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1973. Фрэнк Баумгарт в Белоруссии

09:51. 23 марта 2019 Просмотров - 169 Один комментарий Опубликовал:


1969. Фрэнк Баумгарт в Узбекистане
1970-1972. Фрэнк Баумгарт путешествует по Советскому Союзу
1972. Фрэнк Баумгарт в Ялте

Минское море. В жаркие выходные в конце июня многие люди отправляются сюда. Водохранилище, которое находится примерно в десяти километрах к северо-западу от столицы Беларуси, является крупнейшим искусственным озером в Беларусии


Минское море. В жаркие выходные в конце июня многие люди отправляются сюда. Водохранилище, которое находится примерно в десяти километрах к северо-западу от столицы Беларуси, является крупнейшим искусственным озером в Беларусии


Минское море. В жаркие выходные в конце июня многие люди отправляются сюда. Водохранилище, которое находится примерно в десяти километрах к северо-западу от столицы Беларуси, является крупнейшим искусственным озером в Беларусии


Минское море. В жаркие выходные в конце июня многие люди отправляются сюда. Водохранилище, которое находится примерно в десяти километрах к северо-западу от столицы Беларуси, является крупнейшим искусственным озером в Беларусии


Минск. Монумент Победы на площади Победы


Минск. Улица в центре города


Минск. Белорусский автомобильный завод. Один из сборочных цехов большегрузных самосвалов


Минск. Белорусский автомобильный завод. Сверхмощный самосвал на заводской территории


Минск. Белорусский автомобильный завод. Сверхмощный самосвал на заводской территории


Минск. Минский тракторный завод. Тракторы готовы к отправке потребителям


Это мемориал в Хатыни под Минском


Это мемориал в Хатыни под Минском


Ил-14 приземлился на аэродроме Новополоцка на севере Беларусии

Источник: https://humus.livejournal.com/6531819.html

Метки: история, Минск, Россия, фото

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