туристы наслаждаются прохладой, поднимающейся от ручья, искусственно созданного для орошения поля у подножия холма недалеко от села Гарни

13. Туристическая группа стоит перед храмом Гарни и слушает гида. Эллинистический храм Митры с его 24 ионическими колоннами датируется первым веком.j…
13. Туристическая группа стоит перед храмом Гарни и слушает гида. Эллинистический храм Митры с его 24 ионическими колоннами датируется первым веком

14. Пейзаж в центральной Армении на фоне заснеженных гор Малого Кавказа, сделанный в июле.jpg
14. Пейзаж в центральной Армении на фоне заснеженных гор Малого Кавказа

15. Старинная средневековая церковь на берегу озера Севан.jpg
15. Старинная средневековая церковь на берегу озера Севан

16. Старинная средневековая церковь на берегу озера Севан.jpg

17. Старинная средневековая церковь на берегу озера Севан.jpg

18. В начале июля на озере Севан цветут всевозможные полевые цветы.jpg
18. В начале июля на озере Севан цветут всевозможные полевые цветы

19. В начале июля все виды полевых цветов в полном цвету на озере Севан.jpg
19. В начале июля все виды полевых цветов в полном цвету на озере Севан

20. На берегу озера Севан; на заднем плане заснеженные вершины Малого Кавказа.jpg
20. На берегу озера Севан; на заднем плане заснеженные вершины Малого Кавказа

21. На пристани на озере Севан туристы ждут посадки на судно на подводных крыльях; на заднем плане заснеженные вершины Малого Кавказа.jpg
21. На пристани на озере Севан туристы ждут посадки на судно на подводных крыльях; на заднем плане заснеженные вершины Малого Кавказа

22. Две молодые женщины, изучающие искусство в Ереване, рисуют пейзаж на берегу озера Севан в Армении.jpg
22. Две молодые женщины, изучающие искусство в Ереване, рисуют пейзаж на берегу озера Севан в Армении
Источник: https://humus.livejournal.com/8579271.html
Метки: армения, ереван, история, кавказ, Россия, фото
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