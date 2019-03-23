1973. Фрэнк Баумгарт в Белоруссии

Минское море. В жаркие выходные в конце июня многие люди отправляются сюда. Водохранилище, которое находится примерно в десяти километрах к северо-западу от столицы Беларуси, является крупнейшим искусственным озером в БеларусииМинское море. В жаркие выходные в конце июня многие люди отправляются сюда. Водохранилище, которое находится примерно в десяти километрах к северо-западу от столицы Беларуси, является крупнейшим искусственным озером в БеларусииМинское море. В жаркие выходные в конце июня многие люди отправляются сюда. Водохранилище, которое находится примерно в десяти километрах к северо-западу от столицы Беларуси, является крупнейшим искусственным озером в БеларусииМинское море. В жаркие выходные в конце июня многие люди отправляются сюда. Водохранилище, которое находится примерно в десяти километрах к северо-западу от столицы Беларуси, является крупнейшим искусственным озером в БеларусииМинск. Монумент Победы на площади ПобедыМинск. Улица в центре городаМинск. Белорусский автомобильный завод. Один из сборочных цехов большегрузных самосваловМинск. Белорусский автомобильный завод. Сверхмощный самосвал на заводской территорииМинск. Белорусский автомобильный завод. Сверхмощный самосвал на заводской территорииМинск. Минский тракторный завод. Тракторы готовы к отправке потребителямЭто мемориал в Хатыни под МинскомЭто мемориал в Хатыни под МинскомИл-14 приземлился на аэродроме Новополоцка на севере Беларусии

Источник: https://humus.livejournal.com/6531819.html