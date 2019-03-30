Главная » История, Творчество

1972-1973. Фрэнк Баумгарт посещает Запорожье и Закарпатье

09:04. 30 марта 2019 Просмотров - 78 Нет комментариев Опубликовал:


1969. Фрэнк Баумгарт в Узбекистане
1970-1972. Фрэнк Баумгарт путешествует по Советскому Союзу
1972. Фрэнк Баумгарт в Ялте
1973. Фрэнк Баумгарт в Белоруссии
1976. Фрэнк Баумгарт в Армении


1972. Запорожье. Женщина несет три кружки с пивом из киоска на пляже


1972. Запорожье. Вид на Днепр в жаркий июньский день. Загрязнение воздуха от сталелитейного завода в центре города причина того, что небо не совсем голубое


1972. Запорожье. Переполненный пляж на Днепре. Июнь


1972. Запорожье. Металлургические заводы, расположенные в непосредственной близости от жилых кварталов, загрязняют воздух


1973. Грузовик пытается пробраться между глубокими лужами по грунтовой дороге в Сумская область. 3 июля


1973. Закарпатье. Приветственная музыка для гостей пионерского лагеря


1973. Закарпатье. Во время пребывания в летнем лагере под Мукачево дети обычно носят повседневную одежду, но их нарядили в пионерскую форму из-за приезда иностранных гостей


1973. Закарпатье. Автомобильные гонки в летнем лагере под Мукачево


1973. Закарпатье. В летнем лагере под Мукачево мальчики и девочки, а также пионервожатая наблюдают за выступлением будущей балериной


1973. Закарпатье. В летнем лагере под Мукачево будущая балерина демонстрирует свой талант по случаю приезда иностранных журналистов


1973. Закарпатье. В гуцульской деревне недалеко от Косова три женщины сидят на скамейке


1973. Закарпатье. Двое мужчин стоят у забора в гуцульской деревне недалеко от Косова


1973. Закарпатье. Деревянный дом и сад, полный цветов, в деревне гуцулов недалеко от Косова


1973. Закарпатье. Мужчина смотрит на церковь, типичную для здешних мест


1973. Закарпатье. Мужчина стоит у церковной ограды


1973. Львов всегда был намного красочнее, чем средний советский город. 4 июля


1973. На территории этнографического музея под Львовом участники танцевального ансамбля сполняют для иностранных гостей украинские и русские народные танцы







Источник: https://humus.livejournal.com/6542275.html

Метки: история, Россия, фото

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
1973. Фрэнк Баумгарт в Белоруссии
1969. Фрэнк Баумгарт в Узбекистане1970-1972. Фрэнк Баумгарт путешествует по Советскому Союзу1972. Фрэнк Баумгарт в ЯлтеМинское море...
1969. Фрэнк Баумгарт в Узбекистане
1972. Фрэнк Баумгарт в Ялте1970-1972. Фрэнк Баумгарт путешествует по Советскому СоюзуАндижан. Маленький ...
1972. Фрэнк Баумгарт в Ялте
1970-1972. Фрэнк Баумгарт путешествует по Советскому СоюзуВ прохладный ...
1970-1972. Фрэнк Баумгарт путешествует по Советскому Союзу
Кишинев. Эта часть рынка предназначена для торговцев, продающих живых животныхКишинев. Эта часть рынка предназначена для торговцев, предлагающих картофельМолдавия. Крестьянин проезжает мимо поля подсолнухов в непосредственной близости от КишиневаМолдавия....

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>