Газовый Шантаж не Прошёл: Европа “освободилась” от Газа из России | Геоэнергетика Инфо
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Газовый Шантаж не Прошёл: Европа “освободилась” от Газа из России. Геоэнергетика Инфо
У европейского газа искривилась цена. Цены на газ в Европе продолжают снижаться четвертую неделю подряд. Необычно теплая погода задерживает начало отбора из подземных хранилищ, запасы в которых достигли почти 94%. Эти обстоятельства смягчают опасения по поводу нехватки газа в отопительном сезоне. Предложение СПГ в Европе может снизиться из-за того, что азиатские трейдеры вернутся к закупкам топлива для своих рынков, а в ценах на газ по более долгосрочным контрактам уже заложен фактор более холодной погоды, что зимой отразится и на спот-рынке. Газовому кризису пришёл конец?
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Сколько живу в микрорайоне Белоярск, столько лет-систематически отключают свет, мне дела нет до Европы.
Я уже отказался от системного блока-компьютера, купил ноутбук, купил бесперебойник.
Многие рвутся на Запад….но все дороги ведут в Ад.
Как россияне жили при тиранах-царях, так власть и по сей день ластиться к Европе.
Лично я уже готов пойти на сделку с Дьяволом, пусть проклинает только российскую несостоятельность.
Это как глупцу ларец с золотом, а он всё по дороге медные пятаки ищет.
Против российского кумовства в СМИ, я уверен, что слаб даже сам Дьявол.
охренеть -да вы ценный пациент для психиатра -но где такого найти.. с сегодняшними то страстями =они обмельчали ,как и страсти..А тяга к Европе -это да -нечто не поддающееся разуму и логике ..Я ,например, Европу обходила и сознательно не хотела туда поехать -потому что всегда видела в ней содом Римский ,конечно инстинктивно..Кто внушил нам плебейство ?-БИБЛИЯ ,но не всем же..Старая Вера еще жива ,значит выживем…