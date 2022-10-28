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1910-е. На Волге. Снимки Захария Захариевича Виноградова. Часть 4

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1910-е. На Волге. Снимки Захария Захариевича Виноградова. Часть 1
1910-е. На Волге. Снимки Захария Захариевича Виноградова. Часть 2
1910-е. На Волге. Снимки Захария Захариевича Виноградова. Часть 3

63. Первый мост через Волгу и её начало.jpg
63. Первый мост через Волгу и её начало

64. «Упавшее старое могучее дерево (Истоки Волги)».jpg
64. «Упавшее старое могучее дерево (Истоки Волги)»

65. Кучи камней на полях в истоках Волги.jpg
65. Кучи камней на полях в истоках Волги

66. Кучи льда на Волге, наваленные ледоходом.jpg
66. Кучи льда на Волге, наваленные ледоходом

67. Вид на Волгу ранней весной у Кинешмы.jpg
67. Вид на Волгу ранней весной у Кинешмы

68. Деревья, затопленные весенним разливом Волги (Низовья).jpg
68. Деревья, затопленные весенним разливом Волги (Низовья)

69. Владимировка Астраханской губернии, залитая разливом Волги.jpg
69. Владимировка Астраханской губернии, залитая разливом Волги

70. Кучи хвороста, нанесенные в половодье Волгой.jpg
70. Кучи хвороста, нанесенные в половодье Волгой

71. Берег песчаного острова, размытого Волгой (выше Симбирска).jpg
71. Берег песчаного острова, размытого Волгой (выше Симбирска)

72. Правый берег Волги ниже Чёрного Яра.jpg
72. Правый берег Волги ниже Чёрного Яра

73. Овраги, образуемые стекающими в Волгу ручьями.jpg
73. Овраги, образуемые стекающими в Волгу ручьями

74. Песчаные дюны правого берега Волги близ Енотаевска.jpg
74. Песчаные дюны правого берега Волги близ Енотаевска

75. Деревня на берегу Волги. (Правый берег).jpg
75. Деревня на берегу Волги. (Правый берег)

76. Колесо чигиря, черпающее воду из Волги.jpg
76. Колесо чигиря, черпающее воду из Волги

77. Вид на город Плёс с моря.jpg
77. Вид на город Плёс с моря

78. Дача на Волге близ города Плёса.jpg
78. Дача на Волге близ города Плёса.

79. Дача богатого фабриканта на берегу Волги.jpg
79. Дача богатого фабриканта на берегу Волги

80. Дачи на берегу Волги под Самарой.jpg
80. Дачи на берегу Волги под Самарой

81. Скала на фоне Волги у Бугра Разина.jpg
81. Скала на фоне Волги у Бугра Разина

82. Якорь, снятый против света.jpg
82. Якорь, снятый против света
Источник: https://humus.livejournal.com/8649937.html
Метки: история, Россия, фото
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