1969. Фрэнк Баумгарт в Узбекистане

Андижан. Маленький мальчик ест нектарин в городском паркеАндижан. Старики в традиционной узбекской одежде и головных уборах сидят в чайхане под открытым небомКоканд. Народные артисты проводят свое шествие во время репетиции фестиваля народного творчества, запланированного на вечер того же дняКоканд. Народные артисты проводят свое шествие во время репетиции фестиваля народного творчества, запланированного на вечер того же дняКоканд. Народные артисты проводят свое шествие во время репетиции фестиваля народного творчества, запланированного на вечер того же дняМаргилан. Подростки в национальной одежде исполняют танецМаргилан. Подростки в национальной одежде исполняют танецМаргилан. Полуфабрикаты из керамики подвергаются воздействию воздуха и солнца для сушкиТашкент. Музей имени ЛенинаТашкент. В жаркий летний день узбек сидит на телеге перед универмагом и ждет родственника с грузом. 6 августаФергана. Сотрудники областной газеты «Ферганская Правда» во время перерыва. 18 августаФергана. Хорошенькая молодая девушка на своей первой фотосессии ближе к вечеруФергана. Кормление морской свинкиФергана. Колхозники во время сбора урожая сахарной дыни на поле колхоза в окрестностях городаФергана. Колхозники во время сбора урожая сахарной дыни устраивают перерыв на чай в окрестностях городаФергана. Двое мужчин жестикулируют на дюнах в пустыне 5 августа. Слева – Карим Каримович КаримовФергана. Следы на дюнах в пустыне, оставленные во второй половине дня 5 августаФергана. На пастбище на окраине города пастухи ухаживают за верблюдами и скотом своего колхозаФергана. На пастбище на окраине города пастухи ухаживают за верблюдами и скотом своего колхозаФергана. На пастбище на окраине города пастухи ухаживают за верблюдами и скотом своего колхозаФергана. На пастбище на окраине города пастухи ухаживают за верблюдами и скотом своего колхозаФергана. Рядом с городом проходит через пустыню Большой Ферганский каналШайхимардан. В пионерском лагере в Алайских горах, мальчики и девочки слушают, как вожатый зачитывает планы на деньШахимардан. Горный ландшафт в узбекском анклаве в Алайских горах, который находится на высоте около 1500 метров над уровнем моря

Источник: https://humus.livejournal.com/6521781.html