Новости Украины и Новороссии 29 октября 2017

Порошенко бросит майданщиков в атаку на Донецк

В последнее время ситуация в прифронтовой зоне в Донбассе начинает ухудшаться. Причина усиления обстрелов ДНР напрямую связана с событиями, которые происходят в столице Украины. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Вооружённых сил ДНР Даниил Безсонов. «Власти Украины боятся, что неподконтрольные ВСУ отряды националистов, находящиеся в зоне так называемой „АТО“, развернутся и пойдут в Киев свергать Петра Порошенко. Поэтому им срочно нужно их утилизировать, а для этого необходимо спровоцировать обострение на линии соприкосновения», — заявил Безсонов.

Похожее заявление прозвучало и со стороны самих украинских националистов. Президент Украины Петр Порошенко готовит новое обострение в Донбассе, чтобы отвлечь внимание общества от протестов в Киеве, считает депутат Верховной Рады, бывший командир нацбата «Донбасс» Семен Семенченко.

Семенченко отмечает, что этот ход уже опробовался администрацией Порошенко несколько месяцев назад, когда шумное освещение наступление ВСУ под Авдеевкой было призвано отвлечь внимание от торговой блокады Донецкой и Луганской народных республик. Однако, по мнению Семенченко, «это не поможет». «Пётр Алексеевич, не делайте этого. Послушайте меня. Пожалейте человеческие жизни. Ведь очень скоро вам самому понадобится жалость людей. Сдавайтесь. Сливайте друзей и сообщников. А „обострение на фронте“ оставьте в покое», — написал Семенченко.

Пока, судя по поступающим сообщениям с линии фронта в Донбассе, ситуация остаётся традиционно напряжённой.

27 октября, к примеру, украинские силовики открыли минометный огонь по наблюдательному пункту Совместного центра контроля и координации (СЦКК) режима прекращения огня на юге Донбасса, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

Обстрел наблюдательного пункта «Безыменное» начался в 15:25, всего было выпущено 25 мин калибром 82 миллиметра. Огонь вёлся с направления бывшего посёлка Широкино, находящегося под контролем Киева.

Только за сутки, и только в ДНР было зафиксировано 34 нарушения режима прекращения огня с позиций украинских силовиков. По прилегающим к фронту населённым пунктам в окрестностях Донецка было выпущено 65 мин калибром 120 и 82 мм, сделано 3 выстрела из танка.

А всего за прошедшую неделю украинские силовики 178 раз нарушили режим прекращения огня в ДНР, нанесли по территории республики 733 удара артиллерией, танками и миномётами. В результате обстрелов со стороны ВСУ ранения получили двое мирных жителей. При защите республики погибли двое военнослужащих народной милиции ДНР…

Периодически обостряется и ситуация в ЛНР. В частности, военнослужащим ЛНР 27 октября удалось сбить два беспилотных летательных аппарата украинских силовиков. Об этом сообщил журналистам и. о. начальника Народной милиции ЛНР Михаил Филипоненко.

По его словам, два беспилотника типа «Фантом 4» были сбиты в зоне ответственности 53-й бригады вооруженных сил Украины. Глава Народной милиции отметил, что украинское командование в нарушение Минских соглашений продолжает использовать БЛА для разведки и корректировки огня.

Обращает на себя внимание и недавнее заявление посла США на Украине Мари Йованович. По её мнению «очень важно, чтобы в войне с Российской Федерацией победу одержала Украина».

Она подчеркнула, что возобновление территориальной целостности и суверенности важно не только для самой Украины, но и для международного порядка. Мари Йованович добавила, что США готовы и дальше предоставлять помощь Киеву, и не только в сфере безопасности.

Возможно ли, что Порошенко в силу тех или иных причин решится отдать приказ о широкомасштабном наступлении на ДНР и ЛНР?

— После боёв за Дебальцево в феврале 2015 года, ВСУ не рискуют бросать в наступление большие подразделения, идёт позиционная война, — говорит эксперт Центра военно-политической журналистики “CIGR” Владимир Орлов. — Чаше всего атаки предпринимаются взводом пехоты при поддержке 2−3 единиц бронетехники. И, кстати, нередко эти по существу разведки боем проходят именно в момент ротации украинских подразделений. То есть новички проходят боевые крещения, обкатку. Исключать, что Порошенко решит бросить добровольческие батальоны (добробаты) или иные части ВСУ в наступление на Донецк и Луганск, нельзя. Слишком непредсказуемо сегодня развивается политическая ситуация на Украине. Есть соблазн отвлечь внимание общественности от протестных выступлений в Киеве. Однако всё же вероятность этого невелика. Порошенко прекрасно понимает, что большое наступление ВСУ на Донецк и Луганск тут же вызовет ответную реакцию России. Захватить Донбасс и устроить карательные акции над активистами ДНР и ЛНР Москва не позволит. В Киеве боятся, что рассерженная Россия поступит примерно так же, как в 2008 году в Южной Осетии. После чего Киев потеряет контроль над обширными территориями, как минимум, в Донбассе, но, возможно, что российская армия погонит ВСУ до Днепра и даже дальше.

Поэтому в интересах нынешней украинской власти как можно дольше использовать фактор позиционной войны, когда можно постоянно кричать об агрессии России, клянчить деньги у Запада и не опасаться за потерю новых территорий.

«СП»: — Но, может быть, Порошенко попытается спровоцировать серьёзный конфликт, чтобы ввести на Украине военное положение?

— Ему хватает тех возможностей, которые есть у него уже сейчас. Он не Янукович, который колебался в применении силы для подавления протестных акций. У Порошенко достаточно подразделений МВД и военный частей, которые в любой момент, если ситуация начнёт выходить из-под контроля, будут брошены на протестующих.

Я слежу за протестами в центре Киева и вижу, что по своему накалу они уступают Майдану конца 2013 года. Даже если представить, что у части протестующих есть боевой опыт, и они готовы применить припрятанное оружие, это вряд ли поможет им свергнуть Порошенко. У президента Украины всегда будет на одну пулю больше, чем у тех, кто сейчас протестует на улицах Киева.

«СП»: — Заявление посла США на Украине о необходимости «победить Россию» — это пропагандистское клише, или в США всерьёз думают, что со временем украинская армия сможет уничтожить ДНР и ЛНР, а Россия не сможет повлиять на ситуацию?

— В политических и силовых структурах США нет единой позиции по многим международным вопросам. Это и Сирия показала, где ЦРУ откровенно противостоит Пентагону. На Украине после прихода к власти Дональда Трампа, поменялись кураторы, они ведут свою игру, у них свои интересы. Однако и старая группа ответственных за Украину пытается воздействовать на происходящие там процессы.

Да, часть американской элиты напрямую заинтересована в продолжении конфликта в Донбассе, который в перспективе они хотели бы довести до прямого военного столкновения России и Украины. Именно эти ребята не дают погаснуть огню войны, подбрасывают новые виды вооружений, периодически подталкивают к активизации военных действий и т. д.

Идёт игра с длительными ставками, направленная на изматывание ДНР и ЛНР и постоянное провоцирование России.

«СП»: — Создаётся впечатление, что в этой игре, как ДНР и ЛНР, так и Россия чаще всего оказываются проигравшей стороной. Поскольку население республик остаётся в подвешенном состоянии, растёт психологическая усталость. Кроме того, изо дня в день гибнут люди, как мирные, так и военные. А человеческий ресурс Донбасса не бесконечен…

— Да, вы правы, ситуация примерно такова. И местные жители в Донбассе не раз спрашивали меня, почему Россия не предпримет решительных действий, не топнет ногой после очередного обстрела. По-человечески я прекрасно понимаю этих людей, но, к сожалению, у геополитики свои жестокие законы, которые мало учитывают судьбы и эмоции людей.

«СП»: — Не получится ли, что ещё пару лет такого противостояния, и в Донбассе мало кто сможет и захочет воевать? Поскольку молодые люди гибнут от пуль снайперов и обстрелов. А численность населения ЛНР и ДНР (около 4 миллионов человек) всё-таки значительно меньше, чем население подконтрольных Киеву украинских территорий.

— Насколько я понимаю, в Кремле не хотят делать резких движений до 2019 года, когда будет окончательно решён вопрос «Северного потока-2».

Что касается боеспособности частей Народной милиции ЛНР и ДНР, то, насколько я знаю, сейчас основные подразделения стоят всё же не на линии соприкосновения, а невдалеке, готовые в любой момент вмешаться, если ситуация обострится. Да, люди гибнут, у меня за последние полгода погибли два близких человека в Донбассе. Но при этом я понимаю, что основные подразделения ДНР и ЛНР не только сохраняются, но и усиливают боеспособность. Буквально недавно в Луганске прошли очередные танковые учения.

— Я не исключаю, что Порошенко в Донбассе будет провоцировать новое обострение обстановки, — говорит ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров. — Ему нужен серьёзный повод для введения чрезвычайных мер на случай, если в Киеве усилятся протесты. Кроме того, перед лицом опасности добробаты, которые всё больше выступают против него, вынуждены будут снова консолидироваться с правящим режимом. Мирные демонстрации пенсионеров и безработных Порошенко не страшны. Ему необходимо держать под контролем наиболее активных националистов, которые сыграли решающую роль на прошлом Майдане.

«СП»: — Как поведёт себя Россия в случае наступления ВСУ на Донецк и Луганск?

— Я так понимаю, что Путин пока не определился. Предыдущая политика задабривания Запада провалилась. Вводятся всё новые антироссийские санкции вне зависимости от того, как обстоят дела в Донбассе. На мой взгляд, в этой ситуации пора переходить к наступательной политике. На самом деле, каждый обстрел территории ДНР украинскими силовиками — это нарушение Минских соглашений. Мы можем в любой момент дать сигнал республикам Донбасса, чтобы они в ответ вышли из этих соглашений и отбили у ВСУ те территории, которые они с лета 2014 года удерживают в Донбассе. В преддверии президентских выборов в России признание ДНР и ЛНР укрепило бы позиции Путина, и он подтвердил бы свою приверженность собиранию русского народа, заявленную во время воссоединения России с Крымом.

Алексей Полубота

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Газовая капитуляция Украины: 2019 станет годом, когда Европа перестанет зависеть от Киева в транзите

К нам неумолимо приближается 2019 год. Он станет тем годом, когда от Украины в вопросе снабжения газом Европы больше ничего не будет зависеть. Более того, больше никогда уже не будет зависеть. И денег от этого прибыльного бизнеса Киев больше не получит никогда. Европа и газ В 1980-х первая газовая труба соединила Сибирь и Западную Европу. Это имело два следствия. Следствие первое: СССР, а затем Россия получили важнейший инструмент геополитического давления на европейцев. Следствие второе: в Европе сформировалось мощнейшее пророссийское лобби. Причем самого высокого уровня. Давайте вспомним, что экс-федеральный канцлер Германии Герхард Шредер сегодня работает в топ-менеджменте в «Роснефти». А те, кто прямо сейчас в Европе отстаивают российские интересы, пока официально не названы, но думаю, лет через 10–15 мы тоже узнаем об их заслугах. США с самого первого дня начала реализации этого проекта такой расклад не нравился и они сделали все, чтобы его сорвать. Не получилось. В начале 2000-х стало ясно: Россия выбирается из политической и экономической ямы, а ее одним из главнейших источников доходов на период реиндустриализации станут нефть и газ. И Вашингтон сделал все, чтобы отрезать от Москвы самые важные и перспективные рынки их сбыта. Одним из важнейших участков газовой битвы за Европу стала Украина. Как только президент Виктор Ющенко пришел к власти, он решил разорвать сверхвыгодные газовые контракты с Москвой. В этом решении не было никакой экономики (Украина теряла миллиарды долларов в год), а только угодная Вашингтону политика. Нужно было во что бы то ни стало показать Европе, что Россия не сможет гарантированно поставлять туда свой газ, и европейцам нужно озаботиться поиском других источников его поставок. Читайте также: США хотят взять под контроль границу с Россией: Волкер обсудил ввод миротворцев ООН с депутатами Рады В этом, по сути, и был лейтмотив всех так называемых газовых войн между Украиной и Россией. Киев, теряя колоссальные деньги, все время ссорился с Москвой, создавал проблемы Европе и тем самым рыл себе могилу. Естественно, все это не нравилось не только России, но и европейским странам, благосостояние которых фактически ставилось в зависимость от доброй воли Вашингтона, а потому, как только проблема проявилась, было принято решение строить обходные пути. При этом на данном направлении Москва всегда находила полное взаимопонимание с Берлином. И не случайно. Пока Москва и Вашингтон бодались и перетягивали Киев на свою сторону, Германия, пользуясь моментом, начала выстраивать свою газовую игру. Германия — газовый хаб Европы До первого «майдана» именно Киев можно было назвать главным газовым хабом Европы. Через него прокачивалось на запад более 100 млрд. кубов газа, что делало украинский маршрут важнейшим на тот момент и даже незаменимым. Новая газовая труба по дну Балтийского моря, а тем более постройка ее второй очереди полностью меняли сложившийся газовый расклад. Они превращали именно Германию в такой хаб и не только полностью исключали как украинский и восточно-европейский газовый шантаж (а США могли устроить и его), но и делали многие европейские страны в дальнейшем полностью зависимыми от воли немецкого монополиста. Норвежский газ, кстати, также многим странам Европы поставляется через Германию. Таким образом, Германия в этой игре пыталась одним махом заменить собой и Украину, и США. И надо сказать, что ей с помощью Москвы, которой тоже такой расклад был выгоден, это удалось. Теперь становится понятным, почему Берлин всегда с охотой качал Украину, а затем всегда ее и во всем предавал. Ничего личного, как говорится. Стоит ли удивляться, что именно Германия не только выделяла деньги на майданы, но и одновременно вкладывала колоссальные деньги в обходные газовые пути из России к себе. А далее, когда настало время двигаться дальше, Берлин начал под эти проекты подгонять европейское законодательство и… даже строить свои собственные новые обходные маршруты, дополняющие российские морские. Недавно сняты практически все ограничения Третьего энергопакета ЕС с сухопутного продолжения «Северного потока», газопровода OPAL мощностью 36 млрд. кубов. А уже в феврале 2018 года будет объявлен конкурс на строительство еще одной газовой трубы EUGAL, которая пройдет параллельно и будет иметь пропускную способность 48 млрд. кубов. И, по мнению европейских экспертов, проблем с инвесторами у проекта не будет. Вот как надо, господа украинские «патриоты», делать дела. Ваши немецкие «партнеры» вас попросту использовали для достижения своих целей. Кстати, очень задешево использовали. Газовая безысходность Украины Одновременно с этим продолжалась и обработка Украины. Чтобы Европа могла получать российский газ стабильно и без «форс-мажоров», нужен был резервный маршрут, который бы использовался в случае ремонтов на новых основных магистралях и мог прокачать дополнительные объемы при резком увеличении потребления газа странами Европы (при больших морозах). Именно эту роль европейцы ИЗНАЧАЛЬНО и уготовили украинской газовой трубе. То, что это не вынужденное решение, а долгосрочный план, становится понятно, если посмотреть, когда и сколько денег те же немцы вкладывали в свои и российские новые газопроводы, а еще вспомнить эпопею с расчленением «Нафтогаза Украины»… Еще со времен Виктора Ющенко Европа говорила, что не даст денег на модернизацию украинской ГТС, пока та не будет выделена в отдельное юридическое лицо. Никакие уговоры не действовали, европейцы в этом вопросе были непреклонны. Шли годы, Киев артачился, артачился (а кто хочет за просто так терять каждый год миллиарды… долларов, конечно), но вынужден был сдаться. И последний гвоздь в гроб украинской газовой монополии вбил второй майдан. И тут, как говорится, у немецких газовиков масть и поперла. После резкого ухудшения отношений с Россией и ускорения работ на обходных маршрутах (тут Москве здорово помогло соглашение с Турцией) Берлину было нетрудно подвести Киев к последнему шагу газовой войны — капитуляции перед Москвой. Правда, они, забрав у Украины все, не стали еще и лишать официальный Киев «гидности» в глазах своих граждан. Сам акт капитуляции за него европейцы подпишут сами. Для этого «Уктрансгаз» выделяется в отдельную кампанию, и управление ею будет передано в руки европейского консорциума, который и подпишет в 2018–19 годах с «Газпромом» все необходимые договоры. Причем денег Европа за это Киеву не заплатит, а возьмет украинскую трубу либо в концессию, либо в лизинг, но с обязательным условием полного контроля над ней. Об этом на днях заявил глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев. Все паззлы сложились, осталось подвести итоги Очень скоро Украина перестанет быть субъектом европейского газового рынка. Все оставшиеся у нее (очень небольшие на самом деле) газовые инструменты она передает в управление Европы, которая далее все будет решать за Киев сама. Читайте также: Хуг: Эскалация в Донбассе неизбежна Германия станет новым главным газовым хабом Европы и тем самым полностью переймет на себя в этом отношении роль Украины. Россия же в Берлине получит надежного партнера, а заодно и заинтересованное лицо, чтобы и дальше увеличивать свою долю на европейском газовом рынке. Вследствие этого США теряют возможность контролировать европейские газовые потоки, а значит, гораздо меньше могут влиять на ситуацию на континенте. А это уже иной геополитический расклад. И в этом случае стоит ожидать расширения экономических связей между Россией и Европой, что в конце концов может окончиться формированием стратегической оси Москва — Берлин, контуры которой уже явно прослеживаются как минимум в газовом сегменте. Юрий Подоляка

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Демоны революций в эпоху постмайдана

В основе любой государственной конструкции по умолчанию лежит общественный договор. На формальном уровне традиционно закрепляемый Конституцией и сводом законов. Госвласть призвана охранять его от любых посягательств всем объемом своих полномочий: от парламента и президента до судов и полиции. Если говорить об Украине до 14-го года, то общественный договор держался на том, что власть использовала ресурсную базу страны для двух целей: личного обогащения через систему сращивания власти и олигархата, и поддержки объема социальных благ на уровне позднего периода развитого социализма УССР. Впрочем, если быть точным, то и первая цель была унаследована из социалистического прошлого, когда номенклатура начала срастаться с теневым бизнесом — цеховиками, многие из которых и стали уже не в социалистический период первыми олигархами Украины. Фактически в стране сохранялся общественный договор, который-де-факто уже был принят обществом в 80-е годы прошлого столетия. С единственным отличием, что реализовывался не в условиях союза совреспублик, под общим управлением Москвы, а в рамках формально провозглашенного независимого национального государства. Наследие по второй линии, широких социальных благ, отразились в национальной Конституции, которая гарантировала право на бесплатную медицину, образование, на жилье, труд, развитие всех языков и культур и пр. Из СССР украинцы унаследовали традицию низких цен на жилищно-коммунальные услуги, общественный транспорт, лекарства и пр. Тогдашняя элита, по преимуществу вышедшая из «советской шинели», охраняя покой нового класса капиталистов, изо всех сил и возможностей стремилась сохранить социальное совнаследие, понимая, возможно интуитивно, что такой подход стабилизирует общество и предохраняет от любых социально-революционных потрясений. Если ретроспективно рассматривать историю всех парламентских и президентских кампаний, то все победители в своем активе имели, прежде всего, обещания роста социального благополучия. И избиратель на это откликался своими голосами, формируя традицию выбора тех, кто прибавит к пенсии, введет новые льготы, удержит цены на минимальную продуктовую (борщевую корзину), бесплатную медицину и образование, не позволит вырасти оплате за коммунальные услуги и пр. При этом естественно никто, даже на левом фланге политического истеблишмента страны, не признавался публично, что, по сути, в своих программах и действиях следует советской традиции и модели. Она была идеологически табуирована. Потому как входила в противоречие оправдания бегства из СССР со строительством национального государства. Где, по романтическим представлением ранних национал-демократов, самоопределение через язык, культуру, историю само по себе разрешало проблему тотального социального благополучия. Что с точки зрения реальной экономики откровенная утопия. Но вполне терпимая в случае, если идеология не претендует на роль рулевого экономикой. Что, увы, в Украине не случилось. Фундаментом, поддерживающим высокий уровень социальных благ, была унаследованная от СССР мощная экономика. И рынки стран бывшего Союза. Перестроившись на рыночный лад, она давала максимальные объемы поступлений в госбюджет и обеспечивала относительную стойкость гривны. Именно за счет этого более двух десятилетий поддерживался баланс между неуемным обогащением элиты и относительным благополучием социальных низов. Судя по всему, когда Москва затевала свой евразийский проект и в частности таможенный союз, то предполагала, что элита Украины заинтересована для поддержания этого баланса в политике развития экономических отношений с бывшими республиками. И прежде всего РФ, как базой для наполнения и личных карманов, и госбюджета. Однако не вышло. В среде украинской бизнес-элиты закрепилась фобия, что любая экономическая интеграция с Москвой чревата гибелью всей местной олигархической системы капитала. Потому возобладало настроение очередного бегства от Кремля. Хотя, как показала дальнейшая практика, вхождение ТНК на украинский рынок намного быстрее не отставит места на нем национальному капиталу, чем возможная конкуренция с братьями-славянами из ближнего зарубежья. Обрушив модель экономической опоры на рынки бывших совреспублик, после событий 14-го года украинская политико-экономическая элита встала перед дилеммой: либо сокращать темпы и возможности личного обогащения, либо ужимать объемы социальной сферы, перекладывая на рядовое население не только полный объем заботы о себе, но и задачу сохранения обильности поступлений в госбюджет со следующим распилом среди своих. Естественно выбор был сделан не в пользу населения. Следствием такого выбора стали: безумный рост тарифов в ЖКХ, пенсионная, медицинская, судебная реформы. Создание законодательной базы для подавления социального бунта. Например, нового закона о Национальной гвардии, который если будет окончательно принят, позволит подавлять любой мятеж улицы. В контексте обрушения здоровой экономической базы государства и поиска новых ресурсов для кормления элиты, идут процессы создания долговой экономики, когда госбюджет на две трети наполняется за счет внешних заимствований. Сюда же относится нарастающая внутривидовая борьба. Первой ее жертвой стал Коломойский с его «приватовской» бизнес-империей. Теперь настала очередь Ахметова, судя по национализации «Укртелекома» и скорой потери киевских жилищно-коммунальных активов. К сожалению, но пока остается фактом нежелание нынешней элиты признать ошибочность европейского выбора. По меньшей мере, несвоевременности. Ассоциация с ЕС не открыла Украине европейских рынков, не обеспечила притока иностранных инвестиций. Более того лишила привычных и гарантированных рынков РФ. Конечно, после такой сладкой обработки массового сознания возможностью каждые выходные «пить кофе в Праге и слушать венскую оперу», признаться в откровенном вранье не просто. Но неизбежно. Иначе пересмотр общественного договора, который-де-факто сегодня происходит в Украине за счет упразднения прав имущественно нищего, но многочисленного агрессивного большинства, приведет не к революции, а стихийному бунту. То есть к тому, когда отношения между различными слоями общества будут регулироваться стихийно и по праву силы. Единственную возможность реинтеграции Киева в экономическое лоно рынка постсоветских стран, как гарантии возврата к социально ответственному государству, пока в повестку дня для страны никто не решается ставить. А потому неизбежен полный отказ государства от социальных обязательств перед своим населением. Читайте также: И всё-таки — Третья мировая? Валерий Смеян

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Разрушенный город, разбитый завод опять восстановит донецкий народ: новейшие успехи ДНР (ВИДЕО)

Донецкий видеоблогер Денис Селезнёв, чьи видеосюжеты полюбились читателям «Русской Весны», запустил новый информационный проект, посвящённый успехам ДНР. Новый формат придётся по душе поклонникам блога «Время, вперёд!», рассказывающего об успехах России в противовес валу негативных псевдоновостей. И пусть успехи ДНР не так масштабны по сравнению с российскими, для воюющей республики они значат многое и за ними стоит труд сотен людей. Мы предлагаем читателям дайджест из недавних выпусков, которые рассказывают о запуске металлургического завода в Донецке, постройке и запуске новой линии электропередач, которая сделает энергоснабжение юга Республики, постоянно страдающего от обстрелов ВСУ, более стабильным. Восстановление детсада и школ, запуск котельной и угольный рекорд: 23 октября была добыта последняя тонна из 2 млн. с начала года — обо всём этом в новых видеоблогах Дениса Селезнёва. Читайте также: В степях Украины: генерал ВСУ заявил, что Россия готовит «вторжение» с помощью подлодок

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Рыба из Чернобыля массово идет на продажу в Киев

Представители Ассоциации рыболовов Украины (АРУ) заявляют, что в торговые сети украинской столицы часто попадает рыба из зоны загрязнения Чернобыльской АЭС. Как отмечает председатель ассоциации Александр Чистяков, доступ в Чернобыльскую зону для природоохранных структур закрыт. Чтобы провести там проверку, нужно за месяц оформлять пропуск да еще и указать локации проверки. Зато браконьеры попадают туда нелегально, но быстро и беспрепятственно, и уже начали массово скапливаться в зоне. Ранее поселенцы ловили рыбу для собственных нужд. А теперь процесс переведён на коммерческую основу. Как следствие — рыба идет на продажу в столицу. Ассоциация совместно с представителями нескольких правоохранительных организаций таки совершила рейд в ЧАЭС. Удалось задержать бригаду браконьеров, у которых изъяли более 800 кг «грязной» рыбы. При осмотре автомобиля «рыбаков-бизнесменов» обнаружили пакет поддельных документов и справок от различных инстанций. Читайте также: Типичная Украина: в центре Киева кавказцы ворвались в ресторан и расстреляли человека (+ФОТО)

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ВАЖНО: «Вы не выполнили ультиматум»: боевики блокируют склады «Рошен» (ВИДЕО)

Два десятка мужчин, представившихся солдатами и офицерами добровольческих батальонов, Нацгвардии и ВСУ, приехали в Яготин Киевской области. Они утверждают, что явились блокировать логистический центр «Рошен». Читайте также: СРОЧНО: Срок ультиматума истёк, в центре Киева начинаются сборы военного лагеря «Мы предупреждали вас, Петр Алексеевич. Вы не выполнили наш ультиматум. Давали неделю на выполнение», — говорит бородатый парень в камуфляже. Ему не сразу удалось выговорить «логистический центр», который он несколько раз назвал «логичным». На видео мужчина показывает своих соратников — два десятка парней в черной одежде. Добавляет, что удивлен небольшим количеством полиции и ждет Нацгвардию и «БТР». Как сообщала «Русская Весна», неделю назад протестующие под Радой в Киеве выдвинули ультиматум Порошенко, в котором потребовали за 5 дней выполнить ряд требований. За невыполнение ультиматума туманно пригрозили расстрелом. Читайте также: Пушков рассказал о «парадоксе Порошенко»

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Мы не собаки Порошенко

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Пушков рассказал о «парадоксе Порошенко»

Сенатор Алексей Пушков, известный ироничными замечаниями на злобу дня, написал в своем микроблоге Twitter о «парадоксе Порошенко», который заключается в том, что несмотря на «хорошие» встречи с американскими и европейскими властями, дела президента идут всё хуже и хуже. «Уже 3 года слышим, как руководители и представители США „хорошо встречаются” с Порошенко. Только его положение на Украине все хуже. Парадокс», — написал Пушков. Как сообщала «Русская Весна», 27 октября куратор Украины от госдепартамента США прибыл в Киев, где встретился с главой Верховной Рады Андреем Парубием и президентом Украины, а также с депутатами Верховной рады. Читайте также: Хуг: Эскалация в Донбассе неизбежна

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