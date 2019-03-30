1972-1973. Фрэнк Баумгарт посещает Запорожье и Закарпатье

1972. Запорожье. Женщина несет три кружки с пивом из киоска на пляже1972. Запорожье. Вид на Днепр в жаркий июньский день. Загрязнение воздуха от сталелитейного завода в центре города причина того, что небо не совсем голубое1972. Запорожье. Переполненный пляж на Днепре. Июнь1972. Запорожье. Металлургические заводы, расположенные в непосредственной близости от жилых кварталов, загрязняют воздух1973. Грузовик пытается пробраться между глубокими лужами по грунтовой дороге в Сумская область. 3 июля1973. Закарпатье. Приветственная музыка для гостей пионерского лагеря1973. Закарпатье. Во время пребывания в летнем лагере под Мукачево дети обычно носят повседневную одежду, но их нарядили в пионерскую форму из-за приезда иностранных гостей1973. Закарпатье. Автомобильные гонки в летнем лагере под Мукачево1973. Закарпатье. В летнем лагере под Мукачево мальчики и девочки, а также пионервожатая наблюдают за выступлением будущей балериной1973. Закарпатье. В летнем лагере под Мукачево будущая балерина демонстрирует свой талант по случаю приезда иностранных журналистов1973. Закарпатье. В гуцульской деревне недалеко от Косова три женщины сидят на скамейке1973. Закарпатье. Двое мужчин стоят у забора в гуцульской деревне недалеко от Косова1973. Закарпатье. Деревянный дом и сад, полный цветов, в деревне гуцулов недалеко от Косова1973. Закарпатье. Мужчина смотрит на церковь, типичную для здешних мест1973. Закарпатье. Мужчина стоит у церковной ограды1973. Львов всегда был намного красочнее, чем средний советский город. 4 июля1973. На территории этнографического музея под Львовом участники танцевального ансамбля сполняют для иностранных гостей украинские и русские народные танцы

Источник: https://humus.livejournal.com/6542275.html