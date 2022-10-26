Главная » Видео, Наука, Политика, Экономика

Газовый Шантаж не Прошёл: Европа “освободилась” от Газа из России | Геоэнергетика Инфо

8 2

CGPODS ТОП-5 наушников РФ . 20 ч без розетки. Влагозащита. В 4 раза дешевле «яблок». Код на скидку 200 руб. GEOINFO200 тут: https://cli.co/GEOINFO200
Газовый Шантаж не Прошёл: Европа “освободилась” от Газа из России. Геоэнергетика Инфо
У европейского газа искривилась цена. Цены на газ в Европе продолжают снижаться четвертую неделю подряд. Необычно теплая погода задерживает начало отбора из подземных хранилищ, запасы в которых достигли почти 94%. Эти обстоятельства смягчают опасения по поводу нехватки газа в отопительном сезоне. Предложение СПГ в Европе может снизиться из-за того, что азиатские трейдеры вернутся к закупкам топлива для своих рынков, а в ценах на газ по более долгосрочным контрактам уже заложен фактор более холодной погоды, что зимой отразится и на спот-рынке. Газовому кризису пришёл конец?
—————————————————————————————————————————
Поддержать канал:
Сбербанк – 4274 3200 6731 4487 Максим Р.
Тинькофф – 4377 7237 6815 3060 Максим Р.
ВТБ – 2200 2407 5683 3253 Максим Р.
https://yoomoney.ru/to/410018728624134 (донат сервис)
Пожалуйста НЕ указывайте ничего в комментариях и назначении перевода!
CПОНСОР.РУ ► https://sponsr.ru/geonrgru/
Станьте спонсором https://www.youtube.com/channel/UCfiIIwhEASpcw4uJB5hbI-Q/join
—————————————————————————————————————————
МЫ В СОЦСЕТЯХ:
TELEGRAM https://t.me/geonrgru
VK ► https://vk.com/geonrgru
ЯНДЕКС.ДЗЕН ► https://zen.yandex.ru/geonrgru
CПОНСОР.РУ ► https://sponsr.ru/geonrgru/
Сайт Геоэнергетика https://geoenergetics.info
—————————————————————————————————————————
Реклама, сотрудничество: https://t.me/radaykinpro maxim@radaykin.ru

Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте все уведомления, ставьте лайки и пишите комментарии! Вы помогаете продвигать канал!

#Марцинкевич #новости #газ #спг #европа #энергетическийкризис #северныйпоток #ценанагаз #ценынагаз
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=f7EoCD_sojU
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Газовая мораль
Новости Украины и Новороссии 27 августа 2018
«Газпроом» начал процедуру расторжения контрактов на поставку и транзит газа с НАК «Нафтогаз Украины»
Новости Украины и Новороссии 29 октября 2017
2 Комментария » Оставить комментарий
  • 4568 2834
    Михаил 12 мин. назад

      Сколько живу в микрорайоне Белоярск, столько лет-систематически отключают свет, мне дела нет до Европы.
      Я уже отказался от системного блока-компьютера, купил ноутбук, купил бесперебойник.
      Многие рвутся на Запад….но все дороги ведут в Ад.
      Как россияне жили при тиранах-царях, так власть и по сей день ластиться к Европе.
      Лично я уже готов пойти на сделку с Дьяволом, пусть проклинает только российскую несостоятельность.
      Это как глупцу ларец с золотом, а он всё по дороге медные пятаки ищет.
      Против российского кумовства в СМИ, я уверен, что слаб даже сам Дьявол.

      • 26381 22175
        маринаМихаил только что

          охренеть -да вы ценный пациент для психиатра -но где такого найти.. с сегодняшними то страстями =они обмельчали ,как и страсти..А тяга к Европе -это да -нечто не поддающееся разуму и логике ..Я ,например, Европу обходила и сознательно не хотела туда поехать -потому что всегда видела в ней содом Римский ,конечно инстинктивно..Кто внушил нам плебейство ?-БИБЛИЯ ,но не всем же..Старая Вера еще жива ,значит выживем…

      Оставить комментарий

      Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

      Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
      Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

      (Обязательно)

      Быстрый переход:

      Информация о сайте

      Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

      Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
      Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
      Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

      Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

      Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru