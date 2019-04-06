1971. Фрэнк Баумгарт путешествует по русскому северу
08:29. 6 апреля 2019 Просмотров - 75 2 коммент. Опубликовал: feedmatic
1969. Фрэнк Баумгарт в Узбекистане
1970-1972. Фрэнк Баумгарт путешествует по Советскому Союзу
1972-1973. Фрэнк Баумгарт посещает Запорожье и Закарпатье
1972. Фрэнк Баумгарт в Ялте
1973. Фрэнк Баумгарт в Белоруссии
1976. Фрэнк Баумгарт в Армении
1976. Фрэнк Баумгарт в Тбилиси
Два рыбака устроили перерыв на своей лодке на краю озера недалеко от города Кондопога
Водопад является главной достопримечательностью заповедника Кивач вблизи Кондопоги
Водопад является главной достопримечательностью заповедника Кивач вблизи Кондопоги
На лесопилке в Кондопоге бревна карельской березы выгружаются для дальнейшей обработки
Молодые люди из Петрозаводска проводят выходной день у озера недалеко от города Кондопога
Молодые люди из Петрозаводска проводят выходной день у озера недалеко от города Кондопога
Кижи
Большое количество водных путей в Карелии используется для сплава стволов деревьев на деревообрабатывающие заводы
На одном из многочисленных островков Белого моря простая деревянная хижина служит летним домом для смотрителя
На одном из многочисленных небольших островов в Белом море местный смотритель показывает огромный муравейник
Бесчисленные небольшие острова и скалы под поверхностью воды представляют опасность для судоходства в Кандалакшском заливе Белого моря
Руководство Кандалакшского рыбоперерабатывающего завода на берегу Белого моря организовало показ ассортимента продукции завода, чтобы произвести впечатление на иностранных гостей. На самом деле, в местных магазинах нет и половины наименований, представленных здесь
Типичный для Карелии деревянный дом у воды
Кольский полуостров. Типичный вид местной деревни
Кольский полуостров. Типичный вид местной деревни
Кольский полуостров. Старый рыбак несет сеть
Главная улица города Апатиты при дневном освещении
В гражданской части мурманского порта, 24 августа
Два мальчика сидят в гавани Мурманска на полностью заржавевшем, списанном корабле и пытаются ловить рыбу
В порту Мурманска грузовое судно «Риза» из ГДР загружено апатитом. 24 августа
В порту Мурманска грузовое судно «Риза» из ГДР загружено апатитом. 24 августа
Одна из главных улиц Мурманска
loading...
Баумбард не просто так ездил!
Там теперь везде проблемы! Видать, тот Баумгард прикидывал, где майданы организовать, где подкупы презов, везде подитику разделения и стравливанья потом провели.
loading...
Какой любознательный мальчуган, этот зайка Баумгард! И в Крым он заглянул, и в Пермь!
И, что ему на “исторической родине” не сиделось!( при всей его нелюбви к гоям диким)?