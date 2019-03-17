1969. Фрэнк Баумгарт в Узбекистане
11:17. 17 марта 2019 Просмотров - 80 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
1972. Фрэнк Баумгарт в Ялте
1970-1972. Фрэнк Баумгарт путешествует по Советскому Союзу
Андижан. Маленький мальчик ест нектарин в городском парке
Андижан. Старики в традиционной узбекской одежде и головных уборах сидят в чайхане под открытым небом
Коканд. Народные артисты проводят свое шествие во время репетиции фестиваля народного творчества, запланированного на вечер того же дня
Коканд. Народные артисты проводят свое шествие во время репетиции фестиваля народного творчества, запланированного на вечер того же дня
Коканд. Народные артисты проводят свое шествие во время репетиции фестиваля народного творчества, запланированного на вечер того же дня
Маргилан. Подростки в национальной одежде исполняют танец
Маргилан. Подростки в национальной одежде исполняют танец
Маргилан. Полуфабрикаты из керамики подвергаются воздействию воздуха и солнца для сушки
Ташкент. Музей имени Ленина
Ташкент. В жаркий летний день узбек сидит на телеге перед универмагом и ждет родственника с грузом. 6 августа
Фергана. Сотрудники областной газеты «Ферганская Правда» во время перерыва. 18 августа
Фергана. Хорошенькая молодая девушка на своей первой фотосессии ближе к вечеру
Фергана. Кормление морской свинки
Фергана. Колхозники во время сбора урожая сахарной дыни на поле колхоза в окрестностях города
Фергана. Колхозники во время сбора урожая сахарной дыни устраивают перерыв на чай в окрестностях города
Фергана. Двое мужчин жестикулируют на дюнах в пустыне 5 августа. Слева – Карим Каримович Каримов
Фергана. Следы на дюнах в пустыне, оставленные во второй половине дня 5 августа
Фергана. На пастбище на окраине города пастухи ухаживают за верблюдами и скотом своего колхоза
Фергана. На пастбище на окраине города пастухи ухаживают за верблюдами и скотом своего колхоза
Фергана. На пастбище на окраине города пастухи ухаживают за верблюдами и скотом своего колхоза
Фергана. На пастбище на окраине города пастухи ухаживают за верблюдами и скотом своего колхоза
Фергана. Рядом с городом проходит через пустыню Большой Ферганский канал
Шайхимардан. В пионерском лагере в Алайских горах, мальчики и девочки слушают, как вожатый зачитывает планы на день
Шахимардан. Горный ландшафт в узбекском анклаве в Алайских горах, который находится на высоте около 1500 метров над уровнем моря