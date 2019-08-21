Зачем премьер Британии Джонсон набрал в команду русофобов

Великобритания отстегивает от себя тонущую часть общеевропейского дома для того, чтобы остаться на плаву. Так прокомментировал политолог Николай Стариков предложение премьер-министра Британии Бориса Джонсона изменить соглашение по Brexit.

Напомним, британский премьер предложил Евросоюзу в договоре о Brexit вместо «бэкстопа» разработать и ввести альтернативные соглашения до конца переходного периода после выхода Великобритании из ЕС. Свои мысли Джонсон изложил в письме главе Европейского совета Дональду Туску.

По его мнению, «бэкстоп» (договоренности с ЕС об обеспечении свободной границы между Ирландией и Северной Ирландией и сохранении Северной Ирландии в Едином таможенном союзе и едином европейском рынке) нельзя допустить, потому что это будет антидемократическим и непоследовательным шагом по отношению к суверенности Великобритании как государства.

Также нужно изменить и условия, согласно которым Британия введет проверки и контроль на границе между Северной Ирландией и Ирландией. По мнению Джонсона, жесткая граница недопустима, потому что это будет противоречить условиям Белфастского соглашения.

«Времени мало, но Британия готова двигаться быстро и, учитывая степень взаимопонимания, я надеюсь, что ЕС будет готов сделать то же самое», – сказал он.

31 октября Великобритания должна покинуть ЕС. Новый премьер намерен реализовать Brexit в конце октября «при любом сценарии».

Британские власти – сборище русофобов

Общественный деятель, политолог, публицист Николай Стариков рассказал в интервью журналистам издания «ПолитРоссия», почему отношения России и Британии с приходом нового премьера особо не изменятся.

Напомним, что Борис Джонсон обновил свою команду. Он выгнал из правительства свыше половины его членов, заменив их ярыми сторонниками Brexit, известных своими русофобскими взглядами.

Среди вновь назначенных Джонсоном министров стоит отметить министра финансов Саджида Джавида, занимавший ранее пост главы МВД. Новым министром внутренних дел стала известный евроскептик Прити Пател. МИД возглавил твёрдый евроскептик и ярый русофоб Доминик Рааб, который родился в семье еврейского беженца из Чехословакии. Свою известность он приобрел после Международного уголовного суда в Гааге, где отличился шельмованием сербских узников – Слободана Милошевича и Радована Караджича. В 2012 году он стал инициатором британского «списка Магнитского». Нельзя не упомянуть и экс-главу оборонного ведомства Гэвин Уильямсона, который предложил однажды России «заткнуться и отойти в сторону». Он был уволен за распространение секретной информации с заседания Совета национальной безопасности. Теперь Гэвин стал министром образования.

По мнению Старикова, другого и не следовало ожидать.

«Как показывает история, любое британское правительство – это сборище русофобов, других туда просто не берут и дело не в году, в котором мы обсуждаем это событие и не в фамилии премьера. А в принципиальной антироссийскости любой британской политики во все времена», – отметил политолог.

Собеседник издания рассказал, что выход Великобритании из Евросоюза – это неизбежный шаг, который сделает государство. Стариков напомнил о любимом представителями СМИ выражении о том, что Тереза Мэй стала «жертвой» Brexit.

«Тереза Мэй не стал жертвой Brexit, а просто её политическое будущее было принесено в жертву интересам её государства, как это понимает политическая элита. Мэй выполняла определенные функции и закончила их выполнять. У нее просто контракт закончился. Это не значит, что ее политическая карьера оборвалась раз и навсегда», – сказал эксперт.

Британия избавляется от тонущего ЕС

По мнению политолога, несмотря ни на что Британия выйдет из Евросоюза.

«Великобритания приняла для себя решение выйти из ЕС, она оттуда выйдет. Все остальное – это спектакль, призванный успокоить общественность, как в Европе, так и в Великобритании. Вопрос давным-давно решен. Великобритания не будет членом Европейского союза, потому что у ЕС весьма печальное будущее. Великобритания отстегивает от себя тонущую часть общеевропейского дома для того, чтобы остаться на плаву», – заключил Стариков.

Ранее «ПолитРоссия» писала о том, что Тереза Мэй пообещала помочь Джонсону осуществить Brexit.

Источник: https://nstarikov.ru/club/107817