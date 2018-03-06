«Газпроом» начал процедуру расторжения контрактов на поставку и транзит газа с НАК «Нафтогаз Украины»
Президент Украины призвал сократить потребление газа в связи с тем, что "Газпром" разорвал контракты на поставку и транзит газа с "Нафтогазом" Украины
Как заявил зампред правления «Газпрома» Александр Медведев, «Газпром» уже начал обещанной процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа с НАК «Нафтогаз Украины». Данное решение в компании приняли после вынесения решения Cтокгольмского арбитража в пользу украинской стороны. Непосредственно после этого в Газпроме заявили об инициировании в арбитражном суде расторжения контрактов с «Нафтогазом» на поставку газа на Украину и транзит газа через ее территорию в Европу.
«Мы начали процедуру расторжения контрактов с НАК Нафтогаз Украины. И новое дело в Стокгольмском арбитраже по этому иску «Газпрома» абсолютно точно будет рассматривать другой состав арбитров», — заявил Александр Медведев. Два арбитражных спора «Газпрома» с «Нафтогазом» длились в Стокгольмском арбитраже больше трех лет: суд о долгах за газ — с июня 2014 года по декабрь 2017 года, а по контракту на транзит — с октября 2014 года по февраль 2018 года.
Аналитик полагает, что в газпромовском контракте с Украиной суд мог усмотреть достаточные основания для своего решения и сомневается, что «Газпрому» удастся привести надежные аргументы в пользу его расторжения.
Безусловно, признает Богдан Зварич, в сложившейся ситуации важным фактором станет реакция Европы, где на фоне холодов потребление газа выходит на максимальные значения. В этой связи Евросоюз попытается стать третьей стороной в споре, чтобы с минимальными последствиями для себя решить данную проблему. При разрыве контракта мощностей поставки газа «Газпрома» в Европу может не хватить для удовлетворения ее потребностей, учитывая, что «Северный поток-2» только строится. В этой связи, считает он, будет выглядеть логичным, после разрыва контракта, его перезаключение на новых условиях, которые будут определяться при посредничестве европейских чиновников.
Ситуация в целом выглядит достаточно неоднозначно, говорит, в свою очередь, исполнительный директор юридической компании HEADS Consulting Никита Куликов. С одной стороны, действительно, вынесенное на прошлой неделе решение Стокгольмского арбитража, по сути, вносит в условия действующего договора на поставку газа изменения, которые делают его для «Газпрома» невыгодными, уже не говоря о присуждении российской компании штрафа.
Собственно, объясняет эксперт, не имплементировать новое решение в договор «Газпром» может только при условии, что ему удастся победить в апелляции, но это займет время (не менее полугода), а для выполнения условий поставки, согласно которым «Газпром» должен поставить, а Киев обязан выбрать не менее 4 млрд кубометров, «Нафтогаз» должен начать получать топливо уже сейчас, до конца отопительного сезона, По факту решение арбитража поставило российскую компанию в достаточно сложное положение: в случае, если искомые 4 млрд кубов поставлены не будут, его ждет штраф, но начинать поставки по измененному в соответствии с решением суда договору «Газпрому» так же не выгодно. Третий вариант, который, судя по всему, предпочитает российская компания, заключается в выходе из договора.
Тут необходимо пояснить, отмечает юрист, что, в соответствии с нормами международного права, изменение условий договора, равно как и односторонний выход из него возможен только по двум сценариям. Первый — по соглашению сторон, второй — конфликтный. В этом случае одна из сторон инициирует выход из соглашения или требует внести изменения в договор. При несогласии второй стороны следует обращение к арбитру (в данном случае соответствующими полномочиями наделен контрактом Стокгольмский арбитраж). Собственно, именно за этим сейчас Газпром и обращается в суд.
И тут начинается самое интересное. Да, признает Никита Куликов он, отказ от обязательств по контракту не снимает с «Газпрома» обязательств по выплате «Нафтогазу» $2,6 млрд, да, выход вполне может сопровождаться новыми штрафными санкциями в отношении экспортера, в случае если это предусмотрено договором. То есть, в моменте в «Нафтогазе» и в Киеве могут ликовать. Однако досрочное расторжение действующего договора означает и то, что в перспективе для возобновления поставок украинской стороне придется заключать с «Газпромом» новый договор, который будет составлен с учетом всех возможных рисков повтора исковой войны между сторонами. И условия нового договора, а это можно сказать почти наверняка, будут отвечать интересам «Газпрома» в куда большей степени, чем нынешнего, порядком скорректированного арбитром. Более того, «Газпром» может вообще отказаться от поставок «Нафтогазу» или его преемнику топлива в перспективе.
По мнению юриста, в Киеве все это прекрасно понимают и, несмотря на все популистские речи о победе и торжестве справедливости, прекрасно отдают себе отчет о рисках, которые в себе несет выход контрагента из договора. И даже если «Газпром» инициирует выход путем подачи соответствующего заявления арбитру, у сторон до вынесения окончательного решения будет время договориться во внесудебном порядке и внести в действующий договор изменения, уравновешивающие интересы сторон. Будет ли это сделано — вопрос сложный, но сейчас российская компания извлекает козырь, побить который Киеву просто нечем.
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http://expert.ru/2018/03/5/gazprom-ostavit-ukrainu-bez-gaza/
https://vz.ru/news/2018/3/5/911117.html
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Конец вороватому нафтогазу?Или самой украине,замерзающие жители могут и поджечь опять что нибудь,и уже по собственному почину,а не за печеньки.)
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