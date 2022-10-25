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Новый премьер Британии

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Риши Сунак официально стал премьер-министром Британии. В Кремле уже заявили, что каких-то изменений в отношениях с Британией при Сунаке не ожидают. Что вполне логично. Конфликт России с Британией и с Западом не в персоналиях, а с западным истеблишментом в целом. Природа же конфликта кроется в нежелании западного истеблишмента расставаться со своей гегемонией, которая подвергается форсированной эрозии в результате войны на Украине.

Плюс смешные комментарии западных СМИ на тему "демократических выборов" в Британии.

The New York Post: Новый британский премьер Риши Сунак и его жена – дочь индийского миллиардера Акшата Мурти – богаче короля Карла III и его жены Камиллы.

The Mirror полагает, что новый премьер-министр не имеет понятия о жизни обычных людей, называет его "неизбранным" (Сунак автоматически стал премьером, когда конкуренты снялись с выборов) и спрашивает: "Кто вообще голосовал за тебя?".

The Sun пишет, что депутаты-консерваторы посчитали Сунака "новой надеждой" Британии, не отдав ни единого голоса.

The New York Times ожидает, что Сунак будет придерживаться более классической политики после экономических экспериментов Трасс и вести себя сдержаннее, чем эксцентричный Джонсон.

The Guardian выражает надежду, что Сунак сможет положить конец "психодраме" в Консервативной партии.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7936021.html
Метки: Британия, выборы, демократия
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G-Пряник

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