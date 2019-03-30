1972-1973. Фрэнк Баумгарт посещает Запорожье и Закарпатье
09:04. 30 марта 2019 Просмотров - 78 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
1969. Фрэнк Баумгарт в Узбекистане
1970-1972. Фрэнк Баумгарт путешествует по Советскому Союзу
1972. Фрэнк Баумгарт в Ялте
1973. Фрэнк Баумгарт в Белоруссии
1976. Фрэнк Баумгарт в Армении
1972. Запорожье. Женщина несет три кружки с пивом из киоска на пляже
1972. Запорожье. Вид на Днепр в жаркий июньский день. Загрязнение воздуха от сталелитейного завода в центре города причина того, что небо не совсем голубое
1972. Запорожье. Переполненный пляж на Днепре. Июнь
1972. Запорожье. Металлургические заводы, расположенные в непосредственной близости от жилых кварталов, загрязняют воздух
1973. Грузовик пытается пробраться между глубокими лужами по грунтовой дороге в Сумская область. 3 июля
1973. Закарпатье. Приветственная музыка для гостей пионерского лагеря
1973. Закарпатье. Во время пребывания в летнем лагере под Мукачево дети обычно носят повседневную одежду, но их нарядили в пионерскую форму из-за приезда иностранных гостей
1973. Закарпатье. Автомобильные гонки в летнем лагере под Мукачево
1973. Закарпатье. В летнем лагере под Мукачево мальчики и девочки, а также пионервожатая наблюдают за выступлением будущей балериной
1973. Закарпатье. В летнем лагере под Мукачево будущая балерина демонстрирует свой талант по случаю приезда иностранных журналистов
1973. Закарпатье. В гуцульской деревне недалеко от Косова три женщины сидят на скамейке
1973. Закарпатье. Двое мужчин стоят у забора в гуцульской деревне недалеко от Косова
1973. Закарпатье. Деревянный дом и сад, полный цветов, в деревне гуцулов недалеко от Косова
1973. Закарпатье. Мужчина смотрит на церковь, типичную для здешних мест
1973. Закарпатье. Мужчина стоит у церковной ограды
1973. Львов всегда был намного красочнее, чем средний советский город. 4 июля
1973. На территории этнографического музея под Львовом участники танцевального ансамбля сполняют для иностранных гостей украинские и русские народные танцы