1910-е. На Волге. Снимки Захария Захариевича Виноградова. Часть 4
1910-е. На Волге. Снимки Захария Захариевича Виноградова. Часть 1
1910-е. На Волге. Снимки Захария Захариевича Виноградова. Часть 2
1910-е. На Волге. Снимки Захария Захариевича Виноградова. Часть 3
63. Первый мост через Волгу и её начало
64. «Упавшее старое могучее дерево (Истоки Волги)»
65. Кучи камней на полях в истоках Волги
66. Кучи льда на Волге, наваленные ледоходом
67. Вид на Волгу ранней весной у Кинешмы
68. Деревья, затопленные весенним разливом Волги (Низовья)
69. Владимировка Астраханской губернии, залитая разливом Волги
70. Кучи хвороста, нанесенные в половодье Волгой
71. Берег песчаного острова, размытого Волгой (выше Симбирска)
72. Правый берег Волги ниже Чёрного Яра
73. Овраги, образуемые стекающими в Волгу ручьями
74. Песчаные дюны правого берега Волги близ Енотаевска
75. Деревня на берегу Волги. (Правый берег)
76. Колесо чигиря, черпающее воду из Волги
77. Вид на город Плёс с моря
78. Дача на Волге близ города Плёса.
79. Дача богатого фабриканта на берегу Волги
80. Дачи на берегу Волги под Самарой
81. Скала на фоне Волги у Бугра Разина
82. Якорь, снятый против света